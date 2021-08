(Tekst, video og foto: Stein Arne Negård)



I seniorklassene var det ikke alt for mange deltagere. Tre løpere i H21, og to i D21 hvor kun en var fra Innlandet Orienteringskrets. Julie Finsrud Lande, Eidskog OL fikk gull i D21, og Kenneth Bilstad, Vang OL fikk gull i H21, 43 sekunder foran Bjørnar Kvåle, Hadeland OL.



I juniorklassene var det bedre deltagelse, og her ble det gull til Maren Henriksen, Lillehammer OK i D17-20 og Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK i H17-20.



Maren Henriksen mot gull D17-20.

Anleggsområde

Arrangørens forhåndsomtale av terrenget: «Sprinten går blant boliger, institusjoner og forretninger. Underlaget er asfalt, grus og noe gress. Det er også et innslag av skogsterreng. Det er flere byggeplasser i området. Disse vil være skravert på kartet. En av byggeplassene er blitt fjernet kun kort tid før løpet. For å ikke påvirke løypene vil området fortsatt være skravert, og det vil være sperrebånd rundt området. Det har helt opptil løpshelga vært anleggsarbeider i sentrum. Det står igjen et par arbeidsbrakker i sentrumsområdet som ikke er inntegnet på kartet. Et sperret område der det foregår anleggsarbeider avviker noe fra det som er inntegnet på løpskartet. Dette har ingen påvirkning på framkommeligheten som er angitt på løpskartet.»

Løypene var fra 0,8 km med 9 poster til 2,6 km med 23 poster. Det var viktig å sjekke kodene på postene så man ikke stemplet feil, for postene lå enkelte steder meget tett.



Sander Tonjer Fingarsen tok sitt andre KM-gull på to dager i H17-20.



Også Kenneth Bilstad ble dobbeltvinner i H21 i helgas KM.



Nils Harald Staff (til v) tok gull i H55 og Bjørnar Kvåle sølv H21.