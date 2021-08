Mesterskapet går i München i Tyskland fra 15.-21. august. Kvalifiseringsperioden på 10 000 m og maraton begynte allerede 27. januar i år, mens den for de andre løpsøvelsene begynte først 27. juli. Dermed er det ikke så rart at det foreløpig er heller tynt med norske som har klart kravet.

Men i og med at de krava som gir automatisk kvalifisering er strammet ganske mye inn, blir det nok ikke så veldig mange norske mellom- og langdistanseløpere som kommer til EM på den måten. De fleste må regne med å kvalifisere seg via rankingen.

Utenom Zerei Kbrom Mezngi er Jakob Ingebrigtsen den eneste mellom- og langdistanseløperen på herresida som allerede har klart kravet. Det har Jakob gjort på 1500 m der kravet er 3.36,00. På damesida har Karoline Bjerkeli Grøvdal klart også 5000 m-kravet som er på 15.25,00.

Så vil det nok bli noen flere som klarer de oppgitte kravene etter hvert. Hedda Hynne har ganske sikkert et sub 2.00,40-løp inne. Filip og Henrik Ingebrigtsen kan i frisk og skadefri utgave greit klare 1500 m under 3.36 og 5000 m under 13.24. Det siste har jo også Narve Gilje Nordås gjort flere ganger i år, men altså før kvalifiseringsperioden begynte.

Sondre Nordstad Moen og Weldu Negash Gebretsadik må løpe under 2.14.30 for å være direkte kvalifisert på maraton. På 3000 m hinder kan nok både Tom Erling Kårbø og Jacob Boutera greie ei tid under 8.30, noe som gir automatisk kvalifikasjon.

Ellers blir det viktig å delta i stevner som gir mange ranking-poeng. NM og Bislett Games er de to viktigste i Norge slik sett.





Zerei Kbrom Mzengi har allerede klart 10 000 m-kravet til neste års EM som skal gå i München i august. (Foto: Arne Dag Myking)



EM-kravene på mellom- og langdistanse

Kvinner Distanse Krav Norske som har tatt kravet Ønsket antall 800 meter 2.00,40 32 1500 meter 4.06,00 30 5000 meter 15.25,00 Karoline Bjerkeli Grøvdal 30 10 000 meter 32.20,00 Karoline Bjerkeli Grøvdal, Therese Johaug 27 3000 meter hinder 9.39,00 34 Maraton 2.32.00 60 Menn 800 meter 1.45,90 32 1500 meter 3.36,00 Jakob Ingebrigtsen 30 5000 meter 13.24,00 30 10000 meter 28.15,00 Zerei Kbrom Mezngi 27 3000 meter hinder 8.30,00 34 Maraton 2.14.30 60



