Perseløpet ble før årets sesong flytta fra Gardermoen-området til Eidsvoll. Den nye løypa er er ca. 2,6 km lang, noe som gjør at det på 5 km løpes knappe to runder og på 10 km knappe fire. Løypa er temmelig flat med få og slake svinger.

På 10 km ble det en klar seier til Anders Gløersen som i sin tid ble verdensmester i langrenn. Etter at han trappa ned langrennssatsinga, har han deltatt i mange løp, og er som oftest innblanda i teten.

Det var han også denne gangen, og etter å ha hatt litt selskap på førsterunden dro han stadig mer ifra og vant greit på 31.48. Det var han fornøyd med.

– Ja, dette var helt greit. Det er minuttet bak persen, men den var satt med litt mer drahjelp og formtopping i Hytteplanmila.



– Du er med andre ord i rute til, Nøkelvann Rundt?



– Ja, jeg håper på det, smilte mannen som har vunnet den krevende 10 kilometeren i Østmarka de fem siste årene.





Anders Gløersen fikk seg ei veldig god treningsøkt – og en seier – i Perseløpet. (Foto: Runar Gilberg)



Langt mer fersk som løper var vinneren av kvinneklassen, Marie Haga. Hun løp faktisk sin første konkurranse, og hadde på ingen måte tenkt på at det kunne ende med seier.



– Vant jeg? Det hadde jeg ikke trodd, fortalte hun da vi gratulerte henne med seieren i målområdet.



– Fra før har jeg løpt halvmaraton på trening, men dette var det første ordentlige løpet jeg er med på, sa Marie som hadde selskap av Anja Gjellstad i tre av fire runder, men til slutt ble forskjellen på 18 sekunder.





Pers ville det bli bare hun fullførte, men Marie Haga hadde ikke trodd at det også skulle bli seier i sin første løpskonkurranse. (Foto: Runar Gilberg)



I alt fullførte 50 løpere 10 kilometeren, og som vanlig var nivået høyt. Litt over halvparten løp under 40 minutter, og bare to brukte mer enn 50 minutter. Så fremdeles har Perseløpet mye å gå på når det gjelder å få med de som av gode grunner bruker over både 5 og 6 minutter på kilometeren. Slik sett var det fint å se Line Vidjeland som brukte over en time og som stod anført med "Ting tar tid IL" som klubb.



Kredit til LIne Vidjeland som løper for "Ting tar tid IL" og fullførte 10 km på akkurat den tida hun trengte. Det er rom for mange flere slike i Perseløpet. (Foto: Runar Gilberg)



For veteranløpere med en lang karriere bak seg er det ikke lett å perse sjøl i ei lettløpt og flat "perseløype": Men mange holder nivået imponerende bra, og vi tar med bilder av noen slike:



Kolbjørn Jektvik vant klasse 70-74 år på imponerende 41.01. Det er bare 35 sekunder bak klasserekorden til Ivan Wilhelmsen. (Foto: Runar Gilberg)



Sjøl om skiltene pekte i retning Trondheim og Oslo og mer lokale destinasjoner, hadde Bjørn Eide tatt turen fra Beitostølen, og 65-åringen vant klassen på pene 39.33. (Foto: Runar Gilberg)



I motsatt ende av aldersskalaen imponerte 14 år gamle Henrik Jørgensen med å vinne klasse 14-15 år på 34.30. (Foto: Runar Gilberg)



8 av de 50 som fullførte 10 kilometeren var kvinner. Her ser vi ganske mange av dem ikke lenge etter start. (Foto: Runar Gilberg)





24 av 35 løpere under 20 minutt på 5 km

Også på 5 kilometeren ble det oppnådd mange perser og gode tider. Håkon Bratvold og Ingrid Helene Nyhus vant på henholdsvis 16.27 og 17.44. Bratvold som løper i klasse 18-19 år, hadde 11 sekunders margin til Magnus Nævra på andreplass.



Håkon Bratvold leda halvveis og var først i mål. Eirik Berling Grande (24) vant klasse 16-17 år, mens Magnus Nævra (16) ble andremann totalt. (Foto: Jack Waitz)



Strindheim-løperen Ingrid Helene Nyhus var raskest av kvinnene med 17.44. Her har hun enda følge av Jørgen Aaberg som slakka litt av på andrerunden. (Foto: Jack Waitz)



Anne Murvold ble nest beste dame med 18.07. Svein Egil Linnerud vant 60-årsklassen på samme gode tid. (Foto: Jack Waitz)



Lenge hadde Svein Egil Linnerud følge av Trond Olav Berg som også løper i 60-årsklassen. Trond Olav måtte gi litt tøm på andrerunden, men var veldig godt fornøyd med 18.17. (Foto: Jack Waitz)



Marianne Dønnem persa og vant klasse 45-49 år på 18.43. Hennes klubbkollega i Vidar, Ger Van Graas, var knappe 3 minutter bak persen, men 18.32 lar seg høre når en løper i klasse 65-69 år. (Foto: Bjørn Saksberg)





Ifølge arrangør Bjørn Saksberg så ble det pers på 34 av de 85 som fullførte Persepløpet. Det gir en perseprosent på 40. Neste Perseløp går 5. september med 5 km og halvmaraton på programmet.