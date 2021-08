I ni år, helt siden bror Henrik ble nummer 5 i London-OL, har Jakob Ingebrigtsen drømt om og ventet på akkurat denne dagen. 1500-meterfinale i Tokyo-OL. Og du verden som han leverte da dagen og anledningen endelig kom!



Et fantastisk løp fra start til slutt

Da starten gikk la både Ingebrigtsen og Cheruiyot seg langt bak i feltet, men det var ikke lenge. Allerede før første sving var ferdigløpt, hadde Jakob satt farten opp for å avansere. Med seg fremover fikk han Cheruiyot, og de to la seg ganske snart helt i front. Jakob i tet altså.



Et lite øyeblikk fryktet vi kanskje at Cheruiyot skulle bli liggende bak, og la vår mann gjøre drajobben, men Cheruiyot er en tøffing. Som vanlig gikk han opp, og økte farten enda litt mer. Med andre ord begynte dette å ligne et perfekt løpsopplegg for Ingebrigtsen. Og jo lenger ut i løpet man kom, jo mer perfekt ble det. Farten var så høy, at ingen andre kunne matche. Ikke australske McSweyn, og heller ikke kenyanske Kipsang - som begge to var utfordrere og hete medaljekandidater.



Cheruiyot fortsatte å dra ut på den siste runden, og Ingebrigtsen fortsatt å følge. Lekende lett. Først halvveis i siste sving og ut på oppløpet, gikk han forbi, og da var det gjort. Cheruiyot hadde ikke sjanse til å følge spurten til Jakob Ingebrigtsen, og vi har fått vårt første OL-gull på 1500 meter!



Ikke bare ble det gull i OL, det ble samtidig også personlig rekord, norsk rekord, europeisk rekord og olympisk rekord!



Bak Jakob Ingebrigtsen klarte Cheruiyot såvidt å forsvare sølvet, og fortalte i intervjuet i etterkant at han var stolt over medaljen, og at det var hans første medalje i olympiske leker. Han fortalte også at han ikke hadde forventet å bli slått av Jakob i dag, til tross for at han har hatt noe problemer med en hamstring de siste dagene. På spørsmål om han noen gang vil kunne slå Jakob igjen, svarte han et soleklart ja.



Rørt Gjert Ingebrigtsen

Helt enig i det, var ikke pappa og trener Gjert Ingebrigtsen - som like i forkant hevdet at Cheruiyot aldri vil slå Jakob igjen. En gråtkvalt far var ubeskrivelig stolt av sønnens prestasjon, og understreket at dette var et perfekt løp.



1500 meter menn

Navn Nasjon Tid 1 🥇 J. Ingebrigtsen Norge 3:28,32 OR 2 🥈 T. Cheruiyot Kenya 3:29,01 3 🥉 J. Kerr Storbritannia 3:29,05 4 A. Kipsang Kenya 3:29,56 5 A. Mechaal Spania 3:30,77 6 C. Hocker USA 3:31,40 7 S. McSweyn Australia 3:31,91 8 M. Rozmys Polen 3:32,67 9 J. Heyward Storbritannia 3:34,43 10 J. Wightman Storbritannia 3:35,09 11 O. Hoare Australia 3:35,79 12 C. Grethen Nederland 3:36,80 13 I. Fontes Spania 3:38,56