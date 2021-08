Flømyrløpet er 5,3 km langt - et realt skogsløp over myr, sump, skogsstier og litt vei. Løpet ble arrangert som et virtuelt løp i tidsrommet 18. – 22. august. Start og mål var ved Skurvbrua i Nordseterveien ca. 1 km ovenfor Birkebeineren skistadion. Det ble igjen en kraftig deltakerrekord i Sørdalskarusellen der 312 fullførte løpet. Tidligere deltakerrekord fra i fjor var på 241.

Arrangøren Litrim har besluttet at de resterende tre løpene i Sørdalskarusellen også blir virtuelle løp der deltakerne løper når det passer den enkelte i et definert tidsrom. Deltakerne sørger selv for tidtaking og registrerer tiden i tidtakersystemet på nettet.

Neste løp i Sørdalskarusellen er Vegmuseumsløpet som går i tidsrommet 25. – 29. august.

Resultatene ser dere her.

Elmer Mulleri Skalle har vunnet fire av løpene hittil i årets Sørdalskarusell, og leder klart sammenlagt blant herreløperne. Her ved starten av Flømyrløpet. Foto Finn Olsen.

Langrennsløperen Ine Løvlien fra Lillehammer Skiklub vant klassen aktive 20 – 35 år. Etter sju løp leder hun også Sørdalskarusellen sammenlagt blant kvinnene. Foto Finn Olsen.

5 år gamle Kamilla Veen Eiterjord vil også være med når mamma og pappa skal ut å løpe. Kamilla fullførte i fin stil i klasse K 0 -11 år og fikk nok med seg mer enn de fleste av blomster og bær under løpet. Mor Kari-Anne Veen vant klassen K 50 – 59 på tiden 25:47 mens pappa Gunnar Eiterjord ble nr. 2 i klasse M 50 – 59 år på tiden 22:50, 24 sekunder bak klassevinneren Geir Strandbakke. Foto Finn Olsen.

Torstein Rudihagen har holdt formen godt vedlike gjennom sommeren, og vant igjen klasse M 70 – 79 år, 18 sekunder foran Eivind Nybakken. Foto Finn Olsen.

En vennegjeng fra Mesnali er trofaste deltakere i Sørdalskarusellen. Her trår de til fra start, f.v. Sondre Haugen, Lars Even Markrud, Geir Evensen og Bernt Tennstrand. Foto Finn Olsen.

Rune Evensen i klasse M 50 – 59 år passerer her et av flere våte partier i løypa i fin stil. Bak skimter vi en av de store veteranene i Sørdalskarusellen, som er i ferd med å fullføre karusellen for 38 gang. Foto Finn Olsen.

Sørdalskarusellen er et unikt mosjonstilbud som når alle aldersgrupper og folk med ulikt fysisk nivå og ambisjoner. Her ser vi tre glade deltakere, fra venstre Guro Håvardsrud i K 40 – 49 år, Ida Rustvåg i K 30 – 39 år og Thomas Wikstrand i M 30 – 39 år som alle fullførte Flømyrøpet på tider om lag et kvarter bak de raskeste løperne. Flott gjennomført! Foto Finn Olsen.

Åge Solheim, administrasjonssjefen i Innlandet fylkeskommune, er en sterk talsmann for at Sørdalskarusellen skal beholde virtuelle løp. Åge representerer Friskis&Svettis Lillehammer og har fullført samtlige sju løp hittil i karusellen. Foto Finn Olsen.