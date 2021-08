Så var det klart for 10000 meter og Karoline Bjerkeli Grøvdals andre OL-start i Tokyo. Naturligvis var hun på jakt etter en bedre opplevelse og et bedre resultat enn på 5000-meteren tidligere i OL. For fem år siden satte hun personlig rekord i OL i Rio, da hun løp 31:14,07. Denne ble som kjent senket til 30:50,84 på Bislett i mai i år. Kunne hun klare å løpe ned mot denne persen, eller kanskje Ingrid Kristiansens norske rekord på 30:13?

Det var et stort felt som la i vei. Hele 29 løpere. Av forhåndsfavoritter hadde vi verdensrekordholder Gidey fra Etiopia, Sifan Hassan fra Nederland og Obiri fra Obiri fra Kenya.



Slik gikk det

Fra start av la Bjerkeli Grøvdal seg på en tiendeplass, mens to japanere (nesten som forventet) gikk opp i tet. Første 400 meter gikk unna på uoffisielle 75 sekunder, og etter 600 meter fikk japanske Hironaka faktisk en luke på ti meter. Da tok favoritt Gidey ansvar, og fikk tettet den raskt.



Første 1000 meter gikk på 3:02,93 og Bjerkeli Grøvdal fikk god plass inne ved lista, cirka midt i feltet. NRK-kommentator Vebjørn Rodal nevnte at hun så litt rappere ut i dag, enn hun gjorde på 5000-meteren.



...så brøt Karoline

Vårt norske håp hang med hovedgruppen i snaue ti minutter, men da Gidey gikk opp i tet og satte opp farten, oppstod det en luke. Etter noen runder hadde denne luken blitt på 40 meter, og etter 13 minutter kunne vi se at Karoline Bjerkeli Grøvdal dessverre brøt løpet. Etter 5000 meteren tidligere i OL hørte vi henne si at "man bryter ikke et OL-løp", men i dag gjorde hun det altså.



Mens løperne på banen fortsatt hadde 3000 meter igjen, fortalte Bjerkeli Grøvdal at hun rett og slett ikke hadde mulighet til å være med lenger. Hun hadde samme opplevelse som på 5000 meter, ved at kroppen ikke klarer å kvitte seg med varmen. Hun sa at hun hadde gjort alt hun kunne i forhold til varmen og forberedelsene, men at kroppen allikevel ikke klarte å svare som ønsket.



- Jeg har tatt varmen og forholda virkelig på alvor, men det stemmer bare ikke, fortalte hun.



- Jeg blir selvfølgelig trist og lei meg, og nå vil jeg bare hjem. Jeg må få litt avstand til friidrett og miljøet rett og slett, fortsatte hun



Resten av løpet

Etiopiske Gidey fortsatte å kjøre hardt i front, og etter 16 minutters løping var det kun 5 løpere med i tet. Blant annet Gidey i front, Obiri og Hassan. Fire minutter senere klarte ikke Obiri å være med lenger, og kvartetten hadde blitt en trio, med Gidey, Hassan og Gezahegne fra Bahrain.



Og farten var fortsatt høy. Det gikk stort sett på 70-runder. Med fire runder igjen var det fortsatt Gidey i front. Farten gikk noe ned, og Hassan lå tett på i hælene til Gidey. Til tydelig irritasjon fra sistnevnte.



Tre runder igjen, og Gidey - som har dratt nesten hele løpet - er fortsatt i front. Farten gikk ned nå, til 75 sekunder på denne runden. På dette tidspunktet virket det som en gavepakke til Hassan, som var på jakt etter sitt andre OL-gull i Tokyo.



To runder igjen, og det virket som om Gidey kanskje gir på litt igjen. Men verken Hassan på andreplass eller Gezahegne viste noe svakhetstegn. Med én runde igjen var det håpløst å forutse hvem som skulle ta dette.



Avgjørelsen

Da bjella ringte eksploderte det litt. Gidey forsøkte, men begge to hang på. Gidey fortsatt i front med 200 meter igjen, men Hassan lå på skulderen. Så ble Gidey parkert fullstendig. Hun var helt ferdig. Det var derimot IKKE Sifan Hassan, som uten nevneverdig problemer spurtet inn til gull på 10000 meter. Andreplass til Gezahegne og det ble tredjeplass til en svært sliten Gidey.





Nytt gull for Sifan Hassan. (Arkivfoto / Bjørn Johannessen)



10000 meter kvinner // Topp 5

Plass Navn Nasjon Tid 1 HASSAN Sifan Nederland 29:55,32 2 GEZAHEGNE Kalkidan Bahrain 29:56,18 3 GIDEY Letesenbet Etiopia 30:01,72 4 OBIRI Hellen Kenya 30:24,27 5 NIYONSABA Francine Burundi 30:41,93 DNF Karoline Bjerkeli Grøvdal Norge