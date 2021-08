På de to lengste, og tøffeste, distansene var det 32 deltakere. 15 på den 70 km lange løypa og 17 i den 42 km lange løypa. I tillegg var det 5 deltakere i løypa på 8 km.



John Marius Hegseth vant den 70 km lange løypa i Meråker Mountain Challenge for tredje år på rad. Med vinnertiden 8:21:18 ble det samtidig ny pers. ​Kristin Waaktaar Opland vant kvinneklassen på 11:13:30.



På maraton, 42 km, knuste Håkon Ishoel den tidligere løyperekorden. Hans vinnertid på 4.33.12 var en forbedring av rekorden med hele 45 minutter. På 2. plass kom tidligere landslagsutøver i langrenn Tor-Arne Hetland på tiden 5:18:18. Kvinnenes fjellmaraton ble vunnet av Christine Berger på 5:36:24.



På halvmaraton, som var den distansen med desidert flest deltakere med totalt 91 fullførende (46 menn og 45 kvinner) var det Eirik Haugsnes som vant på 1:45:37. Øyvind Sandbakk kom på 2. plass med 1:51:15, mens Rolf Alstad tok 3. plassen på 1:59:52. Kvinneklassen ble vunnet av Martine Evensen på 2:20:20, mens Trude Matberg og Andrea Sæther kom på de to neste plassene med henholdsvis 2:28:15 og 2:29:09. Meråkerordfører Kjersti Kjenes kom på 17. plass med 3:16:50.



Den 8 km lange miniton-løypa ble vunnet av Gard Haugsnes på 58:15.



Primus motor for løpet, Hallgeir Martin Lundemo, uttaler for øvrig at løypa i idylliske Meråker sannsynligvis er verdens hardest om man legger terrengtype og høydemetere sammen.



John Marius Hegseth vant den 70 km lange løypa i Meråker Mountain Challenge for tredje år på rad. Det ble samtidig ny pers.





Håkon Ishoel knuste rekorden på fjellmaraton i Meråker Mountain Challenge. Hans vinnertid på 4.33.12 var en forbedring av rekorden med hele 45 minutter.



Resultater MMC Ultra 70 km

Kvinner

1. Kristin Waaktaar Opland 17 1982 K Flatås IL 9:37 -- 11:13:30

2. Line Scheistrøen 15 1969 K 13:32 +4:34:42 15:48:12

3. Tanja Christine Gaivoronski 9 1988 K ASICS Frontrunner 15:38 +7:00:57 18:14:27

Menn

1. John Marius Hegseth 7 1989 M Vørter Ultra 7:09 -- 8:21:18

2. Sonny Bolin 16 1982 M IL Dalebrand 7:31 +25:19 8:46:37

3. Mats Schei 13 2001 M Hell ultraløperklubb/ 8:12 +1:13:05 9:34:23

4. Sigve Nyvik Aas 4 1989 M 8:20 +1:22:39 9:43:57

5. Morten Langseth 6 1986 M 8:42 +1:48:24 10:09:42

6. Torgeir Kruke 1 1965 M Hell Ultraløperklubb 8:57 +2:06:21 10:27:39

7. Ole-Håkon Sælen 14 1960 M Opptur motbakkeklubb 9:40 +2:55:48 11:17:06

8. Knut Erik Johannesen 2 1997 M 9:58 +3:17:13 11:38:31

9. Jens Einar Bremnes 3 1995 M 10:35 +4:00:02 12:21:20

10. Michael Squarcina 5 1986 M 11:22 +4:55:22 13:16:40

11. Anders Marstein Kruke 8 1993 M 12:13 +5:55:00 14:16:18

12. Ole Hofstad 10 1986 M 15:38 +9:53:09 18:14:27



Resultater MMC Marathon 42 km

Kvinner

1. Christine Berger 119 1989 K Hell ultraløpeklubb 8:00 -- 5:36:24

2. Lillian Risberg Gjemse 113 1988 K 10:14 +1:33:35 7:09:59

3. Linn Anette Bolin 115 1982 K Hegra il 11:18 +2:18:27 7:54:51

4. Kaia Kolstad 111 2000 K 12:12 +2:56:42 8:33:06

5. Filipa Barros 108 1990 K 13:45 +4:01:45 9:38:09

Menn

1. Håkon Ishoel 106 1976 M VpG Run4Life 6:30 -- 4:33:12

2. Tor-Arne Hetland 117 1974 M 7:34 +45:06 5:18:18

3. Sigurd Eriksson 118 1968 M Trondheim & Omegn 7:57 +1:01:21 5:34:33

4. Øystein Riise 102 1977 M 8:39 +1:30:36 6:03:48

5. Eivind Juvik 110 1982 M 8:48 +1:36:44 6:09:56

6. Frode Myrvang 120 1967 M Ullensaker Kisa IL Friidrett 8:54 +1:40:50 6:14:02

7. Tiago Carneiro 107 1987 M 8:56 +1:42:23 6:15:35

8. Martin Håvi Ødelien 103 1993 M 8:58 +1:43:44 6:16:56

9. Ola Mikkelsen 114 1966 M Meråker 9:12 +1:53:23 6:26:35

10. Jan Eirik Kolstad 112 1973 M 10:05 +2:30:54 7:04:06

11. Ulrik Egeland Valseth 116 2007 M 11:02 +3:10:30 7:43:42

12. Stian Johnsrud 104 1998 M 12:44 +4:21:55 8:55:07



Resultater MMC Halvmarathon 21 km

Kvinner

1. Martine Evensen 231 2004 K Sømna IL 6:40 -- 2:20:20

2. Trude Matberg 281 1974 K Ekne 7:03 +7:55 2:28:15

3. Andrea Sæther 254 2004 K Tolga IL 7:06 +8:49 2:29:09

4. Mari Berger Skjøstad 236 1981 K Hell Ultraløperklubb 7:06 +8:50 2:29:10

5. Mia Mossige 233 2004 K IL Varden Meråker 7:10 +10:30 2:30:50

6. Norunn Kvistad 247 1995 K Steinkjer skiklubb 7:49 +23:59 2:44:19

7. Silje Nyborg 264 1989 K Markabygda il 7:53 +25:19 2:45:39

8. Amalie Skjelstadås 272 2006 K Kopperå IL 8:13 +32:16 2:52:36

9. Ida Håøy Grue 202 1986 K Vørter Ultra 8:23 +35:46 2:56:06

10. Line Skjelstadås 258 1989 K 8:24 +36:19 2:56:39

11. Sissel Nevermo 276 1976 K Hommelvik 8:54 +46:54 3:07:14

12. Mette Valen 246 1973 K 9:00 +48:54 3:09:14

13. Janne Stenseth 267 1988 K 9:06 +50:50 3:11:10

14. Ingeborg Brønn 269 1981 K 9:06 +50:50 3:11:10

15. Maria P. Killengren 285 1978 K 9:16 +54:27 3:14:47

16. Marit Skjervold 221 1979 K 9:20 +55:47 3:16:07

17. Kjersti Kjenes 271 1964 K 9:22 +56:30 3:16:50

18. Ingrid Dalåmo Frivold 256 1981 K 9:38 +1:01:59 3:22:19

19. Lene Espegren 228 1971 K 9:43 +1:04:04 3:24:24

20. Rannei Olsen 219 1988 K Oppdal IL 9:45 +1:04:45 3:25:05

21. Grete Berit Bakken 214 1971 K 9:49 +1:05:55 3:26:15

22. Anne Myhr 226 1966 K SK Vidar 10:04 +1:11:23 3:31:43

23. Kine Beate Kveen 286 1980 K IL Varden Meråker 10:08 +1:12:40 3:33:00

24. Heidi Dalåmo 259 1978 K 10:13 +1:14:21 3:34:41

25. Lana Lacken 265 2004 K 10:14 +1:14:54 3:35:14

26. Tove Norum 216 1972 K 10:38 +1:23:19 3:43:39

27. Hannele Bjørnås 257 1990 K 11:00 +1:30:58 3:51:18

28. Therese Svendsen 234 1972 K 11:07 +1:33:16 3:53:36

29. Mette Rian 292 1969 K 11:19 +1:37:32 3:57:52

30. Gunhild Kvistad 279 1966 K Steinkjer skiklubb 11:55 +1:50:11 4:10:31

31. Trine Børstad Teigen 230 1987 K 12:11 +1:55:47 4:16:07

32. Ingri Støversten 229 1987 K Hell Ultraløperklubb 12:11 +1:55:47 4:16:07

33. Gunn Monica Johansen 297 1976 K 15:23 +3:02:47 5:23:07

34. Aina Bjørnback 209 1976 K 17:30 +3:47:25 6:07:45

35. May Kristin Ulven 206 1978 K 17:30 +3:47:26 6:07:46

36. Marit Fladmark 208 1971 K 17:31 +3:47:32 6:07:52

37. Marit Veiseth Legreid 242 1969 K Elvran 17:33 +3:48:14 6:08:34

38. Bente Legreid 290 1963 K 17:33 +3:48:18 6:08:38

39. Ingrid Lillevold 283 1969 K Meråker Skiskytterklubb 18:52 +4:15:53 6:36:13

40. Bjørg Steinmo Torvik 284 1968 K IL Varden Meråker 18:52 +4:15:53 6:36:13

41. Kristin Tverå 282 1977 K 18:52 +4:15:54 6:36:14

42. Heidi Størseth 223 1965 K 21:23 +5:08:59 7:29:19

43. Inger Smågård 218 1962 K Hegra IL 25:51 +6:42:39 9:02:59

44. Alexandra Westby 210 1993 K 25:51 +6:42:41 9:03:01

45. Mette Westby 212 1963 K 25:51 +6:42:43 9:03:03

Menn

1. Eirik Haugsnes 278 1981 M Senja Ski 5:01 -- 1:45:37

2. Øyvind Sandbakk 277 1981 M NTNU 5:17 +5:38 1:51:15

3. Rolf Alstad 217 1980 M Frol 5:42 +14:15 1:59:52

4. Ørjan Moseng 249 2000 M 6:05 +22:20 2:07:57

5. Stefan Sagen 244 1973 M IL Varden/Meråker Fjellhage 6:16 +26:20 2:11:57

6. Odd Even Fossen 245 1989 M Forra IL 6:20 +27:28 2:13:05

7. Martin Fossen 222 2005 M 6:22 +28:10 2:13:47

8. Ørjar Wærum Evensen 232 1969 M Sømna IL 6:22 +28:11 2:13:48

9. Atle Dengerud 248 1964 M Steinkjer skiklubb 6:26 +29:32 2:15:09

10. Ørjan Trenmo 220 1991 M 6:34 +32:25 2:18:02

11. Richard Sagen 262 1973 M Dalådal IL 6:43 +35:28 2:21:05

12. Christer Kristoffersen 280 1973 M Blå XR grabborna 6:49 +37:50 2:23:27

13. Truls Bergmann 201 1981 M HV-12 6:55 +39:44 2:25:21

14. Bjørn Arild Skjelstadås 273 1981 M Kopperå IL 7:06 +43:46 2:29:23

15. John-Atle Skjerve 240 1985 M Teeness BIL 7:23 +49:27 2:35:04

16. Kaj Hansen 239 1979 M Hell ultraløperklubb 7:30 +52:03 2:37:40

17. Martin Brønn 270 2009 M Skatval skilag 7:46 +57:47 2:43:24

18. Gunnar Vatn 263 1971 M Frol IL 7:49 +58:50 2:44:27

19. Sindre Ulstad 253 2009 M Stjørdals Blink 7:56 +1:01:16 2:46:53

20. Svein Olav Ulstad 252 1978 M Stjørdals Blink 7:56 +1:01:20 2:46:57

21. Ola Dalby 293 1973 M 8:03 +1:03:30 2:49:07

22. Oddvar Røddesnes 261 1988 M Nava Sport Stjørdal 8:30 +1:13:01 2:58:38

23. Robert Røddesnes 260 1992 M Nava Sport Stjørdal 8:30 +1:13:04 2:58:41

24. Thomas Øien 289 1973 M Ranheim 8:35 +1:14:57 3:00:34

25. Bjørn Vik 266 1988 M 8:37 +1:15:37 3:01:14

26. Kennet Mossige 250 1969 M IL Varden 8:47 +1:18:54 3:04:31

27. Mikkel Mossige 251 2010 M IL Varden 8:47 +1:18:56 3:04:33

28. Truls A. Larsen 243 1978 M 8:50 +1:19:55 3:05:32

29. Rolf Inge Nevermo 275 1971 M Hommelvik 8:58 +1:22:58 3:08:35

30. Morten Thorsen 237 1988 M 8:59 +1:23:03 3:08:40

31. Reidar Martin 235 1975 M Blomsterenga løpeklubb og 9:25 +1:32:11 3:17:48

32. Snorre Lægran 227 1966 M SK Vidar 9:36 +1:36:20 3:21:57

33. Oliver Dalåmo Frivold 268 2008 M 9:37 +1:36:36 3:22:13

34. Thor Halvor Dalåmo 255 1980 M 9:37 +1:36:40 3:22:17

35. Emil Kveen 287 2010 M IL Varden Meråker 10:08 +1:47:28 3:33:05

36. Lars Hoven 274 1969 M Hell Ultraløperklubb 10:13 +1:49:05 3:34:42

37. Morten Johansen 213 1970 M 10:38 +1:57:53 3:43:30

38. Geir Oksavik 215 1971 M 10:38 +1:58:00 3:43:37

39. Trond Sæther 291 1968 M 11:19 +2:12:17 3:57:54

40. Karstein Sandvik 295 1962 M Il varden 14:37 +3:21:30 5:07:07

41. Thomas Røe 296 1978 M 15:23 +3:37:29 5:23:06

42. Jan Ove Fladmark 207 1971 M 17:30 +4:22:08 6:07:45

43. Jo Småli 205 1970 M 17:30 +4:22:11 6:07:48

44. Jan Morten Stokhaug 288 1957 M 17:32 +4:22:50 6:08:27

45. Dag Legreid 241 1965 M Varden 17:33 +4:23:05 6:08:42

46. Eirik Karlsen 224 1976 M 21:23 +5:43:41 7:29:18



Resultater MMC Minithon 8 km

Menn

1. Gard Haugsnes 411 2009 M Senja Ski 7:16 -- 58:15

2. Casper Bergmann Henriksen 413 1989 M Team Kondis/Festningen parkrun 7:50 +4:32 1:02:47

3. Trym Haugsnes 412 2011 M Il Pioner 8:18 +8:15 1:06:30

4. Martin Callanan 414 1971 M Dundrum Athletic Club 11:49 +36:18 1:34:33

5. Espen Tønnessen 410 1970 M 12:09 +39:04 1:37:19

