Narve Gilje Nordås ble nummer tolv i det andre heatet. Siden farten i det første heatet hadde vært relativt lav, ville det holdt å være blant de ti beste og samtidig ha løpt under 13.39,61. Den 22 år gamle jærbuen løp på 13.41,82, mens tiendemann i heatet klarte 13.34,11.



Det var han på ingen måte fornøyd med og på spørsmålet fra TV Norge om hvordan OL-debuten hadde vært svarte han:



– Den var en stor skuffelse. Det var ikke dette jeg hadde forventa, og det er kjedelig. Jeg skal ikke skylde på varmen, men du blir kokt der inne, og det blir noe annet å springe 5000 m enn korte drag, fortalte Narve som kjente at det gikk tung allerede etter en runde, sjøl om det hadde gått greit på oppvarminga.



– Det gikk litt bedre på de tre siste rundene, men i den kritiske fasen mellom 2000 og 4000 meter var jeg helt kake. Så våkna jeg litt til live, og jeg kom om ikke annet i alle fall ikke helt sist.



Narve var også klar på at han ikke ville ha hatt noe i en finale å gjøre dersom han hadde gått videre på tid.



– Nei, dette var en fullstendig skuffelse. Jeg vil ikke si at jeg er helt knust, men jeg må bare fjerne meg fra denne opplevelsen, komme meg vekk fra Tokyo og fokusere på neste OL, for dette var ikke godt nok, mente han.



Til slutt klarte han i det minste å finne noe positivt ved løpet:



– Jeg fullførte i alle fall, og det er et motto i seg sjøl å aldri bryte, samme hvor tungt det er.



Fra Narves heat kom alle de store favorittene videre. Årets stjerneskudd, spanske Mohamed Katir, vant på 13.30,10 med amerikanske Paul Chelimo og canadiske Justyn Knight på andre- og tredjeplass. Bare et drøyt sekund skilte de sju beste, og mye kan tyde på at vi går mot en jevn og åpen finale.



5000 m menn, forsøk heat 2 1 ESP Mohamed KATIR 13:30.10 Q 2 USA Paul CHELIMO 13:30.15 Q 3 CAN Justyn KNIGHT 13:30.22 Q 4 UGA Jacob KIPLIMO 13:30.40 Q 5 UGA Joshua CHEPTEGEI 13:30.61 Q 6 ETH Milkesa MENGESHA 13:31.13 q 7 GBR Andrew BUTCHART 13:31.23 q 8 USA Grant FISHER 13:31.80 q 9 FRA Jimmy GRESSIER 13:33.47 q 10 GUA Luis GRIJALVA 13:34.11 q 11 AUS Morgan MCDONALD 13:37.36 12 NOR Narve Gilje NORDÅS 13:41.82 13 ART Jamal Abdelmaji EISA MOHAMMED 13:42.98 PB 14 BRN Dawit FIKADU 13:44.03 SB qR 15 RSA Lesiba Precious MASHELE 13:48.25 16 GER Mohamed MOHUMED 13:50.46 17 BEL Isaac KIMELI 13:57.36 18 JPN Hiroki MATSUEDA 14:15.54 KEN Samwel Chebolei MASAI DNS AUS Patrick TIERNAN DNS



Det første heatet hadde roligere tempo underveis, og følgelig gikk bare fem løpere videre til finalen derfra. Nicholas Kimeli fra Kenya vant heatet på 13.38,87, tett fulgt av canadiske Mohammed Ahmed og amerikanske William Kincaid. Oscar Chelimo fra Uganda og Birhanu Balew fra Bahrain var de to siste som sikra seg finaleplass. Litt overraskende ble to etiopiske og en kenyansk løper slått ut.



I finalen vil både Uganda og USA være sterkt representert med tre løpere hver. Canada stiller med to, mens Kenya og Etiopia bare har med én hver.



Om det skal gjettes, så tror jeg gullkampen vil stå mellom spanske Mohammed Katir og de to ugandiske stjernene, Jacob Kiplimo og Joshua Cheptegei. Men det er helt klart flere som kan blande seg inn.



5000 m menn, forsøk heat 1 1 KEN Nicholas Kipkorir KIMELI 13:38.87 Q 2 CAN Mohammed AHMED 13:38.96 Q 3 USA William KINCAID 13:39.04 Q 4 UGA Oscar CHELIMO 13:39.07 Q 5 BRN Birhanu BALEW 13:39.42 Q 6 GBR Marc SCOTT 13:39.61 7 FRA Hugo HAY 13:39.95 8 AUS David MCNEILL 13:39.97 9 ETH Getnet WALE 13:41.13 10 KEN Daniel Simiu EBENYO 13:41.64 11 SUI Jonas RAESS 13:43.52 12 MAR Soufiyan BOUQANTAR 13:43.97 13 CAN Luc BRUCHET 13:44.08 14 ETH Nibret MELAK 13:45.81 15 ITA Yemaneberhan CRIPPA 13:47.12 16 BEL Robin HENDRIX 13:58.37 17 JPN Yuta BANDO 14:05.80 18 KGZ Nursultan KENESHBEKOV 14:07.79 19 MTN Abidine ABIDINE 14:54.80 PB NED Mike FOPPEN DNF



Nicholas Kimeli fra Kenya vant det første heatet i 5000 m-forsøket. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)