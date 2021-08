Springkarusellen supplerte 5 km-distansen med en 10 km da de var tilbake med første løp etter sommerpausen. Denne gangen var det 45 deltakere totalt som stilte til start i den raske løypen rundt Tveitevannet, og av disse var det åtte som løp 10 km, blant dem 1 kvinne.

Springkarusellen har tradisjonelt nøyd seg med 5 km som den lengste distansen, bare supplert med et tilbud om å løpe kun 1 eller 2 runder rundt vannet, mens mange andre løp og karuseller gjerne har både 5 og 10-km løyper. Nå prøver Springkarusellen seg også med et tilbud om 10 km.

Den første vinneren av 10 km ble Anders Horn, som deltok i Springkarusellen for første gang. Men det var ikke et helt optimalt løp sa han etter målgang:

– Det gikk veldig fint i syv kilometer, men så møtte jeg litt veggen.

– Jeg har ikke vært med her før, men jeg har blant annet deltatt i Sommerkarusellen. Men dette her er en mye raskere løype, sier Anders Horn som også ønsker at 10 km nå blir et fast innslag i Springkarusellen.

Marit Gjermstad var den eneste kvinnelige deltakeren på 10 km.

Det var riktignok flest deltagere på 5 km, der Tomas Windheim fra Gular gjorde et godt løp og kom inn på sterke 15:46, etterfulgt av Brynjel Furnes Berland fra ASK Friidrett minuttet bak.

Raskeste kvinne ble Sølvi Renate Nedreberg Askeland som løp inn til tiden 18:41.

Det er Bedriftsidretten Vestland som arrangerer Springkarusellen. Christian Jensen er løpsleder, og han kan opplyse at 10 km er en distanse de nå prøver ut. Det er altså ikke sikkert at det blir et fast innslag i Springkarusellen.

For arrangørene blir det meir arbeid å tilby fleire distanser, det var nå to startsteder. Men målgang var på samme sted for alle distansene.

Resultater fellestart 10 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 256 Anders Horn BERGEN Herrer 30 - 34 år 37:30 2 280 Evgeny Alexander Tangedal BERGEN Herrer 25 - 29 år 42:22 3 16 Ole Morten Kårbø BERGEN Herrer 40 - 44 år 44:49 4 21 Roald Gulbrandsøy Statens Vegvesen Herrer 70 - 74 år 47:13 5 1 Bjarte Boye Bub-Bergen Herrer 55 - 59 år 49:10 6 11 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 51:10 7 24 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 56:58

Sølvi Renate Nedreberg Askeland blir beste kvinne på 5 km.

Resultater fellestart 5 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 263 Sølvi Renate Nedreberg Askeland BERGEN Kvinner 20 - 24 år 18:41 2 252 Hanne Tande BØNES Kvinner 50 - 54 år 20:44 3 278 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:48 4 267 Solveig Haugstad HSI Kvinner 35 - 39 år 22:22 5 265 Johanna Haaland Loddefjordløperne Kvinner 50 - 54 år 23:56 6 254 Torbjørg Kjoberg FYLLINGSDALEN Kvinner 55 - 59 år 25:14 7 7 Eva-Marie Østbye Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 26:26 8 266 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne Kvinner 50 - 54 år 29:19 9 5 Helene Virkesdal Jonsterhaug Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 30:07 10 27 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 31:37



Tomas Windheim har i mage år vært del av det gode løpsmiljøet i Gular. I dag vant han 5 km klart.

Resultater fellestart 5 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 273 Tomas Windheim IL Gular Friidrett Herrer 30 - 34 år 15:46 2 277 Brynjel Furnes Berland ASK Friidrett Herrer 20 - 24 år 16:42 3 248 Heine Solberg Team Batti Herrer 40 - 44 år 18:10 4 268 Lars Breivik Republikken CK Herrer 35 - 39 år 18:15 5 25 Andrew Dunn Multiconsult BIL Herrer 30 - 34 år 18:32 6 260 Magnus Morbech BERGEN Herrer 30 - 34 år 18:37 7 255 Alexander Lundervold HVL Herrer 35 - 39 år 18:46 8 272 Leif Nordland HSI Herrer 50 - 54 år 19:04 9 276 Torstein Frantzen BERGEN Herrer 50 - 54 år 19:24 10 279 Henrik Velez Aarsheim Team Trivest Herrer 30 - 34 år 19:27 11 269 Kjetil Kårbø Loddefjordløperne Herrer 40 - 44 år 19:43 12 274 Christer Halsvik Lepsøe OLSVIK Herrer 30 - 34 år 19:51 13 275 Kenneth Nodeland BERGEN Herrer 35 - 39 år 20:57 14 33 Yngve Solbakken BERGEN Herrer 35 - 39 år 21:11 15 34 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Herrer 35 - 39 år 21:46 16 270 Christopher Kårbø Laksevåg Herrer 15 - 19 år 21:54 17 264 Arild Birkeland BERGEN Herrer 70 - 74 år 24:40 18 19 Rune Løvås PARADIS Herrer 45 - 49 år 27:59 19 253 Erik Doksæter FYLLINGSDALEN Herrer 60 - 64 år 30:04 20 12 Arthur Lillefosse SAS Klubben Herrer 75 - 79 år 32:26 21 26 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 32:45 22 262 Egil Trosvik RÅDAL Herrer 70 - 74 år 37:51

Marit Gjermstad var den eneste kvinnen som løp 10 km.



Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 271 Marit Gjermstad LAKSEVÅG Kvinner 50 - 54 år 48:30

Fleksistart 2 runder:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 77 Ingrid Næss Johansen Gneist Kvinner 20 - 24 år 18:04 2 3 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 37:08 Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 23 Filip Boga Bjørsvik Gneist Gutter 0 - 14 år 24:26



Starten går på den nye 10 km i Springkarusellen.



Se alle bildene fra Springkarusellens løp den 17. august: