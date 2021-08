- Det var et bra løp, smilte Isak Jonsson etter målgang på dagens junior-VM uttaksløp på Ripan ved Tynset. Da hadde junioren fra Nydalens SK gjort unna sine 7 kilometer på 37.32, og var med det over halvannet minutt bedre enn Brage Takle – som satt standarden fra startnummer 3, og endte på 2. plass til slutt.

- Jeg trengte dette, fortsatte dagens mann – som da hadde junior-VM i tankene.

Og tar han med seg fart, flyt og teknikk fra dagens løp mot Tyrkia og junior-VM, kan han absolutt ha noe der å gjøre:

- Den siste tiden har det føltes bra fysisk, men i går var det litt under pari for min del.

Da var han 4. mann på sprinten i Røros, men i dag var han altså klart best:

- Det var godt å lykkes i dag.

3. mann i dag var Vegard Kittilsen – noen sekunder bak Brage Takle.

Hos jentene var det nok en gang Pia Young Vik som var best:

- Det har gått greit, men jeg har noen små tidstap – som jeg helst burde unngått, oppsummerte hun.

Da var det snakk om noe usikkerhet ned skrålien til 1. post og noen veivalg på slutten.

Til tross for dette var Pia over minuttet bedre enn klubbvenninne Oda Scheele – som ble nummer 2 for andre dag på rad. I dag fikk denne duoen selskap på pallen av ytterligere en løper fra Nydalens SK, da Janne Tjørhom Aasheim var 3. best.

Nå vil laget til junior-VM i Tyrkia i starten av september bli tatt ut en av de nærmeste dagene.Der blir det 6 herrer og 6 damer på det norske laget.

KIlde: Norsk orientering

Resultater

D 17-20E, 5 820 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 40.27,

2) Oda Scheele, Nydalens SK, 41.42,

3) Janne Tjørhom Aasheim, Nydalens SK, 43.02,

4) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 44.38,

5) Åsne Haavengen, Kongsberg OL, 44.54,

6) Jenny Baklid, NTNUI, 44.57.

H 17-20E, 7 010 m:

1) Isak Jonsson, Nydalens SK, 37.32,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 39.13,

3) Vegard Kittilsen, Freidig, 39.20,

4) Nils Tveite, Ås-NMBU Orientering, 39.51,

5) Lars Young Vik, Nydalens SK, 40.12,

6) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 40.51.