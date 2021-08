Arrangøren melder:

Kraftig motvind på veg ut Etnefjorden. Så vart vinden i ryggen etter vending. Sjur Ferkingstad representerer Spirit i Stavanger. Det gjer han på ein sportsleg flott måte, men også særs hyggeleg visitt. Han likte ikkje motvinden ut noko særleg, men ga ros til arrangøren Etne Event for arrangementet og løypetraseen



Han hadde 20-år unge Matias Brekkå frå Ølen IL rett bak seg mest heile tida. Matias uttalte til arrangøren fleire dagar før løpet at han hadde pers på 1.18, og ville persa i Etne Halvmaraton. Kom med detaljerte spørsmål om løypa og arrangementet. Det var tydeleg at førebuinga var gjort grundig (mest i høve til treninga, sjølvsagt). Han persa seg kraftig og kom heilt ned på 1.15.56.



Nr 3 i herreklassen vart Bjørn Ketil Sørvik frå Bremnes Seashore på 1.26.33



Mariann Vevatne gjorde eit kjempeløp

Mariann Vevatne gjorde eit kjempeløp og var heilt suveren blant jentene. 1.32.18 vart det på etnejenta. Det gir henne en 26. plass på Norges-statistikken så langt i år.



Nr. 2 var Ida Tyssebotn med 1.49.10 og nr. 3 blant jentene var Mona Tyssøy frå Rossabø Runners på 1.49.50.



Alle resultater

Pl. Førenamn: Etternamn: Klasse: Klubb: 11,8 km Mål: vending . KVINNER 1. Mariann Vevatne K 35-39 Etne 50:57 1:32:19 2. Ida Tyssebotn K 23-34 Karmsund 1:00:01 1:49:10 3. Mona Tyssøy K 50-54 Rossabø Runners 1:02:23 1:50:00 4. Ingrid Markhus Knudsen K 35-39 Etne IL 1:04:21 1:54:38 5. Julie Aase K 20-22 Vormedal 1:03:00 1:59:14 6. Carina Hornenes K 35-39 Etne 1:08:24 2:05:53 7. Anne Elisabet Skjold K 45-49 Ølen 1:09:48 2:06:34 MENN 1. Sjur Ferkingstad M 40-44 Spirit 42:23 1:15:44 2. Matias Brekkå M 20-22 Ølen IL 42:36 1:15:56 3. Bjørn Ketil Sørvik M 45-49 Bremnes Seashore 49:15 1:26:33 4. Håkon Hansen M 40-44 Torvastad 48:17 1:27:32 5. Bjjørn Kjellesvik M 23-34 IF Klypetussen 49:17 1:27:51 6. Erling Bjarte Rullestad M 23-34 Etne 50:20 1:29:58 7. Jarle Kringlebotten M 45-49 Skjold 50:26 1:31:28 8. Steffen Tysse Sandvoll M 23-34 Ironlads 48:52 1:31:48 9. Kjell Arne Lindøe Aase M 45-49 Haugesund IL 50:51 1:32:13 10. Geir Auestad M 50-54 Flo IL 53:50 1:34:33 11. Nils Morten Dahl M 40-44 Skjold 53:55 1:35:27 12. Erlend Nedrelid M 40-44 Ølensvåg 53:23 1:38:21 13. Leif Hole M 55-59 Omega Solution 55:42 1:38:38 14. Ole Jakob Michelsen M 35-39 Udir BIL 1:02:24 1:49:02 15. Oddvar Nedrelid M35-39 Westcon Yards 52:17 1:49:39 16. Eirik Silde M 16-17 Etne IL 1:02:25 1:49:50 17. Sigve Sæbø M 55-59 Torvastad 1:01:16 1:50:20 18. Kjetil Kim Espeland M 50-54 IF Klypetussen 1:05:41 1:55:23 19. Harald Måge M 65-69 IF Klypetussen 1:09:50 2:08:32 20 Georg Vikshåland M 70-74 Haugesund 1:12:08 2:17:54 21. Jacek Marian Armatynski M 45-49 IF Klypetussen 1:25:21 2:47:25 23. Torbjørn Tveita Reiso Brote . .

Sjur Ferkingstad, Spirit Friidrett, løp sammen med Matias Brekkå det meste av løpet og sikret seieren først helt på slutten. (Foto: Gisle Sellevold)



Yngst: 16 år gamle Eirik Silde prøvde seg på halvmaraton for første gang og kom seg fint gjennom de,21,1 kilometerne.(Foto: Gisle Sellevold)



Sju kvinner: Det var 25 % kvinner i den første utgaven av Etne Halvmaraton.Her er det Anne Elisabet Skjold som løper mot mål i Etne sentrum. (Foto: Gisle Sellevold)