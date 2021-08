I likhet med mange andre idrettsarrangementer måtte turrittet Bergen – Voss avlyses i fjor, og det ble også utsatt fra i vår på grunn av en usikker smittesituasjon. Men selv om Bergen Kommune i går innførte strengere smittevernsrestriksjoner på grunn av sterk smitteøkning i regionen så rammer ikke dette et utendørsarrangement som Bergen – Voss.

For å avklare eventuell usikkerhet som ble skapt av Bergen Kommunes innskjerping av smittevernstiltakene som gjelder fra den 12. august så har rittarrangøren sendt ut en melding om at rittet går som planlagt:

Bergen kommune følger de nasjonale forskriftene for idrettsarrangement. Bergen-Voss er et utearrangrement og selv med over 1000 deltagere så er rittet vurdert som et trygt arrangement å delta på. Årets Bergen-Voss er forberedt med en svært omfattende smittevernsplan i bunn. Planen har vært på høring hos helsemyndigheter i alle kommuner vi sykler gjennom og revidert etter hvert som smittesituasjonen, vaksinasjonsituasjonen og gjenåpningsplanen til regjeringen har utviklet seg.

Det er BCK – Bergen Cycle Klubb, som står som arrangør av sykkelrittet Bergen – Voss.

Starten går fra Grieghallen lørdag morgen og den første puljen med de antatt beste starter kl. 7. Deretter blir det puljestarter utover hvert 5. minutt. Det er også mulig å sykle den halve distansen med start fra Norheimsund.

Løypen går over Kvamskogen og gjennom Hardanger, med en total distanse på 165 kilometer. Den siste harde stigningen opp til Skjervet er den som de fleste deltakerne kanskje kvir seg mest til. Dette er samtidig en egen bakketempo der det vil kåres både en Konge av Skjervet og Dronning av Skjervet, raskeste mann og kvinne opp bakken. I tillegg vil deltagere rangeres klassevis.

Kondis kommer til å følge rittet og lage reportasjer fra det.

Rittet ble arrangert forrige gang i 2019: Bergen - Voss i kraftig regnvær

Her er fra rittet i 2018, med sol og fint vær over deltakerne som starter på den første harde bakken opp fra Trengereid. (Foto: Arne Dag Myking)