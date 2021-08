I den yngste klassen for menn på 1500 meter var det mange løpere som holdt et svært høyt nivå. Den garvede speaker Jo Nesse kunne fortelle at når 9 av de 12 guttene på startstreken hadde løpt 1500 meter på under fire minutter så var dette noe han ikke kunne huske hadde skjedd før. Og når også fem av løperne har vært under 3:50 så bekrefter dette at det er mange unge løpere som er gode på 1500 meter i Norge i dag.

Ut fra start var det den offensive Esten Hansen-Møllerud Hauen som satte fart og ledet an. De første rundene gikk likevel ikke så altfor raskt og feltet lå ganske godt samlet. Da det var 300 meter igjen til mål kom Ole Jakob Høsteland Solbu opp på siden og forbi Esten, og inn mot mål dro Ole Jakob Høsteland Solbu godt i fra alle konkurrentene. Både Benjamin Olsen og Andreas Fjeld Halvorsen kom seg forbi Esten Hansen-Møllerud Hauen og forviste ham til fjerdeplassen. Som sikkert smakte litt surt når han hadde dradd mesteparten av løpet.

Ole Jakob Høsteland Solbu var naturlig nok veldig fornøyd etter løpet:

– Jeg er fornøyd med dette her, det var kjempegøy. Veldig morsomt å ta med seg en medalje og i tillegg så er den av gull.

Han ser heller ikke et norgesmesterskap som en nedtur etter at han nesten tok en medalje i U20-EM:

– Neida, det er morsomt å prestere på hjemmebane også.

– Men det er 800 meter som er favoritten min, og den går i morgen. Så nå er det bare å samle tankene og løpe i morgen også!

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 104 Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 3,48,12 3,48,12 3,57,46 2 472 Benjamin Olsen Sarpsborg IL 3,48,37 3,48,37 3,58,63 3 575 Andreas Fjeld Halvorsen Vidar, Sportsklubben 3,48,39 3,48,39 3,58,82 4 229 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 3,50,09 3,50,09 3,59,52 5 584 Sander Dybwad Mathiesen Vidar, Sportsklubben 3,51,08 3,51,08 4,00,72 6 387 Simen Gløgård Stensrud Nittedal IL 3,54,37 3,54,37 4,01,73 7 453 Benjamin Storm Rettore Sandnes IL 3,57,09 3,57,09 4,03,39 8 328 August Da Silva Sveen Jotun IL 3,58,62 3,58,62 4,04,70 9 130 Kristoffer Sagli Aure IL 3,49,72 3,49,72 4,05,62 10 308 Johannes Dalland Idrettslaget Skjalg 4,00,72 4,00,72 4,05,67 11 508 Erlend Hatlem Kringeland Stord IL (Allianseidrettslag) 4,07,17 4,11,69 12 574 Sigurd Egeland Valseth Verdal Friidrettsklubb 4,03,70 4,03,70 4,25,55



Esten Hansen-Møllerud Hauen var den mest offensive og satte fart i feltet gjennom flere runder, men måtte gi tapt i innspurten.



Det blir tredjeplass på Andreas Fjeld Halvorsen (575).

Kristoffer Sagli (130).



Benjamin Storm Rettore (453).



Erlend Hatlem Kringeland.



Sigurd Egeland Valseth.



Ole Jakob Høsteland Solbu tar gullmedaljen med sin solide innspurt.



Benjamin Olsen tar sjansen på å markere sølvmedaljen, selv om han bare kommer to tiendels sekund foran Andreas Fjeld Halvorsen.



Sander Dybwad Mathiesen



Simen Gløgård Stensrud



Benjamin Storm Rettore.



Ole Jakob Høsteland Solbu er nå juniornorgesmester på 1500 meter, klasse U20.



Esten Hansen-Møllerud Hauen var offensiv og tok initiativet fra start og gjennom de første rundene.

Premiepallen, slik den er oppstilt når det er et krav om 1 meters avstand: Benjamin Olsen, Ole Jakob Høsteland Solbu og Andreas Fjeld Halvorsen.