- Jeg trodde jeg hadde ødelagt løpet da jeg bommet 2 minutter på 6. post, men så tenkte jeg at om det blir som på VM er det fortsatt muligheter, sa Kasper Fosser like etter målgang på dagens verdenscup i svenske Idre Fjäll. Og det ble som på VM i den forstand at Fosser nok en gang var best på langdistanse – selv om han la bort noen minutter i starten denne gang:

- Jeg løp bra fra 6. post til mål, og er fornøyd med at jeg tar en ny seier.

- Løpet var stabilt, med unntak av den nevnte posten. Men det var krevende orientering hele veien, og vanskelig å lese kartet i det steinete terrenget.

Uansett var det ingen som klarte det bedre enn Fosser, dermed tok han sin første verdenscupseier (VM var ikke en del av verdenscupen red. anm.):

- Det er moro, selvfølgelig. Og ikke minst viktig med tanke på verdenscupen sammenlagt.

På VM var det 3 minutter ned til 2. mann, og da var Magne Dæhli nummer 3. I dag var Dæhli både nærmere Fosser og løftet seg en plass på resultatlisten.

- Jeg er godt fornøyd med løpet, og det føles bra med pallplass, smilte Dæhli etter å ha løpt i mål drøye halvannet minutt bak verdens beste på langdistanse.

Daniel Hubmann ble nummer 3 i dag.

I dameklassen løp Andrine Benjaminsen et meget godt løp, og var med i seierskampen til avslutningen. Men til slutt var Simona Aebershold 40 sekunder bedre.

Dermed ble det andreplass på Benjaminsen.

- Jeg bommet på 2. post, i tillegg småbommet jeg litt. Om jeg legger sammen alt, blir det litt. Men jeg løp bedre og bedre utover i løpet, og «fikk» også postene bra på slutten. Jeg er fornøyd, oppsummerte jenta som med dagens andreplass satt ny personbeste i verdenscupen. Det lar seg også høre å slå Tove Alexandersson – som ble nummer 3 – på langdistanse i Sverige.

Ny personbeste i verdenscupen ble det også på Victoria Hæstad Bjørnstad – med 7. plass. Audun Heimdal og Jon Aukrust Osmoen løp seg også inn blant de 10 beste med henholdsvis 9.- og 10. plass. Dermed hadde landslagssjef god grunn til å smile:

- Vi er godt fornøyde med 3 løpere på pallen. Ytterligere 3 løpere topp 10 viser at vi lykkes meget godt som lag, sa Janne Salmi etter konkurransen.

En konkurranse som var første av til sammen tre konkurranser under verdenscuprunden på Idre Fjäll. I morgen er det hviledag, før det fortsetter med mellomdistanse på lørdag og stafetter på søndag.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

Herrer:

1 (312) Kasper Harlem Fosser

Norway 99:53 (1)

+00:00 2 (314) Magne Daehli

Norway 101:32 (2)

+01:39 3 (315) Daniel Hubmann

Switzerland 103:13 (3)

+03:20 4 (316) Gustav Bergman

Sweden 104:04 (4)

+04:11 5 (306) Timo Sild

Estonia 105:43 (5)

+05:50 6 (317) Matthias Kyburz

Switzerland 107:02 (6)

+07:09 7 (309) Emil Svensk

Sweden 107:53 (7)

+08:00 8 (286) Isac von Krusenstierna

Sweden 107:55 (8)

+08:02 9 (296) Audun Heimdal

Norway 108:05 (9)

+08:12 10 (289) Jon Aukrust Osmoen

Norway 108:25 (10)

+08:32

Øvrige norsk:

18 (234) Lukas Liland

Norway 112:39 (18)

+12:46 22 (254) Dag Blandkjenn

Norway 113:58 (22)

+14:05 24 (225) Havard Sandstad Eidsmo

Norway 114:24 (24)

+14:31

40 (300) Gaute Steiwer

Norway 121:13 (40)

+21:20 57 (236) Rasmus Roerholt Theisen

Norway 126:15 (57)

+26:22



Damer:

1 (97) Simona Aebersold

Switzerland 88:31 (1)

+00:00 2 (91) Andrine Benjaminsen

Norway 89:11 (2)

+00:40 3 (99) Tove Alexandersson

Sweden 90:29 (3)

+01:58 4 (8) Hanna Lundberg

Sweden 92:23 (4)

+03:52 5 (61) Emma Bjessmo

Sweden 97:23 (5)

+08:52 6 (95) Sabine Hauswirth

Switzerland 99:08 (6)

+10:37 7 (30) Victoria Haestad Bjornstad

Norway 100:03 (7)

+11:32 8 (93) Venla Harju

Finland 100:14 (8)

+11:43 9 (25) Ida Haapala

Finland 100:31 (9)

+12:00 10 (92) Sara Hagstrom

Sweden 101:15 (10)

+12:44

Øvrige norske: