- Jeg er greit fornøyd med tanke på at det er min mesterskapsdebut. I tillegg har jeg heller ikke løpt så mye i denne type terreng tidligere, sa Martin Vehus Skjerve nøkternt etter å ha gjort unna – nettopp – mesterskapsdebuten på dagens langdistanse. At unggutten fra Verdal betegner 3. plass som «greit», må en se i lys av høye ambisjoner og ditto kapasitet, for i et krevende terreng i Litauen med mye grønt og detaljert kurvebilde lar dette seg absolutt høre:

- Jeg startet ganske seint, dermed var det en del «tråkk» på de verste stedene. Samtidig var det også mulighet til å løpe en del på sti på de lengste strekkene, forteller karen som løp inn til Norges eneste pallplass i dag.

Det gjorde han ikke helt uten tidstap:

- Jeg «fikk» et par store bommer. Det gikk mye tid både på 1.- og 7. post.

Etter bommen på 7. post kom finske Aarni Ronkainen – som startet 2 minutter bak - opp i ryggen til Martin:

- Jeg lå foran ham hele veien fra 7. post til mål, og da han bommet på tredje siste fikk jeg også en luke ned til ham.

En liten luke, men likevel var det finnen som var kjappest i dag, og vant foran Mark Tutynin fra Russland og Martin. I tillegg løp Brage Takle et solid løp. Løperen fra Kristiansand OK var under minuttet bak Martin Vehus Skjerve, noe som holdt til 5. plass. Dermed kan det være lov å håpe på mer norsk moro under stafetten i morgen:

- Vi har et bra stafettlag, så det gleder jeg meg til.

Satser du på ny pallplass da?

- Hvis alle på laget løper bra har vi mulighet til det, svarer Martin.

I dameklassen var det også finsk på toppen av pallen i dag. Her var det Salla Isoherranen som vant foran Alina Niggli fra Sveits og Boglarka Czako fra Ungarn. Mathea Gløersen var best av de norske jentene med 18. plass. Elsa Götsch Iversen ble nummer 33, Alva Marika Niklasson løp inn til 45. plass og Mari Eidsmo ble nummer 53. Hos gutta ble Alfred Bjørnerød nummer 24 og Hans Urset nummer 72 i sine respektive debuter med det norske flagget på brystet.

Resultater

Herrer 18

1-Ronkainen Aarni Finland 45:23

2-Tutynin Mark Russia 46:01

3-Skjerve Martin Vehus Norway 47:04

4-Dementavicius Tadas Lithuania 48:03

5-Takle Brage Norway 48:08

6-Malygin Ilya Russia 48:57

Øvrige norske:

24-Bjørnerød Alfred Norway 55:20

75-Hans Urset Norway 1:14:49

Damer 18

1-Isoherranen Salla Finland 42:09

2-Niggli Alina Switzerland 43:54

3-Czako Boglarka Hungary 45:20

4-Gladilkina Olesia Russia 46:36

5-Jonsell Hanna Sweden 47:44

6-Sudol Hanna Poland 47:54

Norske:

18-Gløersen Mathea Norway 51:35

33-Iversen G Elisa Norway 57:58

45-Niklasson Alva M Norway 1:03:27

53-Eidsmo Mari Norway 1:07:48

Kilde; Norsk orientering