Torsdag 13:00, norsk tid, gikk semifinalene på 1500 m i OL. Det var to heat hvor de fem beste i hvert heat skulle gå direkte videre til lørdagens finale, i tillegg til de to beste tidene totalt.



Heat 1 // Timothy Cheruiyot

I heat 1 fant vi kenayanske Timothy Cheruiyot som de 3-4 siste årene har vært den suverene 1500 m-løper og som også i år må sies å være en forhåndsfavoritt til tross for at det bare var så vidt han kom seg til OL etter å ha mislykkes i det kenyanske OL-uttaket.



I samme heat fant vi blant annet også rutinerte Nick Willis fra New Zealand som deltar i sitt femte OL, og mesterskapsløper og avslutningsekspert Marcin Lewandowski - polakken som aldri bør avskrives når det drar seg til i sluttspurten i mesterskap. Også britiske Jake Wightman og djibotiske Ayanleh Souleiman var folk man må se opp for.



Da startskuddet gikk var det helt klart at Timothy Cheruiyot ikke ville ha noe lureløp. Han gikk i front etter 150 meter, og der ble han - helt til 200 m gjenstod. På oppløpet og da målstreken ble passert, måtte kenyaneren imidlertid se to mann foran seg.



Jake Wightman vant på 3.33,48, mens amerikanske Cole Hocker kom på 2. plass med ny pers på 3.33,87. Cheruiyot ble nummer tre med 3.33,95. Om sistnevnte sparte seg litt på oppløpet og kun sørget for å sikre seg en finaleplass, eller om han rett og slett mangler litt på toppformen og ikke hadde så mye mer å gå på, får vi nok svar på i lørdagens finale.



Underveis i dette semifinaleheatet forsvant to sterke løpere. Avslutningsekspert Lewandowski fikk det som sannsynligvis var en strekk på langsiden rundt 250 meter før mål. Også Souleiman fikk en skade. Begge brøt løper og er dermed ute av dette OL.

Semifinale 1500 m menn, heat 1 1 GBR Jake WIGHTMAN 3:33.48 SB Q 2 USA Cole HOCKER 3:33.87 PB Q 3 KEN Timothy CHERUIYOT 3:33.95 Q 4 AUS Oliver HOARE 3:34.35 Q 5 ESP Ignacio FONTES 3:34.49 Q 6 KEN Charles Cheboi SIMOTWO 3:34.61 7 ETH Teddese LEMI 3:34.81 8 GER Robert FARKEN 3:35.21 9 NZL Nick WILLIS 3:35.41 SB 10 IRL Andrew COSCORAN 3:35.84 11 BEL Ismael DEBJANI 3:42.18 POL Marcin LEWANDOWSKI DNF DJI Ayanleh SOULEIMAN DNF



Hvordan er finaleformen? De siste 3-4 års suverene 1500 m-løper kom på 3. plass i semifinalen i OL etter å ha løpt i front omtrent hele veien. Om han har mer å gå på, eller mangler litt på toppformen, får vi svaret på i finalen til lørdag. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)





Britiske heat-seier: Jake Wightman (midt i bildet) tok seieren i det første semifinaleheatet i OL og sikret seg dermed en finaleplass. Der får han blant annet møte Jakob Ingebrigtsen. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



Heat 2 // Jakob Ingebrigtsen

I tillegg til Jakob Ingebrigtsen fant vi i heat 2 blant annet regjerende OL-mester fra Rio 2016, Matt Centrowitz. Amerikaneren har også medaljer fra VM, men har ikke vist samme form de siste årene. God framgang i senere tid har imidlertid alltid løpsvillige Stewart McSweyn, og også denne gangen satte australeren sitt preg på løpet.



Etter å ha lagt seg bakerst ut fra start, løp Jakob Ingebrigtsen seg raskt opp og la seg i tet allerede etter 300 m. Med seg, side om side, fikk han nevne McSweyn som etter to runder gikk opp i teten og fikk en liten luke til resten av løperne.



Jakob Ingebrigtsen ble liggende i tet i "forfølgergruppa" sammen med kenyanske Abel Kipsang. De siste 150 meterne begynter McSweyn å stivne litt. Kipsang tok heat-seieren på det som er ny olympisk rekord - 3.31,65. Jakob kom på 2. plass med 3.32,13 og sikret seg en finaleplass.



Også McSweyn klarte en direkte finaleplass ved å komme på 5. plass i heatet. Regjernede olympiske mester Centrowitz må imidlertid innse at storhetstiden er over og følge finalen fra tilskuerplass.



Etter løpet var, som alltid, Gjert Ingebrigtsen entusiastisk:

– Perfekt løp. Jakob hadde veldig god kontroll på 3.32 og kan løpe på 3.28 i finalen. Der kommer det til å gå fort, sa han til TV Norge etter at finaleplassen til sønnen var sikret.



Også hovedpersonen selv, Jakob Ingebrigtsen, spår at det blir høy fart og gode tider i finalen:

– Jeg regner med finalen blir et løp der folk går 100% inn for å løpe fort. Jeg er heldigvis "en halv langside" bak pers, så jeg har mer å gå på i finalen. I finalen er det nok de som er raskest på papiret, og har de beste persene, som vil dominere. Det passer fint for meg med høy fart. Jeg kjenner at jeg tenker mye på finalen i og med at jeg har hatt den som mål i mange år nå. Jeg gleder meg helt sykt, fortalte Jakob Ingebrigtsen til TV Norge og påstod samtidig at semifinalen ikke hadde kostet ham allverdens med krefter.



Semifinale 1500 m menn, heat 2 1 KEN Abel KIPSANG 3:31.65 OR Q 2 NOR Jakob INGEBRIGTSEN 3:32.13 Q 3 GBR Josh KERR 3:32.18 Q 4 ESP Adel MECHAAL 3:32.19 PB Q 5 AUS Stewart MCSWEYN 3:32.54 Q 6 GBR Jake HEYWARD 3:32.82 PB q 7 LUX Charles GRETHEN 3:32.86 NR q 8 MAR Abdelatif SADIKI 3:33.59 PB 9 USA Matthew CENTROWITZ 3:33.69 SB 10 FRA Azeddine HABZ 3:35.12 11 ETH Samuel ZELEKE 3:37.66 12 ESP Jesús GÓMEZ 3:44.46 13 POL Michał ROZMYS 3:54.53



Tidligere olympiske mester: Jakob Ingebrigtsen er klar for finalen, mens regjerende olympiske mester fra 2016, Matt Centrowitz, ble slått ut i semifinalen og denne gangen må nøye seg med å være tilskuer. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)





Dravillige McSweyn klar for finalen: Alltid like offensive Stewart McSweyn sikret seg en finaleplass i OL. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



Nytt oppgjør: Lørdag kl. 13:40 - norsk tid - blir det duket ny duell mellom Timothy Cheruiyot og Jakob Ingebrigtsen. Og sannsynligvis er det også flere løpere som vil ha et ord med i laget også. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)