Even Bentzen Løvås var som vi tidligere har rapportert, i teten i sammendraget etter tre løp. Men det var svært jevnt, og da de to siste etappene også var unngjort, ble det andreplass på Halden-løperen.

På fjerdeetappen ble Even nummer fire, et lite minutt bak vinneren. På den avsluttende 10 kilometeren kom nordmannen på andreplass med 33.20 i den kontrollmålte løypa. Danske Alex Mogensen vant på 32.36, men det var Malthe Nielsen som Even slo med 1 sekund på denne etappen, som var best i sammendraget. Nielsen brukte 2.24.25 på maratondistansen, mens Even Bentzen Løvås fikk 2.24.45 i sammenlagtid.



Malthe Nielsen (til venstre) vant sammenlagt sjøl om han ble slått med 1 sekund av Even Bentzen Løvås på sisteetappen. (Foto: arrangøren)



I klasse 70-74 år viste Svein Arne Sølvberg storform hele veien. Han vant alle etappene, og sammenlagttida hans ble så sterk som 3.21.39. Den avsluttende 10 kilometeren gikk unna på 46.39. På fire av de fem etappene løp Svein Arne fortere enn han gjorde i samme løyper for to år siden, og slik framgang skal en på ingen måte ta for gitt når en befinner seg i 70-åra. På Facebook beskrev den suverene klassevinneren det slik:

"At det for meg lot seg gjøre å løpe fortere enn for 2 år siden, kom som en overraskelse. Betyr sikkert ikke noen verdens ting for andre, men for meg er det en stor opptur."

En annen norsk veteran som gjorde det bra, var Kjell Christian Martinsen som ble nummer to i klasse 65-69 år med 3.19.25 som sammenlagttid.





Kjell Christian Martinsen (til venstre) og Svein Arne Sølvberg kunne glede seg over henholdsvis andre- og førsteplass i klassen – pluss mange flotte løpsopplevelser på Bornholm. (Foto: privat)



Katrine Park ble beste norske kvinne med 3.14.46 og 17. plass. Tyske Susanne Hahn vant klart med 2.40.47 som totaltid. Det er et stykke bak maratonpersen hennes på 2.28.49 som hun satte i 2011. Men så er det også flere kuperte og tungløpte etapper på Bornholm, og Hahn har også rukket å bli 43 år.

I de unges løp som består av tre etapper annenhver dag – mandag, onsdag og fredag. Her vant Manda Thuv ungdomsklassen, mens Kaja Thuv ble nummer tre i klasse 12-14 år. I ungdomsklassen for gutter ble det fjerde og sjetteplass i sammendraget til Julian Haagensen og Mikkel Nordal Grevsnes.



Kaja Thuv fra Nesodden løp inn til en flott tredjeplass i sammendraget i klasse jenter 12-14 år. (Foto: arrangøren)



Plac. Deltager Klub #1 #2 #3 #4 #5 Total Menn 1 Malthe Nielsen Team Nielsen 33:38:00 21:30 26:05:00 29:49:00 33:21:00 02:24:25 2 Even B. Løvås Halden IL 32:53:00 21:36 26:07:00 30:47:00 33:20:00 02:24:45 3 Anton Rehn Högby IF 33:25:00 21:04 26:21:00 30:34:00 34:06:00 02:25:31 4 Gustav Milesson 33:45:00 21:36 26:48:00 31:13:00 34:02:00 02:27:26 5 Rico H. Mogensen Silkeborg OK 34:00:00 20:57 27:19:00 31:27:00 34:19:00 02:28:04 … 81 Claus Kofoed 43:51:00 27:00:00 34:23:00 39:44:00 43:04:00 03:08:03 120 Jan Nordal Hansen Oppegård 45:23:00 29:03:00 35:42:00 41:44:00 45:25:00 03:17:19 129 Kjell Chr. Martinsen Svire IL 45:10:00 29:21:00 36:13:00 43:28:00 45:11:00 03:19:25 138 Svein A. Sølvberg Oppegård IL 45:38:00 29:15:00 37:13:00 42:53:00 46:39:00 03:21:39 183 Frank Hansen Løplabbet Drammen 47:00:00 31:07:00 39:35:00 45:44:00 48:02:00 03:31:30 211 Terje Bentzen 48:48:00 31:13:00 39:40:00 48:31:00 49:33:00 03:37:48 291 Ketil Stolen 53:57:00 35:59:00 43:51:00 51:21:00 55:49:00 04:00:59 291 Ketil Stolen 53:57:00 35:59:00 43:51:00 51:21:00 55:49:00 04:00:59 Kvinner sammenlagt 1 Susanne Hahn Meckenheimer SV 36:55:00 23:20 29:54:00 33:27:00 37:09:00 02:40:47 2 Mathilde H. Kjær Viking Atletik 1 37:30:00 23:53 29:37:00 34:56:00 37:46:00 02:43:44 3 Louise Laursen AGF atletik 37:11:00 24:26:00 29:50:00 34:52:00 38:08:00 02:44:29 4 Zenia Mogensen Silkeborg OK 39:56:00 26:00:00 32:06:00 37:25:00 40:14:00 02:55:43 5 Vibeke Houlborg Vexa HLM Running 40:46:00 25:42:00 32:10:00 37:06:00 40:33:00 02:56:19 … 17 Katrine Park Pure Science Fuji 44:44:00 28:11:00 35:23:00 42:24:00 44:02:00 03:14:46 54 Lisbeth Lien Viking Atletik 2 48:44:00 31:11:00 39:58:00 47:04:00 49:53:00 03:36:52 55 Gunn Grevsnes Oppegård 49:42:00 31:46:00 39:44:00 46:16:00 50:17:00 03:37:47 152 Tone Berit Mohagen Løplabbet Drammen 56:38:00 37:54:00 45:10:00 52:59:00 56:03:00 04:08:46

Mathilde Helms Kjær (707) og Louise Larsen (704) hadde en jevn kamp og endte på andre- og tredjeplass i sammendraget med bare 45 sekunders mellomrom. (Foto: arrangøren)



Plac. Deltager Klub #1 #2 #3 Total Menn ungdom 1 Jonathan D. Sigvardsen Viborg AM 20:34 30:18:00 34:35:00 01:25:27 2 Lucas Jeppesen Korsør Atletik 22:48 32:33:00 37:01:00 01:32:23 3 Laurits Blem Ibsen 25:02:00 35:48:00 40:10:00 01:41:00 4 Julian Haagensen Tromsø Hockey 25:04:00 37:11:00 40:16:00 01:42:32 5 David Sølling 28:14:00 38:46:00 43:18:00 01:50:19 6 Mikkel Nordal Grevsnes Oppegård 28:14:00 38:59:00 43:20:00 01:50:34 Kvinner ungdom 1 Manda Thuv Nesodden IF 27:43:00 39:22:00 43:35:00 01:50:41 2 Emilie Dahl Andersen 30:14:00 43:24:00 47:41:00 02:01:21 3 Clara Espersen Strandløberne 31:48:00 46:46:00 49:47:00 02:08:22 4 Emma Cordt AC Pain 34:02:00 47:12:00 50:43:00 02:11:58 5 Celina Boss Rasmussen Østerlars 33:10:00 48:46:00 50:43:00 02:12:39 Jenter 12-14 år 1 Aline Hedegård Bruhn FIF atletik og motion 12:44 09:49 15:08 37:41:00 2 Freja Frostholm Jensen Strandløber børn 14:04 11:05 17:22 42:32:00 3 Kaja Thuv Nesodden IF 14:20 11:01 17:23 42:45:00 4 Lærke Dalsgaard Pelsen Viking Atletik 14:31 11:28 18:01 44:01:00 5 Liva Stenby Lundsager 16:27 12:25 19:36 48:29:00 … 27 Helle Nordal Grevsnes Oppegård IL 22:04 16:25 27:42:00 01:06:11 Jenter 0-11 år 1 Selma W. Nielsen 15:26 12:22 19:35 47:24:00 2 Anna K. Brigsted FIF Hillerød 16:19 13:01 20:22 49:42:00 3 Freja Abildgaard Fremad Holbæk 17:11 12:48 20:41 50:41:00 4 Kristine Hjorth Lodahl Team Hjorth Lodahl 18:17 14:03 20:11 52:31:00 5 Maise Tolstrup BFI 17:56 13:42 21:29 53:08:00 … 16 Lone Nordal Grevsnes Oppegård 21:28 15:45 26:57:00 01:04:10 30 Karen Hestnes Kofoed 24:05:00 20:17 37:14:00 01:21:37



To norske menn måtte opp på podiet da klassevinnerpremiene sammenlagt skulle deles ut. Vi ser Even Bentzen Løvås nest lengst til venstre og Svein Arne Solberg tredje lengst til høyre. (Foto: privat)