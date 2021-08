Resultater

D 13-14, 2 370 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 12.50,

2) Josefine Oraug Rygh, Nydalens SK, 15.44,

3) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 16.26,

4) Astrid Reusch, Heming Orientering, 16.30,

5) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 16.44,

6) Tuva Berger Gjelstad, Oppsal Orientering, 17.12.

D 15-16, 2 600 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 14.42,

1) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 14.42,

3) Maja Mo Hjelseth, Nydalens SK, 14.58,

4) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 15.12,

5) Signe Holo, Fossum IF, 16.36,

6) Ragnhild Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb, 17.42.

H 13-14, 2 370 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 12.49,

2) Peter Telle-Hansen, Tyrving IL, 13.44,

3) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 14.32,

4) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 15.00,

5) Jacob Finstad Land, Tyrving IL, 15.02,

6) Magnus Flydal Jenstad, Fossum IF, 15.06.

H 15-16, 2 770 m:

1) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 13.42,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 14.26,

3) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 14.36,

4) Bjørnar Peikli, Tyrving IL, 15.14,

5) Tobias Tronbøl Lium, IL Koll, 15.20,

6) Kevin Rommetvedt, Raumar Orientering, 15.24.

D 21-, 3 060 m:

1) Malin Sandstad, Bækkelagets SK, 16.26,

2) Lone Brochmann, Nydalens SK, 16.48,

3) Åsne Skram Trømborg, Bækkelagets SK, 17.20,

4) Oda Scheele, Nydalens SK, 17.28,

5) Charlotte Watson, Varegg Fleridrett, 18.13,

6) Tone Aamli Sundtjønn, Lillomarka OL, 21.38.

H 21-, 3 440 m:

1) Emil Ahlbäck, Fossum IF, 15.38.