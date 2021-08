I den yngste juniorklassen ser det ut til at vi har fått en ny løper i toppklasse her i landet. Vebjørn Hovdejord fra Snøgg Friidrett vant i helgen både 1500 meter og 3000 meter hinder under junior-NM i friidrett på Askøy. På hinderøvelsen forbedret han mesterskapsrekorden for junior-NM med 16 sekunder, også på 1500 meter ble det oppussing av mesterskapsrekorden.

På hinderøvelsen i junior-NM deltok fire løpere fra den yngste herreklassen, U20, mens i U23 var André Seliussen den eneste deltageren.

I det felles feltet var det Ådne Nesje Hernes fra Fana IL som åpnet mest offensivt og la seg fremst gjennom den første runden. På den andre runden overtok Vebjørn Hovdejord som fartsholder, og han gjorde også en liten fartsøkning. Etter to minutters løping hadde han fått en 15 meters luke ned til Jesper Andreas Matsson Lundin, og tempoet ble etablert inn mot et skjema til 9 blank og ny personlig bestetid og mesterskapsrekord. Også Jesper styrte mot ny pers, men måtte hele tiden avgi sekunder til Vebjørn.

Vebjørn Hovdejord holdt trykket oppe hele veien inn til mål og sluttiden på 9:08,82 er både ny personlig bestetid og mesterskapsrekord.

Fremdeles er det et stykke ned til Jakob Ingebrigtsens norgesrekord for junior, på 8:26,81.

Vebjørn Hovdejord er også en dyktig skiløper, i tillegg til å kunne løpe fort. Han bor i Notodden kommune, der han som en fortjent oppmerksomhet fikk overrakt blomster fra ordføreren da han kom hjem fra junior-NM.

Resultat 3000 meter Hinder, U20:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 482 Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett 9,14,41 9,14,41 9,08,82 New PB 2 172 Jesper Andreas Matsson Lundin BUL-Tromsø, Friidrett 9,50,93 9,29,16 New PB 3 192 Ådne Nesje Hernes Fana IL 9,59,85 9,39,99 10,01,32 4 174 Sindre Swan Moland BUL-Tromsø, Friidrett 10,10,71



Resultat 3000 meter Hinder, U23:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 244 André Seliussen Gneist,IL 9,52,74 9,57,03

Det var Ådne Nesje Hernes som tok initiativet fra start i et felt med fem deltagere fra begge aldersklasser.



André Seliussen fra Gneist IL var eneste deltager i klasse U23. Han gjør et godt løp på 9,57, bare 5 sekunder etter persen sin.

Jesper Andreas Matsson Lundin var den regjerende juniornorgesmesteren som nå måtte gi fra seg tittelen. Men han gjør en solid forbedring av persen sin på distansen.



Sindre Swan Moland tar en bronsemedalje i det som er hans debut på 3000 meter hinder.

