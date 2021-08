Det har under hele pandemien vært tillatt å arrangere små løp i Sverige og eliteløpere har hatt mange anledninger til å løpe, men den vanlige mosjonist har vært sulteforet. Men nå åpner også Sverige opp. Vi har tidligere brakt reportasje fra Kraftprovet i Trolhättan, som hadde 456 løpere i mål den 16. juli fordelt på flere puljer.



Også Kungsholmen Rundt hadde et nedskalert arrangement. Normalt er halvmaraton hoveddistasnen. Nå var det kun 10 km pluss et barneløp med 135 deltakere.



I Kungsholmen Runt var 764 løpere i mål på 10 km. Det var en sterk eliteklasse med flere mannlige løpere med perser på 10 km rundt 29 minutter. Det var imidlertid mye vind og ingen av løperne ville dra. Inn på oppløpet den siste kilometeren var det fortsatt hele 8 løpere med i motvinden og vinnertiden ble "bare" 30.03. Dern tidligere meget sterke O-løperen Jonas Leandersson vant. Han har fire VM-gull og tre EM-gull på sin merittliste, alle på sprintdistansen eller på stafett. Nylig løp han 10.000 m på bane på 28.58 i sin nye karriere som friidrettsutøver.

I dameklassen satset Samrawit Mengsteab på å løpe fort og passerte halvveis på 16.11. Det gikk etter hvert tyngre, men hun satte likevel løyperekord med 33.24.



Det er mange norske løpere i mange svenske løp. På grunn av pandemien og norske innreiseregler har det vært nesten ingen norske løpere i svenske løp i år. I Kungsholmen Runt har vi funnet en norsk i resultatlista. Det var Erik Adeler som løp på 37.05. I kveld (19. august) går det en ny 10 km i Stockholm. Det er STKHL10 som har 1751 påmeldte på distansen derav fem norske løpere. Etter hvert som flere norske blir fullvaksinerte vil trolig strømmen av norske løpere øke på.



Årets Tjejmil den 4. september vil også bli arrangert med puljer på 900 løpere. Da blir det langt opp til deltakerrekorden på rundt 30.000. Men den får et spennende nytt innslag. Den går samtidig med det som i Sverige omtales som Finnkampen, den årlige friidrettslandskampen mot Finland som i år går på Stockholm stadion, like i nærheten av starten for Tjejmilen. Istedenfor at 10.000 m for damer avvikles på Stockholm Stadion så løper de tre svenske og tre finske deltakerne 10 km Tjejmilen, som så teller i landskampen.



Delt tredjeplass: Her løper David Nilsson i mål på andreplass, men hvem som ble nr. 3 var umulig å finne ut, så det ble delt tredjeplass mellom 42-årige Mustafa Mohamed og halvparten så gamle Axel Djurberg. (Foto: KV)



Pallen for menn: f.v. Jonas Leandersson, David Nilsson, som i en halvmaraton i Djibouti i mars pådro seg malaria og ikke var helt restituert, og de to som delte tredjeplass, Axel Djurberg, og evighetsmaskinen Mustafa Mohamed, som for 14 år siden satte nordisk rekord på 3000 m hinder, og fortsatt er en av Sveriges aller beste løpere. (Foto: KV)



Pallen for kvinner: f.v. 42-årige Hanna Lindholm som fortsatt løper veldig fort både på 10 km og halvmaraton, Samravit Mengsteab som vi kjenner fra flere gode løp i Hytteplanmila, og Sanna Mustonen. (Foto: KV)