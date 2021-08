1.14.22 holdt ikke bare til seier i løpet for Maria Sagnes Wågan – hun føk også til topps på den norske årsstatistikken. Pers var det også for den 29 år gamle Tjalve-jenta.

Det var det ikke for Petter Rypdal, men klar seier ble det også på han, over 2 minutter foran Dag Ådne Hatlevoll på andreplass. Og foreløpig i år er det bare Sondre Nordstad Moen av norske løpere som har løpt fortere.



Halvmaraton kvinner 1 Maria Sagnes Wågan NOR IK Tjalve K23-34 01:14:22 2 Siri S. Ness Evensmo NOR Lyn Ski K35-39 01:22:40 3 Anette Foss Lia NOR K40-44 01:24:33 4 Line Sørensen-Ødegård NOR K35-39 01:27:48 5 Monica Ragnvaldsen NOR IL Try K50-54 01:28:47 6 Barbro Lindkvam NOR Romerike ultraløpeklubb K35-39 01:28:57 7 Christine Nystuen NOR Kongsvinger K23-34 01:29:11 8 Anita Dalen NOR Vegårshei IL K23-34 01:31:19 9 Anna Stenvaag SWE Asker Skiklubb Turlöpegruppa K35-39 01:33:38 10 Angelica Karlsen NOR Team Tertitten K20-22 01:35:51 Halvmaraton menn 1 Petter Rypdal NOR IK Tjalve M23-34 01:08:07 2 Dag Ådne Hatlevoll NOR Luster IL / Data Respons AS M23-34 01:10:30 3 Even Bentzen Løvås NOR Halden IL M23-34 01:11:52 4 Espen Lie NOR Rundens krigere M35-39 01:11:55 5 Jonathan Waatevik NOR Gjerpen IF M23-34 01:14:39 6 Thomas Asgautsen NOR Spirit friidrett M23-34 01:14:50 7 Martin Brekke NOR M23-34 01:15:32 8 Knut Borkholm NOR Sturla M18-19 01:16:12 9 Jaroslaw Sosin NOR Grimstad løpeklub M50-54 01:17:28 10 Halvor Weberg NOR Equinor BIL Oslo M23-34 01:17:28



Sterke veteranseire på helmaraton

På helmaraton for menn ble det seier til Tom Roger Vege-Tangen på 2.43.21. Med tanke på at han løper i 50-årsklassen, kan ikke det karakteriseres som annet enn meget bra. Også mannen på andrepasss, Mats Pettersen, befinner seg i de glade 50-åra. Han kom i mål på 2.54.44.

På damesida ble det også veteranseier – til Kristin Overvåg som løper i klasse 55-59 år. Hun vant på 3.20.17 med bare 2 sekunders margin til Solveig Faleide på andreplass.



Tom Roger Vege-Tangen har vært en av landets beste veteranløpere i mange år. I Holmestrand var han klart raskest av samtlige på maratondistansen. (Foto: Tor Gunnar Kjøllesdal)



Maraton kvinner 1 Kristin Overvaag NOR #høgepålivet K55-59 03:20:17 2 Solveig Faleide NOR K23-34 03:20:19 3 Line Valåmo NOR K23-34 03:29:26 4 Guro Brattås NOR K23-34 03:30:59 5 Deimante Razukiene LTU Romerike ultraløperklubb K35-39 03:34:17 6 Elisabeth Hoffmann NOR K35-39 03:40:22 7 Ingvild Nysæther NOR Team Nysæther Löf K35-39 03:43:48 8 Siri Hellevik NOR K40-44 03:48:59 9 Brittiren Larsen NOR Tjøme løpeklubb K35-39 03:55:54 10 Marianne Årdalen NOR Aktiv Diabetes/Gjerpen K45-49 03:56:31 Maraton menn 1 Tom Roger Vege-Tangen NOR Namdal Løpeklubb M50-54 02:43:21 2 Mats Pettersen NOR Orkla BIL M50-54 02:54:44 3 Peter Jensen DEN Romerike Ultraløperklubb M40-44 02:56:58 4 Georg Smedsaas NOR Hisøy OK M40-44 02:59:43 5 Sindre Gjøystdal NOR M35-39 03:00:27 6 Marcello Feroce ITA M23-34 03:00:32 7 Sverre Mcseveny-Åril NOR M40-44 03:02:26 8 Stefan Lundgren NOR M50-54 03:03:21 9 Eirik Byklum NOR Equinor BIL M45-49 03:05:06 10 Stig Andre Jansen NOR Kristiansand Løpeklubb M50-54 03:08:47



Skiløper Margrethe Bergane vant 10 kilometeren

Sist vinter utmerka Margrethe Bergane seg med å ta tre medaljer i junior-VM i langrenn. Nå tok Drammens-jenta en klar seier på 10 kilometeren i Holmestrand. Med 36.57 var hun nesten 5 minutter foran nummer to, Kine Gulliksen.

Martin Wetlesen Vedeld vant herreklassen på 32.58 og hadde 22 sekunders margin ned til Dag Skretteberg på andreplass.



10 km kvinner 1 Margrethe Bergane NOR Konnerud IL K20-22 00:36:57 2 Kine Gulliksen NOR K23-34 00:41:37 3 Martine Fon NOR K23-34 00:41:48 4 Ellen Strøm Juliussen NOR Il Runar K40-44 00:42:41 5 Tone Gravvold NOR SK Vidar/Team RP K40-44 00:44:29 6 Adele Rustan NOR REVETAL K14-15 00:48:58 7 Anne Karine Seland NOR Grimstad løpeklubb K55-59 00:50:05 8 Renate Hole NOR Flintjoggen K55-59 00:53:59 9 Madelen Bakke Nordbotten NOR Nordbotten IL K23-34 00:54:02 10 Janne Brauer NOR K35-39 00:54:42 10 km menn 1 Martin Wetlesen Vedeld NOR Ås IL M35-39 00:32:58 2 Dag Skretteberg NOR Team Skretteberg M40-44 00:33:19 3 Stian Bergstå NOR Svarstad IL M23-34 00:34:15 4 André Kroglund NOR Tønsberg tri M35-39 00:36:13 5 Lars-Martin Hejll NOR Tønsberg Tri M23-34 00:36:36 6 Ole Kristian Sørland NOR Skiforeningen M50-54 00:36:56 7 Andreas Thunes NOR Team Thunes M23-34 00:37:21 8 Bjørnar Veie NOR M23-34 00:37:40 9 Son André Hval NOR Breaking Marathon Limits M35-39 00:38:37 10 Ali Zen Qalab Hussain NOR M23-34 00:39:13

Bergstå og Bekkestad best på 5 km

De to vinnerne på 5 km ble Roberg Bergstå og Maren Karlsen Beggestad som løp i mål på henholdsvis 15.16 og 18.50. Vi merker oss at Kristen Aaby løp inn til seier i 60-årsklassen med 18.24, og at Hannah Martine Bergh som løper i klasse 12-13 år, ble nummer to totalt av damene med 20.26.





Astrid Lothe sikra seg en topp 10-plassering på 5 km. (Foto: Tor Gunnar Kjøllesdal)



5 km kvinner 1 Maren Karlsen Bekkestad NOR Sturla IF K18-19 00:18:50 2 Hannah Martine Bergh NOR Kniveåsen Rønners K12-13 00:20:26 3 Sofie Steinsvik Strand NOR K23-34 00:20:26 4 Hege Gathen NOR Fredrikstad IF K55-59 00:21:28 5 Eline Skretteberg NOR Team Skretteberg K14-15 00:21:45 6 Randi Helen Gran NOR Team enil.no K40-44 00:21:48 7 Jenny Sørland NOR Bækkelaget Sportsklubb K16-17 00:22:40 8 Nora Kristine Meldre NOR BSK Friidrett K12-13 00:22:44 9 Astrid Lothe NOR K23-34 00:23:19 10 Julie Guttormsen NOR Miljøpartiet K35-39 00:24:00 5 km menn 1 Robert Bergstå NOR Svarstad IL M23-34 00:15:16 2 Mads Orø Olsen NOR Ringerike Friidrettsklubb 00:15:21 3 Aron Mathisen Askim NOR Botne skiklubb M14-15 00:17:26 4 Fredrik Skretteberg NOR Team Skretteberg M12-13 00:17:31 5 Vegard Eismsnn Kjøl NOR Tønsberg Runners M45-49 00:17:44 6 Kristen Aaby NOR Sigdal FIK M60-64 00:18:24 7 Bjørn Thomas Hultberg NOR Møller Bil Sandefjord M45-49 00:18:25 8 Kristoffer Ødemark Aaby NOR Sigdal FIK M12-13 00:18:39 9 Dag Øyvind Tønsberg NOR M23-34 00:18:42 10 Fredrik Hoff Eriksen NOR Unilabs Norge AS M35-39 00:18:46



Alle resultater



"Mange følelser"

Løpsleder Janne Hjelmtvedt rapporterer til Kondis om topp stemning og mange glade løpere i Holmestrand.

– Det var så mange følelser da jeg hørte startpistolen første gang. For oss som arrangører har det vært like mange timer dugnadsjobbing, om ikke mer, til løp som har vært utsatt og flyttet. Og ikke minst til å arrangere virtuelle løp, forteller hun og legger til.

– Vi hadde 991 påmeldte fordelt på maraton, halvmaraton, 5 kilometer, 10 kilometer, barneløp og 5 kilometer for de som vil gå. Alt gikk som planlagt. Det ble ingen store utfordringer. Det er jo selvsagt en del nytt i forhold til smittevern og alt det bringer med seg. Vi har måtte endre litt på tidspunkt for start og lært litt om hvordan vi må håndtere den nye arrangørhverdagen. Mange av de nye tingene som vi har tilpasset oss til, liker vi og kommer sannsynligvis til å fortsette med, forteller Hjelmtvedt.

Resultatlista viser at 85 fullførte maraton, 230 halvmaraton, 103 løp 10 km og 133 tok seg til mål på 5 km. Det gir til sammen 551 fullførende, og i tillegg kommer barneløpet. Det var også fire menn som løp "dagens dobbel" som vil si maraton pluss 10 km.





Kamilla Thoresen var en av svært mange glade løpere i Holmestrand. (Foto: Tor Gunnar Kjøllesdal)



Se hundrevis av bilder på løpets Facebookside