I årets utgave av sykkelrittet Bergen – Voss har det vist seg at det har blitt registrert feil tid på en del av deltakerne. Rittet ble arrangert lørdag 14. august.

I likhet med slik det har blitt gjort de siste årene så hadde også årets utgave av dette rittet en timeout-sone mellom Tokagjel og Norheimsund. Denne er innført for at ikke rytterne skal fristes til å ta for stor risiko i utforkjøringene ned Tokagjel fra Kvamskogen, og den gir også en god mulighet til en stopp på matstasjonen i Norheimsund, uten at det går ut over sluttiden.

Regelen for denne timeout-sonen er at alle skal få registrert 13 minutter på denne strekningen. Men i resultatlistene fra årets ritt ser vi at i elitepuljene har mange en registrert tid under dette, som betyr at syklistene ikke har stoppet i Norheimsund, men de har fått registrert faktisk tid i stedet for de 13 minuttene som de skulle.

Og mange deltakere har også fått oppleve det motsatte, nemlig at hele tiden de har tilbragt på strekket ned Tokagjel pluss tiden brukt på matstasjonen i Norheimsund er med i sluttiden deres.

Philip Vang er en av dem som opplevde at tiden hans i resultatlisten ikke stemte med det han hadde registrert på sin egen klokke:

– Jeg hadde et mål om å fullføre Bergen – Voss på en tid under 4:30, og jeg ble veldig skuffet da jeg så at tiden ble 4:37. Jeg trodde at jeg ikke hadde fått med meg at jeg hadde tapt 10 minutter i forhold til den tiden jeg hadde på min klokke.

(Bildet: Philip Vang før starten på årets Bergen - Voss)

– Men etter hvert skjønte jeg at tiden min var feil. Jeg snakket også med noen andre som opplevde det samme, nemlig at tiden i timeout-sonen ikke var riktig.

Philip Vang ønsker ikke å virke gretten over det som for noen kan virke som en detalj:

– Jeg vil bare at rett skal være rett, for alle deltakerne.

Han ga også melding om feilen til arrangørene av sykkelrittet, men han etterlyser at de legger ut noe informasjon om feilen, siden den har rammet flere:

– Det er dårlig at dette ikke er rettet opp nå, en uke etter rittet. Det virker ikke som om arrangørene tar dette helt på alvor. Jeg fikk nærmest inntrykk av at de skulle rette opp tidene kun for dem som klagde, sukker Philip Vang.

Kondis har gjennomgått resultatlistene for Bergen - Voss, og det vi har funnet bekrefter det Philip forteller:

Deltakerne i elitepuljen har en registrert tid som er under 13 minutter på dette strekket, antagelig den reelle tiden de har brukt.

Mange deltakere har fått registrert en mye lenger periode enn 13 minutter i time-out-sonen, som antagelig er den reelle tiden de har oppholdt seg i sonen.

Mange syklister har fått registrert 12 minutter i timeoutsonen, ikke 13 som arrangøren har satt som regel.

Kondis har tatt saken opp med arrangørene av sykkelrittet Bergen – Voss, og de har svart følgende:

– Det stemmer at vi hadde litt problemer med tidtakingen i timeout sonen på lørdag. Vi har sendt korreksjoner til tidtakerbyrået som justerer. Satser på at det går smertefritt neste år.



