Lars Messel var 3. mann til Jordbærkirka. (Foto: Thomas Pedersen)



Audun Grun i mål i den 1,5 km lange løypa. (Foto: Thomas Pedersen)



"Førstedame" Esther Innselset. (Foto: Thomas Pedersen)



Elvira Aamdal Haraldsen med a'mor rett i hæla. (Foto: Thomas Pedersen)





80 km i Østmarka Ultra Last Man Standing på lørdag til tross, Marit Aamdal stilte opp sammen med dattera på 1500 bratte meter i Vallset på onsdag. (Foto: Thomas Pedersen)



Tunge lår på toppen for Jørn Petter Gjermundsen. (Foto: Thomas Pedersen)





Thomas Pedersen rakk å løpe opp til 2. plass og ta bilder av alle andre - bortsett fra vinneren Jo Reistad. (Foto: Finn Ansgar Haneberg)



Hamarkarusellen på terminlista til kondis.no

Innlandet bedriftsidrettskrets nettsider

Hamarkarusellen på Facebook

Samleside for Hamarkarusellen



Resultater Hamarkarusellen, motbakkeløp 18.087.2021: Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Esther Innselset Hamar K40-49 09:44 2 Elvira Aamdal Haraldsen S.I.L K1-15 10:29 3 Marit Aamdal Romerike Ultra K40-49 10:31 Menn: 1 Jo Reistad FURNES M40-49 07:27 2 Thomas Pedersen Veldre Friidrett M40-49 07:40 3 Lars Messel HAMAR M20-29 08:22 4 Audun Grun Asko M30-39 09:25 5 Jørn Petter Gjermundsen Bilxtra M50-59 10:46 Reidar Melvold Anebyhus Trim Fullført Einar Stensby Løten Kommune Trim Fullført