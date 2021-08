I det siste av sesongens fire stevner i serien Bergen Legend League var det 1500 meter som var hoveddistansen, og legenden som ble hyllet var Arne Hamarsland. Mer om ham senere her.

Det var satt opp tre heat på 1500 meter på Fana Stadion denne kvelden, og i det siste heatet med de antatt beste hadde Fredrik Sandvik fra Ull/Kisa fått jobben som hare. Han har i år forbedret sin egen bestetid på 1500 meter med hele 7 sekunder, med 3:40 som ny pers fra Bislett i juni i år.

Fredrik Sandvik satte også fart slik han skulle og kjørte rundetider på rundt 60 sekunder som gir en antatt sluttid på 3:45. Bak ham fulgte Marius Vedvik etterfulgt av Bjørnar Sandnes Lillefosse, Anders Bjørndal, Trygve Feidje Mjelde og Eivind Trym Wikshåland. Etter hvert ble det en luke fra disse ned til resten av feltet, og det ble også en liten luke mellom haren Fredrik Sandvik og Marius Vedvik.

Da det ringte for siste runden slo Marius Vedvik om farten og hentet inn Fredrik Sandvik og dro fra resten av konkurrentene. Dette holdt helt til mål, men bak ham fikk Eivind Trym Wikshåland, som nå er lagkamerat med Marius i Gular, også satt i gang spurtmotoren og klarte å hente mye av forspranget til Marius. I mål skilte det kun tre tiendels sekunder mellom disse to.

Marius Vedvik fikk vinnertiden 3:47.59. At han er i form viste han også da han i forrige uke forbedret kretsrekordenen på 3000 meter for Hordaland Friidrettskrets. Den gamle tilhørte Anfin Rosendahl, også han Gular-løper, satt tilbake i 1981.

Eivind Trym Wikshåland forbedret sin personlige bestetid på distansen fra 3:54 til 3:47. Ganske solid altså.

Det var ikke et eget felt for kvinner, men det var en mixed-klasse. Beste kvinne her ble Sarah Feyifoluwa Adekoya fra Ask Friidrett.

1500 meter, Arne Hamarsland og de magiske grensene

1500 meter har de seneste årene fått stor oppmerksomhet i Norge siden dette har blitt spesialdistansen til våre tre fremste mellomdistanseløpere på herresiden, nemlig de tre brødrene Ingebrigtsen.

I 1951 var det Audun Boysen som hadde norgesrekorden på 1500 meter med 3:50, og han flyttet den stadig nedover i tiåret som fulgte, og han nærmet seg det som den gang så ut til å være en magisk grense, nemlig å komme under 3:40.

Det ble imidlertid Arne Hamarsland fra Gular og Bergen som brøt denne barrieren og ble den første i Norge og Norden som løp 1500-meter under 3:40. Norgesrekorden hans lød på 3.39,8 og den stod i 10 år fra 1958 til han selv forbedret den i 1968.

I fjor var det Jakob Ingebrigtsen som sprengte den neste magiske grensen, nemlig å løpe 1500 meter under 3:30. Det skjedde på et stevne i Monaco der han satte ny europarekord på 3.28,68. Og i år forbedret han også denne rekorden og tok en olympisk gullmedalje på tiden 3,28,32.

Men Arne Hamarsland var altså sin tids Jakob Ingebrigtsen, og denne uken ble han hedret på Fana Stadion i dette siste stevnet i Bergen Legend League.

Resultatliste 1500 meter menn:

Summary of Races - #33 athletes Pos Bib Name CAT CatPos TEAM Time Lane 1 222 Marius Øyre Vedvik SM 1 GULAR 3:47.59 2 223 Eivind Trym Wikshåland SM 2 GULAR 3:47.87 PB! 3 220 Bjørnar Sandnes Lillefosse SM 3 GULAR 3:48.79 4 232 Anders Bjørndal SM 4 GNE 3:48.87 5 251 Fredrik Sandvik SM 5 ULKI 3:48.90 6 226 Trygve Feidje Mjelde SM 6 OSTER 3:51.19 7 243 Simon Østreng Veland U23B 1 HAUGF 3:51.90 8 215 Sondre Arne Hoff SM 7 GULAR 3:51.91 9 214 Matias Andersen Førde SM 8 GULAR 3:52.11 PB! 10 229 Phillip Morken 17B 1 FA77 3:58.85 11 236 Hans-Magnus Haukøy U23B 2 GNE 3:59.26 12 248 Erlend Hatlem Kringeland 18/19B 1 STO 3:59.28 PB! 13 253 Eldar Thomassen Fagerbakke SM 9 GULAR 4:00.82 14 210 Tore Akerlie U23B 3 GULAR 4:02.30 15 250 Henrik Ferdinand Hanssen SM 10 ULKI 4:03.25 16 246 Benjamin Storm Rettore 18/19B 2 SAND 4:04.79 17 247 Johannes Sandvik Bø 15B 1 STO 4:05.20 PB! 18 242 Kristoffer Nordhus SM 11 HAUGF 4:06.35 PB! 19 240 Andreas Skulstad Størkson U23B 4 GNE 4:06.55 PB! 20 212 Lars-Olav Måkestad Apold SM 12 GULAR 4:07.15 PB! 21 224 Dagfinn Gjerstad 15B 2 OSTER 4:09.42 22 217 Daniel Lundegaard Jacobsen SM 13 GULAR 4:12.34 23 219 Ken Tony Johansen SM 14 GULAR 4:12.69 PB! 24 227 Vegard Høylo Trefall 15B 3 OSTER 4:12.98 PB! 25 216 Thomas Iversen-Skoge 18/19B 3 GULAR 4:13.73 PB! 26 231 Tobias Allers-Hansen 18/19B 4 GNE 4:15.64 27 241 Trond Olav Halvorsen 18/19B 5 HAUGF 4:15.91 28 205 Kristoffer Johnson 18/19B 6 ASK 4:19.38 29 235 Jon-Anders Haukøy 17B 2 GNE DNS 30 211 Timmi Brandvik Anderl U23B 5 GULAR DNF 31 208 Børge Christensen Larsson SM 15 VAR DNS 32 209 Fredrik Tordal Torgersen SM 16 VAR DNS 33 225 Markus Loftås SM 17 OSTER DNS

Resultat 1500 meter mixed:

Place Bib Name CAT Cat Pos TEAM Time 1 249 Markus Enes HEGGØY 16B 1 ASK 4:41.49 2 252 Johannes STURE 16B 2 ASK 4:41.95 3 176 Sarah Feyifoluwa ADEKOYA U23G 1 ASK 4:42.52 PB! 4 187 Amalie Melby ARNESEN 16G 1 ASK 4:53.48 5 218 Amalie JOENSEN SW 1 GULAR 4:56.18 6 213 Tuva Thomassen FAGERBAKKE U23G 2 GULAR 4:57.19 PB! 7 221 Maria SÆTERSTØL 18/19G 1 GULAR 4:59.72 8 206 Pia NORHEIM 16G 2 ASK 5:10.61 9 207 Hanne Stamnesfet NÆSS 17G 1 ASK 5:25.97 249 3 DNS



Arne Hamarsland var selv til stede på det stevnet som hadde hans navn, og han mottok sin fortjente hyllest. I bakgrunnen står veteranene i Gular.



Det ble løpt en mixed-klasse og ikke noen egen kvinneklasse. Her er det Sarah Feyifoluwa Adekoya som henger på Markus Enes Heggøy (249) og Johannes Sture, alle fra Ask Friidrett.



Det ringes for Amalie Joensen, Tuva Thomassen Fagerbakke, Maria Sæterstøl og Pia Norheim.

Sarah Feyifoluwa Adekoya blir beste kvinne. Hun kan også juble over ny pers på 4:42.52.



Sarah Feyifoluwa Adekoya, Ask Friidrett, vinner av 1500 meter.



I heat 2 er det Phillip Morken som vinner, foran Hans-Magnus Haukøy og Erlend Hatlem Kringeland.



I det tredje og beste heatet setter Fredrik Sandvik opp farten. Det blir en liten luke ned til Marius Vedvik og de andre.



Marius Vedvik, Bjørnar Sandnes Lillefosse, Anders Bjørndal, Trygve Feidje Mjelde og Eivind Trym Wikshåland.



Simon Østreng Veland, Sondre Arne Hoff.



Marius Vedvik vinner det beste heatet, men Eivind Trym Wikshåland er ikke så langt bak.



Det kjempes hardt om tredjeplassen: Bjørnar Sandnes Lillefosse, Anders Bjørndal og Fredrik Sandvik .



Trygve Feidje Mjelde går i mål foran Simon Østreng Veland, Sondre Arne Hoff og Matias Andersen Førde.



De to totalvinnerne for Bergen Legend League: Kjersti Fresvik og Marius Vedvik.