1500 meter menn senior

18 år gamle Esten Hansen-Møllerud Hauen fra Alvdal og Ren-Eng friidrettsklubb, hadde ingen problemer med å ta seieren på helgens 1500 meter på Jessheim. Han har hatt en god sesong, hvor han blant annet har perset på denne distansen. Det skjedde på Bislett i slutten av juni, da han løp på imponerende 3:50,09. I dag ble sluttiden 4:01,39.



På plassene bak fant vi Børge Larsson Christensen fra Varegg fleridrett. Han løp på 4:06,20, som var pers med 3 sekunder. Endre Wigaard fra BUL IL tok tredjeplassen med 4:08,51





Esten Hansen-Møllerud Hauen tok seieren på 1500 meter senior (Arkivfoto / Samuel Hafsahl)



1500 meter kvinner senior

Med den beste persen på papiret, måtte Sara Busic fra Idrettslaget Skjalg finne seg i å være favoritt på kvinnenes 1500 meter. Hun har nylig gjort det godt med finaleplass i U20-EM, og ble nummer 3 på 1500 meter under Junior-NM for en uke siden. Men favorittstempelet ødela ingenting. Hun løp først i mål på Jessheim, på 4:26,91.



Andreplassen gikk til Christina Maria Toogood (Sandnes IL), som satte sesongbeste med 4:27,58. På tredjeplass havnet Anne Hjort Arntsen (Sørild FIK) med 4:33,87.





Sara Busic har hatt en flott sesong, og i dag pyntet hun merittlisten med enda en seier. (Arkivfoto / Samuel Hafsahl)



5000 meter menn senior

Det var ikke stor deltagelse på 5000 meter denne helgen, men det var allikevel god løping å se. 17 år gamle Mikkel Blikstad Thomassen fra Lillehammer IF vant distansen, på 15:00,56. For en uke siden kom han på 5. plass under Junior-NM, og under Boysen Memorial i juni, satte han pers med 14:43,48.



Christoffer Rüger fra Gulset Idrettsforening (født 2006), ble nummer to med 16:07,96, mens Knut Borkholm fra Sturla IF tok tredjeplassen med 16:13,73.





Mikkel Blikstad Thomassen tok 5000-meteren på Jessheim. (Arkivfoto / Samuel Hafsahl)