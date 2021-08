Mathias Iron Macody Lund er mest kjent i Bergen som fotballtrener og skribent, men han er også i god løpsform, og det å vinne den kuperte løypen i Bergen Skogsmaraton på en tid rett over tre timer bekrefter dette.

Og seieren i Bergen Skogsmaraton var også en fin oppreisning etter at han forrige helg hadde en tung dag i AxTri, altså Aurlandsfjellet Xtreme Triathlon. Han ble der syk og måtte bryte løpet, noe Mathias syntes var veldig skuffende. Men dermed hadde han også kapasitet til dagens Skogsmaraton.

Det er broder Øyvind Macody Lund som forteller dette i målområdet. Han deltok også på Bergen Skogsmaraton, på halvmaraton der han tok en sjetteplass som han opplevde som litt skuffende, men han kjente på at han helgen før konkurrerte hardt over nærmere 7 timer i AxTri, som han fullførte. Og han var ennå ikke skikkelig restituert etter dette.

Brødrene Mathias og Øyvind Macody Lund deltok begge i Bergen Skogsmaraton: Mathias vant helmaraton mens Øyvind tok en sjetteplass på halvmaraton.Og begge stlte på startstreken i forrige helgs AxTri.

Helmaraton-distansen i Bergen Skogsmaraton ble et oppgjør mellom Mathias Iron Macody Lund og Stein Henrik Olaussen. Mathias forteller det slik:

– Stein Henrik gikk hardt ut i starten og jeg hadde lyst til å legge litt press på ham på førsterunden så jeg tok teten og løp foran ham hele første runde, men det var bare en avstand på 50 meter. På andre runden tettet han luken og dro hele den runden, og da hang jeg i tauene.

Men Mathias hang på Stein Henrik og ga seg aldri:

– Ved vending på tredje runden mistet vi hverandre innimellom halvmaratonløperne, og da tror jeg han sluknet litt. Etter det kontrollerte jeg inn.

– Og det var bra for meg at det var skogsmaraton, jeg har ikke trent så mye tempo på asfalt, men kapasiteten er der. Jeg har løpt mye i fjellet.

Dessuten mener Mathias Iron Macody Lund at han hadde en fordel overfor Stein Henrik Olaussen:

– Jeg løp med karbonsko, og det gjorde ikke Stein Henrik. Og jeg synes skoene var veldig bra.

Mathias peker ned på sine Nike Alphafly: – Man får mye bank i beina når det går så mye nedover, så da synes jeg det var bra å ha disse skoene.

10 beste menn helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 8151 Daniel Beeder Gular Menn 23-34 01:18:32 2 8149 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 01:19:41 3 8191 Lucas Marechet BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 01:20:36 4 8148 Ulrik Måbø Langesund sykle- og triathlonklubb / Team BDO Nhhs Menn 23-34 01:24:08 5 8152 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring Menn 35-39 01:24:08 6 8197 Øyvind Macody Lund Varegg Fleridrett / Bergen Kommune BIL Menn 23-34 01:25:33 7 8194 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb Menn 23-34 01:26:01 8 41 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / Bergen Løpeklubb/Equinor Menn 40-44 01:26:04 9 8150 Anders Stensaker Dragefjellet Løpeklubb Menn 23-34 01:28:14 10 8190 Alexander Wolff Hyllestad IL / Hyllestad Friidrett Menn 23-34 01:28:56

På helmaraton var det kun to kvinner som deltok, her var Hilde Beate Daland i mål foran Liv B. Jegteberg Lystad.



Hilde Beate Daland ble beste kvinne på helmaraton.

Resultat kvinner helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 8186 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 50-54 04:03:42 2 8195 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar Kvinner 60-64 04:14:06





Liv B. Jegteberg Lystad er alltid den morsomste løperen å ta bilde av, hun gir seg alltid til kjenne på en sprudlende måte.

Det var i alt tre distanser på Bergen Skogsmaraton: 10 km, hel- og halvmaraton. Totalt sett var det litt over 100 startende på de tre distansene.

På halvmaraton hadde Linda Grøning god kontroll på løpet og holdt ledelsen gjennom hele løpet. Pia Sofie Måbø og Leni Økland-Lihaug på de neste plassene måtte se at det ble 10 minutter opp til vinneren.

Linda Grøning vant halvmaraton.

Resultat kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 8180 Linda Grøning Varegg Fleridrett Kvinner 45-49 01:38:27 2 8174 Pia Sofie Måbø NTNUI / Ntnui Langrenn Kvinner 23-34 01:48:59 3 8177 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 01:49:42 4 68 Verena Stegelvik Midthun BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 01:53:30 5 98 Svanhild Wisth Varegg Fleridrett Kvinner 50-54 01:59:34 6 8181 Ida Høsteng FLAKTVEIT Kvinner 45-49 02:02:18 7 8182 Katrin Skarsbø OSLO Kvinner 55-59 02:08:02 8 8183 Janne Skarsbø NESTTUN Kvinner 55-59 02:08:03 9 8173 Ingeborg Ulsnes UiB Kvinner 20-22 02:11:18 10 8179 Silje Helland Kaada SØREIDGREND Kvinner 40-44 02:11:52 11 8199 Irene Sayin ULSET Kvinner 40-44 02:24:21 12 8178 Lise Lotte Andersen Bergen Triathlon Club Kvinner 40-44 02:49:52 13 30 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett Kvinner 50-54 03:11:39

Pia Sofie Måbø og Leni Økland-Lihaug ble nummer to og tre på halvmaraton.

For mennene ble det et litt jevnere oppgjør, her var det trioen Daniel Beeder, Anders Kjærevik og Lucas Marechet som hadde et oppgjør om å være den beste. Også Ulrik Måbø og Leif Kåre Hatlevoll var lenge med i denne kampen, som endte med seier til Daniel Beeder.

Daniel hadde ikke trent spesielt på kuperte grusveier kunne han fortelle etter løpet:

– Det var veldig uvant. Jeg har løpt på asfalt og sånt, men dette var utrolig tungt.

– Man kan ikke se på klokken for å bruke tiden til noe, man må bare løpe og håpe det holder helt inn. Det ble tungt de siste kilometerne, jeg hadde ikke holdt så mye lenger enn 21 kilometer i dag, innrømmer Daniel.

Daniel Beeder klarer å holde unna for konkurrentene som ligger i ryggen på ham.

Premiepallen menn halvmaraton: Anders Kjærevik, Daniel Beeder og Lucas Marechet.



Start halvmaraton: Øyvind Macody Lund, Anders Kjærevik, Daniel Beeder og Ulrik Måbø går ut i første rekke.

Eigil Nødtvedt passerer matstasjonen i Hordnesskogen.



Leni Økland-Lihaug.

Verena Stegelvik Midthun tar fjerdeplass på halvmaraton.

Bjørn Skarveland.

Se alle bildene fra Bergen Skogsmaraton:

