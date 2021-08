Nr. 1 Thorbjørn Ludvigsen drar på nr. 2 Weldu Negash ved passering 1350 moh. (Foto Christian Prestegård)



Førde-jenta tok kommandoen fra start under dagens løp, og allerede på den første meldeposten hadde hun en ledelse på over ett minutt, noe som økte til nesten seks minutter i mål. I mål måtte medisinstudenten fra Førde vente seks minutter på neste konkurrent, Anita Iversen Lilleskare (Alversund), som i spurtslo 17-åringen Selma Nevin (Strindheim).

Nr. 3 på adelskalenderen

Med dagens tid nærmer Karoline seg den legendariske rekorden til Anita Håkenstad Evertsen fra 2008 på 1.20.06. I tillegg til rekordholderen er det bare spanske Laura Orgue (1.22.07) som har bedre tid i løpets historie. Fra før hadde Karoline Holsen Kyte 1.22.38 fra 2017 som sin bestenotering.

Seier i 11. forsøk

Endelig var det Thorbjørn Thorsen Ludvigsen (Varegg) sin tur til å være førstemann opp på Skåla i sitt. 11. forsøk. Han vant den 19. utgaven på 1.12.29, snaue halvminuttet foran Weldu Negash (BUL). Halfdan-Emil Færø (Varegg) var 3. mann vel et minutt bak Negash.

Heldigvis bommet meterologene slik at deltakerne slapp den varslede vinden, men til tross for regn og ca. 0 grader på toppen ble det gode forhold for mosjonister og løpere, til sammen 700 i tallet.





Sterkt løp av unge Selma Nevin i klasse K15-17 år, kun 10 sekunder bak Anita Iversen Lilleskare. Mor til Selma, Anne Nevin, ble nr. 6 på tida 1:32:34. (Foto Christian Prestegård)





Nr. 3 Halfdan-Emil Færø. (Foto Christian Prestegård)





Orions Even Brøndbo Dahl har slitt med skader i hele år men har tydeligvis fått fart på beina i motbakker og langer her ut til 5. plass 500 høydemeter før mål. (Foto Christian Prestegård)



Even kan fortelle følgende om sin nye erfaring:



- Har alltid syntes at motbakkeløp er fascinerende, men det passer dårlig med baneløping. I år har jeg derimot hatt en langvarig kneskade (3 mnd uten løping), men de siste ukene har jeg klart å gå/løpe i motbakke, så da så jeg mitt snitt til å delta! Fikk til en god disponering og hadde relativt gode bein, men hadde dessverre ikke sjangs til å følge teten. Ble mye gåing, spesielt fordi leggene(!) stivnet fælt. Satser på at beina blir enda bedre fremover, så kan jeg løpe den litt mer løpbare løypa i NM motbakkeløp om to uker.



De beste i La Sportiva Skåla Opp 14.08.2021: Kvinner (60 fullførende): Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 KYTE Karoline Førde IL Friidrett K23-34 01:22:14 +0:00 2 LILLESKARE Anita Iversen ALVERSUND K40-44 01:28:02 +5:48 3 NEVIN Selma Strindheim IL K15-17 01:28:12 +5:58 4 ÅSTRÖM Johanna Dynafit K23-34 01:30:12 +7:58 5 SOLVANG Monica Ssksl K23-34 01:31:16 +9:02 6 NEVIN Anne TRONDHEIM K45-49 01:32:34 +10:20 7 NILSSON Ida Högby IF K40-44 01:33:43 +11:29 8 HERMANSEN Målfrid BFG Bergen Løpeklubb K45-49 01:34:05 +11:51 9 WALDAL Ida Hommelvik K15-17 01:35:51 +13:37 10 BAZILCHUK Molly TRONDHEIM K23-34 01:37:11 +14:57 Menn (268 fullførende): 1 LUDVIGSEN Thorbjørn FYLLINGSDALEN M23-34 01:12:29 +0:00 2 NEGASH Weldu OSLO M35-39 01:12:58 +0:29 3 FÆRØ Halfdan-Emil Varegg Fleridrett M23-34 01:14:02 +1:33 4 SUNDBY Øyvind Heiberg IK Tjalve M35-39 01:14:41 +2:12 5 DAHL Even Brøndbo Friidrettsklubben Orion M23-34 01:15:16 +2:47 6 TRONDSEN Trond Håkon Vitalthings M23-34 01:15:43 +3:14 7 HAGA Anders Åsen IL M23-34 01:16:15 +3:46 8 LØDØEN Trym Dalset Haugen IL M18-19 01:16:45 +4:16 9 GRIEG Per-Christian Varegg Friidrett M20-22 01:17:15 +4:46 10 JORDHEIM Ola Hemsedal IL M23-34 01:17:33 +5:04 11 EIDSHEIM Filip Dragefjellet Løpeklubb M23-34 01:17:56 +5:27 12 FJELLVÅG Asbjørn Slagtern Asker Camping Elite M23-34 01:19:31 +7:02 13 GJENDEM Morten HAUGESUND M23-34 01:21:34 +9:05 14 KISERUD Yngve Bfg/Drevelin M40-44 01:21:56 +9:27 15 LILLESTØL Roger Sparebanken Sogn og Fjordane M45-49 01:22:01 +9:32 16 BERGER Lars Dombås IL M40-44 01:22:51 +10:22 17 PURKIS Mark Varegg Fleridrett M23-34 01:23:16 +10:47 18 HAUGSBØ Andre Gaular IL M40-44 01:23:22 +10:53 19 NESDAL Sverre Stil M45-49 01:23:45 +11:16 20 KÅRVATN Erik Trollheimen Fjellsportklubb M18-19 01:24:38 +12:09



