Det var i alt 85 deltakere som gjennomførte den svært krevende triatlonen, hvorav 71 fikk den ettertraktede svarte trøyen som viser at de var med helt til toppen av Gaustadtoppen. De som ikke holdt en gitt tidsgrense ble nektet å løpe opp på fjellet og avsluttet løpet i en lavereliggende trase.

Og Norseman er altså en triatlon av den skikkelig harde sorten. Den olympiske triatlon, som Norge og Kristian Blummenfelt tok en gullmedalje på i år, er bare puslete greier i sammenlikning. Arrangørene legger heller ikke fingrene imellom når de presenterer Norseman på sin hjemmeside:

This is not for you.

Nothing personal. But it’s not.