Emilie Westli Andersen, Løten OL og Kenneth Bilstad, Vang OL vant Mjølnerløpet i D/H 21, KM mellom for Innlandet orienteringskrets som Elverum OK arrangerte i Svartholtet nord. I juniorklassene vant Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK H17-20 og Synne Sandven, Notodden OL D17-20, men her gikk KM gullet til Birgit Dorthea Kleppa Madslien, Lillehammer OK













(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Birgit Dorthea Kleppa Madslien (t.h) inn til KM gull i D17-20.



Det var krevende o-teknisk, spesielt for noen i de yngre klassene. Junior, senior og de eldre fikk en fin og utfordrende tur, mange poster og retningsforandringer som det skal være på en mellomdistanse løype. Løypene var fra 1,5 km til 5,1 km.

I alt stilte 196 løpere til start lørdag ettermiddag fra Loken skistadion i Elverum. Søndag er det KM sprint for Innlandet orienteringskrets på Sand i Nord Odal.





Sander Tonjer Fingarsen i gang og på vei mot KM gull i H17-20.



Sofie Johansson, Vang O-lag fikk KM sølv i D21i Svartholtet.



Marius Wikstrøm, Ringsaker OK tok KM sølv i H21.



Nytt KM-gull til Sigurd Dæhli, Løten O-lag i H65.



Jon Vegard Lunde, Lillehammer OK tok KM gull i H80.

Dette skrev arrangøren om terrenget: «Sentrumsnært område med mange stier. I hovedsak furuskog med god sikt og god løpbarhet. Småkupert og detaljrikt. De lengre løypene vil passere et område med tynningshogst. Her er det kjørespor som ikke er på kartet. Det er tett mellom poster, så sjekk koder!» Alle resultater

Kart og løyper i Livelox

