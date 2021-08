Med 16 mann på startstreken i finalen på 5000 m i OL var det forventet et spennende og tett oppgjør. Det ble det også.



De to ugandiske løperne Joshua Cheptegei og Jacob Kiplimo måtte innfinne seg med et visst favorittstempel. Førstnevnte har verdensrekorden på distansen og tok VM-gullet i 2019. Også årets spanske stjerneskudd, Mohamed Katir, var en het kandidat om en medalje. Den tidligere fotballspilleren har hatt stor framgang det siste året og har også fart nok i beina til å hevde seg i toppen på 1500 m. Med lureløp her han kunne henge med til klokka ringte for sisterunden, så kunne fort han bli en farlig mann i medaljekampen.



Men noe lureløp ble det ikke. Verdensrekordholder Joshua Cheptegei gikk rett i tett fra start og startet med runder på 64 sek. Deretter tok Jacob Kiplimo over. Kiplimo som tidligere i OL tok bronse på 10 000 m.Det resulterte i runder på 62-tallet. Første tusen meter ble passert på 2:38 og var dermed langt fra noe lureløp i åpningen.



Rundetidene fortsatte på 62-tallet med Kiplimo i tet. 2000 m ble passert på 5:14. Deretter tok Cheptegei igjen over noen runder. Rundetidene gikk opp til 64. Cheptegei fikk selskap av kenyanske Nicholas Kimeli. Og duoen løp side om side i tet en runde før sistnevnte 4 runder før mål tar teten. 4000 m ble passert på 10:32 med Kimeli i front.



Spanske Katir henger på halen av hovedfeltet. Biter seg fast så godt han kan. Vet han har en god spurt på sisterunden. Men det holder ikke helt til bjella ringer. Da er det imidlertid Cheptegei som slår til, får et par meters luke som konkurrentene aldri klarer å tette.



Det blir OL-gull til verdensrekordholderen. Cheptegei vinner på 12.58,15. Kanadiske Mohammed Ahmed kniper sølvet på 12.58,61, mens det blir en forrykende kamp om bronsen der amerikanske Paul Chelimo får kastet seg tolv hundredeler foran kenyanske Nicholas Kimeli. De får henholdsvis 12.59,05 og 12.59,17. Spanske Katir ender på 8. plass.



RESULTATER 5000 m finale menn

1 UGA Joshua CHEPTEGEI 12:58.15 2 CAN Mohammed AHMED 12:58.61 3 USA Paul CHELIMO 12:59.05 SB 4 KEN Nicholas Kipkorir KIMELI 12:59.17 SB 5 UGA Jacob KIPLIMO 13:02.40 6 BRN Birhanu BALEW 13:03.20 7 CAN Justyn KNIGHT 13:04.38 8 ESP Mohamed KATIR 13:06.60 9 USA Grant FISHER 13:08.40 10 ETH Milkesa MENGESHA 13:08.50 11 GBR Andrew BUTCHART 13:09.97 SB 12 GUA Luis GRIJALVA 13:10.09 NR 13 FRA Jimmy GRESSIER 13:11.33 14 USA William KINCAID 13:17.20 SB 15 BRN Dawit FIKADU 13:20.24 SB 16 UGA Oscar CHELIMO 13:44.45



Nicholas Kimeli fra Kenya var med på å dra opp farten underveis i OL-finalen, men måtte nøye seg med en noe bitter 4. plass etter å ha tapt bronsen med 12 hundredeler. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)