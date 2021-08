(Tekst og foto: Stein Arne Negård)





Klare til start.



Løypene var lagt så de som deltok da fikk andre poster og retninger inn på postene. Her var det da muligheter for å få til et bedre løp med mindre bom, men det var ikke enkelt denne gangen heller. I orientering blir man visst aldri utlært. Å tro man er litt kjent fungerer heller ikke, tvert imot.

Terrenget besto av en del myr, en del lettløpte områder, men også områder med steinete bunn. Diffuse overganger mellom myr og tørrbakke. Så det var lurt å være nøye med kompasskursen.

I alt stilte ca. 120 løpere til start og hadde en fin utfordrende kveld med «trim med mening» i Vang Almenning.

Neste tirsdag er det bedrift o-løp i Svartholtet, Elverum.





En av de bløte myrene som noen måtte over.





Marianne Rud Skjærstad studerer kartet før start.





Wenche Bjørnstad tar ut kompasskursen.





Harald Østby mot mål.





Jon Bjørnstad stempler inn i mål.





Claire Bant måltempler.



Terminliste og påmelding

Innlandet bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget

De beste pr. løype Bedrift-O, St. Olav 17.08.2021:

D 1,5 1,66 KM

Plass Navn Klubb Distrikt Tid Etter Km-tid

1 Anita Stensby Bekkelund Løten kommune BIL 27:08 16:20

2 Irene Øien Sparebank 1 Østlandet 29:07 01:59 17:32

3 Marie Rustadbakken Arve Hagen BIL 32:08 05:00 19:21

D 2,5 2,41 KM

1 Sidsel Storihle Geno 31:55 13:14

2 Linda Thorvaldsen Arve Hagen BIL 38:01 06:06 15:46

3 Lill Ramberg Skappel Lillehammer OK 40:14 08:19 16:41

D 3,5 3,14 KM

1 Anne Sørum Mjøs Retail 39:27 12:33

2 Anne Karin Westby Sparebank 1 Østlandet 41:33 02:06 13:13

3 Bodil Wiik Norsk Tipping BIL 43:17 03:50 13:47

D 4,5 4,48 KM

1 Wenche Bjørnstad Geno 52:54 11:48

2 Lis Dæhli Løten O-Lag 1:01:53 08:59 13:48

3 Line Merete Libak Løten kommune BIL 1:06:26 13:32 14:49

H 1,5 1,77 KM

1 Einar Stensby Løten kommune BIL 20:23 11:30

2 Knut Røhrsveen Arve Hagen BIL 22:38 02:15 12:47

3 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 24:31 04:08 13:51

H 2,5 2,5 KM

1 Hans Asbjørn Tingvold Raufoss I.L. Orientering 31:18 12:31

2 Ludvig Bjerke-Narud Geno 35:45 04:27 14:18

3 Terje Malm Hamar OK 37:49 06:31 15:07

H 3,5 3,62 KM

1 Arne Arnesen Elvia 46:44 12:54

2 Svein Godager Løten O-Lag 47:04 00:20 13:00

3 Stein Nordvi Elverum kommune BIL 47:07 00:23 13:00

H 4,5 4,48 KM

1 Tom Røise NOTEAM 51:29 11:29

2 Ole Petter Saxrud EAB Engineering 51:49 00:20 11:33

3 Harald Østbye Elverum kommune BIL 52:37 01:08 11:44

H 5,5 5,55 KM

1 Sigurd Dæhli Løten kommune BIL 47:36 08:34

2 Pål Stenberg Vang O-lag 51:57 04:21 09:21

3 Terje Wikstrøm Geno 55:12 07:36 09:56

Alle resultater