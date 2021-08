Ultraløpet Oslofjorden Rundt ble arrangert for 4. gang 7.- 8. august, og vi fikk nye løyperekorder både på 50 miles (80,5 km) og 100 miles (161 km). Begge distansene startet i Moss, med målgang på Lysaker for 50 miles og i Holmestrand for 100 miles.

Mari Mauland vant på ny løyperekord

På 100-miles imponerte Mari Nustad Mauland fra Spirit FIK med å løpe en time raskere enn den tidligere løyperekorden for herrer, og to timer raskere enn sin egen løyperekord fra i fjor. En veldig sterk innsats av den rutinerte 100-miles-spesialisten fra Stavanger. Lenge hadde hun følge av ultraløpdebutant David Janciulis, men etter Ingierstrand (ca 60km) var hun alene resten av løpet. Foran henne i løypa på det tidspunktet var de to beste herreløperne på 100 miles og de tre beste på 50 miles.





Mari på vei inn til en av supportstasjonene. (Foto: Laila Bredal-Knutsen)



- Det hjalp å være kjent i løypa. Tror bare jeg mistet 5 minutter fordi jeg rotet litt på vei ut av Lysaker, mens i fjor var det en halvtime her og en halvtime der, sa Mari etter løpet. - Jeg begynte å leke med tanken på å prøve å ta igjen gutta foran eller prøve å komme under 17 timer, men hadde ikke noe ekstra gir på slutten, sa hun - men var selvsagt godt fornøyd med 17:20:29. Hun passerte også 50 miles en time raskere enn Henriette Brynthes løyperekord fra i fjor.

Også de to neste kvinnene i mål på 100 miles løp under 20 timer. Line Caliscaner fra Romerike Ultraløperklubb og Janne Kvisvik kom inn til tiden 19:56:15. Dermed var det samme topp tre som i fjor, med Mari på topp og Line og Janne på delt 2. plass.





Line Caliscaner i midten og Janne Kvisvik løp inn til delt 2. plass for andre år på rad. Til venstre ser vi Cathrine Lorentzen som vant 50 miles. (Foto fra Lines fb-side)



Lasse Gerhardsen løp også inn til ny løyperekord

Så langt vi har forstått var dette Lasse Gerhardsens suverent lengste løp hittil, og det gikk jo strålende. Tidligere har han blant annet vunnet Lommedalen Rundt 57 km i 2019 og Hof Toppets 75 km i 2018. Nå hadde han lenge konkurranse fra Lachlan McDonald fra Sandnes, australieren som bl.a. har en 4. plass fra 100-milesløpet SMVE tidligere i år. Etter hvert ble Lasse for sterk, og sikret seieren på rekordtiden 16:48:40, drøyt 20 minutter foran Lachlan og 1 time og 40 minutter foran Simen Holviks vinnertid i fjor.

På tredjeplass fulgte David Janciulis, debutanten som lenge holdt følge med Mari Mauland, og som avsluttet de siste milene sammen med Line og Janne - jentene som delte 2. plassen.





Lasse Gerhardsen i mål til seier og løyperekord. (Arrangørfoto)



Fjorårets løp: 53 av 64 løpere fullførte Oslofjorden Rundt, Simen Holvik og Mari Mauland vant 100 miles



Håkon Urdal og Cathrine Lorentzen vant 50 miles

Håkon Urdal fra Rygge IL begynner å bl en rutinert ultraløper, og fortsatt holder han seg på distanser under 100 km. Han har blant annet tre seire i Rallarvegsløpet. I fjor ble han nummer to på 50 miles i Oslofjorden Rundt, men i år gikk han til topps med overlegen seier på 6:33:00, 7 minutter raskere enn Trond Atle Smedsruds løyperekord fra i fjor. Trønderen Christian Randholm kom på 2. plass mens Magnus Thorud fra Romerike Ultraløperklubb ble nummer 3.

Kvinneklassen ble vunnet av Cathrine Lorentzen fra Romerike Ultraløperklubb på 9:33:30, foran Ragnhild Audestad fra samme klubb.

- Sitter igjen med mange inntrykk fra i går og må si at alt er positivt!! Ultraløpere er noen herlige folk. Supporten var helt fantastisk! Ble så glad hver gang jeg så dere i de oransje t-skjortene hvor dere smilte fra øre til øre. Helt fantastisk opplegg! Gleder meg til neste år. Da blir det hele veien til Holmestrand, skriver Cathrine på facebook.





Håkon Urdal vant 50 miles på ny løyperekord. (Arrangørfoto)



Cathrine Lorentzen jubler for seier på 50 miles. (Arrangørfoto)



ALLE RESULTATER:

Resultater 50 miles / 80 kilometer – kvinner 1 Cathrine Lorentzen Romerike Ultraløperklubb 9:33:30 2 Ragnhild Audestad Romerike Ultraløperklubb 10:53:00 3 Heidi Spada Ekeberg Oslo 11:17:45 4 Felicia Zachariassen Holmestrand Ultraløperklubb 12:03:30 UGL Marit Imset Romerike Ultraløperklubb 11:18:00 UAT Cathrine Haraldsen Kondis 11:40:07 6 fullførende 50 miles - kvinner (U = Uplassert, GL = Godkjent løp, påmeldt 100 miles, AT = Alternativ trasé) Resultater 50 miles / 80 kilometer - menn 1 Håkon Urdahl Rygge IL 6:33:00 2 Christian Randholm ingen klubb 7:14:10 3 Magnus Thorud Romerike Ultraløperklubb 7:44:40 4 Aleksander Mellum ingen klubb 8:49:50 5 Nicolas Ross Romerike Ultraløperklubb 9:22:00 6 Shezad Inayat Spirit Stavanger Friidrett 10:20:30 6 Espen Halvorsen Nipe ingen klubb 10:20:30 8 Erik Libæk Hall Asker Golfklubb 11:25:30 9 Dan Boye Nilsen Romerike Ultraløperklubb 13:25:00 UGL Sindri Þorkelsson Kamikaze Platoon 8:46:50 UGL Magnus Myhre Bamford 1869 9:35:20 UGL Audun Mo Oslofjord Triathlon 11:06:00 UGL Christian Ellefsrud ingen klubb 11:08:00 UGL Nicolai Marken Romerike Ultraløperklubb 11:18:00 UGL Frode Jordahl Husvik Ultra 11:28:30 UGL Mats Frank Romerike Ultraløperklubb 12:06:30 UAT Espen Haraldsen Kondis 11:40:07 17 fullførende menn – 50 miles (U = Uplassert, GL = Godkjent løp, påmeldt 100 miles, AT = Alternativ trasé) Resultater 100 miles – kvinner 50M 1 Mari Mauland Spirit Stavanger Friidrettsklubb 17:20:29 (7:53:00) 2 Line Calsikaner Romerike Ultraløperklubb 19:56:15 (8:46:50) 2 Janne Kvisvik ingen klubb 19:56:15 (8:46:50) 4 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb 21:50:58 (9:30:50) 5 Sofiia Granheim Romerike Ultraløperklubb 22:18:26 (9:48:00) 5 Wenche Johnsen Lofoten Ultraløperklubb 22:18:26 (9:48:30) 7 Karolina Viktorsson ingen klubb 24:36:28 (11:46:00) 8 Ann Kristin Bjørn Team Miks Maks 25:25:55 (9:59:00) 9 Kathrin Kunze Freunde der Stoppuhr Leipzig 25:26:29 (10:03:00) 10 Merete Tellevik ingen klubb 26:19:53 (11:32:00) 10 fullførende 100 miles - kvinner Resultater 100 miles – menn 1 Lasse Gerhardsen Fridheim Barnehage 16:48:40 (7:29:30) 2 Lachlan Mcdonald ingen klubb 17:11:08 (7:25:10) 3 David Janciulis ingen klubb 19:56:15 (8:22:00) 4 Jesper Grand Jensen ingen klubb 24:44:44 (9:34:00) 5 Henning Moholdt Romerike Ultraløperklubb 24:46:50 (10:02:00) 6 Ole Kristian Narmo Team Miks Maks 25:25:55 (9:59:00) 7 Steinar Moen Team Flipp / Fjellgeitene 26:19:53 (11:52:00) 8 Magnus Mühlbradt ingen klubb 27:03:00 (10:51:00) 9 Even Nedberg Romerike Ultraløperklubb 27:43:25 (11:30:00) 9 Henning B. Hanssen Romerike Ultraløperklubb 27:43:25 (11:30:00) 9 Fredrik Zachariassen Holmestrand Ultraløperklubb 27:43:25 (11:30:00) 12 Lars Jordahl Tromsø Svømmeklubb 29:34:39 (11:07:00) 12 fullførende 100 miles - menn





Siste løper som fullførte 100 miles var Lars Jordahl fra Tromsø Svømmeklubb. En tredel av de som startet 100 miles ga seg etter 50 miles. (Arrangørfoto)