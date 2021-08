- Det er veldig artig å vinne som et lag, sa Martin Vehus Skjerve etter å ha løpt Norge inn til seier under stafetten på ungdoms-EM i Vilnius i Litauen i dag.

- Når alle tre på laget også har gjort gode prestasjoner er det ekstra moro, fortsatte karen som hadde ansvaret for ankeretappen i det norske vinnerlaget.

Da hadde Alfred Bjørnerød og Brage Takle gjort en solid «grovjobb» på de to første etappene, før gårsdagens bronsevinner på langdistansen kunne løpe ut i tet:

- Jeg hadde cirka ett minutts ledelse da jeg «gikk» ut, så gutta foran meg hadde «gjort jobben».

- Men i starten slet jeg litt med å få kartet til å stemme, og det ble noen småsvinger.

Småsvinger og tidstap til tross, ved passering arena var fortsatt Norge i ledelsen:

- Jeg fikk beskjed om at jeg ledet med 25 sekunder på Tsjekkia. Da var det bare full fokus på siste runden, og jeg følte at jeg «traff bra» derfra til mål.

Når Vehus Skjerve treffer, er det vanskelig å holde jevne steg. Det klarte heller ikke Tsjekkias ankermann, og dermed kunne det norske laget med Alfred Bjørnerød, Brage Takle og Martin Vehus Skjerve løpe sammen over mål drøye halvminuttet foran Tsjekkia på andreplass. Hjemmenasjonen – Litauen – ble nummer 3.

- Siste delen av etappen min var bra. Det er jeg godt fornøyd med, sier Norges ankermann.

Han står nå med en gull og en bronse etter to av tre distanser på ungdoms-EM.

I morgen venter den avsluttende sprinten:

- Jeg føler jeg har gode muligheter også der.

I dameklassen ble det 8. plass på trioen Mathea Gløersen, Elisa Götsch Iversen og Alva Marika Niklasson i en stafett som ble vunnet av Sverige foran Finland og Russland.

Resultater

Herrer 18

1-Bjørnerød A, Takle B, Skjerve M V Norway 1:42:35

2-Cech V, Vitebsky L, Simsa M Czech Republic 1:43:09

3-Dementavicius T, Casas A, Lapinskas A Lithuania 1:47:14

4-Aleksandrov S, Malygin I, Tutynin M Russia 1:47:42

5-Mahla M, Joonas J, Jaama O I Estonia 1:47:42

6-Grohn R, Kirjavainen S, Ronkainen A Finland 1:49:06

Damer 18

1-Sonesson E, Bengtsson I, Jonsell H Sweden 1:35:06

2-Tala E, Karppinen I, Isoherranen S Finland 1:35:24

3-Kurova A, Beskhmelnova K, Gladilkina O Russia 1:37:05

4-Czako B, Zempleni L, Mag V Hungary 1:41:12

5-Baltina L, Berke L, Jaunmuktane A Latvia 1:41:13

6-Bulirova E, Smutna A M, Mulickova M Czech Republic 1:41:55

7-Hubmann N, Bieri R, Niggli A Switzerland 1:43:25

8-Gløersen M, Iversen E G, Niklasson A M Norway 1:44:53

KIlde og bilde: Norsk orientering