Ren-Eng-løperen med Veldre-gener, Sverre Grønvold, har vist fin framgang gjennom sesongen på alle distanser fra 800 m og oppover. Siste forbedring var under Norgeslekene på Jessheim der han løp på 1.55.90. På Sveum forbedret han seg men nesten to minutter fra i fjor på distansen som er 12,5 ganger så lang og senket persen på mila til 33:14.



Marius Strandhaug fra Lillehammer var den eneste som kunne følge tempoet til koppangsingen et stykke på på veg og kom inn 15 sekunder bak. Jon Marius Ophus ble klar 3. mann med 35.51 etter å ha kjent på tempoet til tetduoen fra start.





Sverre Grønvold på de siste meterne av nok et perseløp på Sveum. (Foto: Bjørn Grønvold)



Eli Gjermundshaug Pedersen løp Veldremila for første gang siden 2015 år og hadde ikke reel konkurranse fra andre kvinner. Hun sa seg godt fornøyd med 38:38 etter lite hardøkter.



- Dårlig på å holde farten selv, og litt hard åpning som vanlig, var hennes oppsummering av sin første konkurranse på tre år.

Anne Storslett som løp inn på en klar 2. plass blant kvinnene holder et meget stabilt nivå år etter år med 43:40 denn gangen. I følge Terje Furuseths eminente statistikk over Hedmarks eneste 10000 m på bane, var det hennes 12. Veldremil - og alle tidene er innenfor to minutter.



Samleside for Veldremila



Resultater Veldremila 19.08.2021: Kvinner: Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Eli Gjermundshaug Pedersen ASKO 38:38,1 2 Anne Storslett Moelven IL 43:40,4 05:02,3 3 Linnea Harbyengen NOTEAM 48:26,0 09:47,9 4 Sintija Vagale NOTEAM 52:03,0 13:24,9 5 Tone Lise Johannesen Moelven IL 52:25,8 13:47,6 Menn: 1 Sverre Grønvold Ren-Eng 33:14,8 2 Marius Strandhaug Lillehammer 33:29,1 00:14,3 3 Jon Maruis Ophus Nybygda IL 35:51,6 02:36,8 4 Ole Jørgen Lundby NOTEAM 36:48,1 03:33,3 5 Finn Ansgar Haneberg Norsk Tipping BIL 38:16,9 05:02,1 6 Jan Erik Mathiassen Ottestad IL 38:41,5 05:26,7 7 Vegard Rud NOTEAM 39:05,7 05:50,8 8 Magnus Nysveen NOTEAM 41:01,5 07:46,7 9 Inge Virum NOTEAM 41:30,2 08:15,4 10 Morten Slaatten Berg Nybygda IL 42:52,6 09:37,8 11 Christian Larsen Mjøsski 42:55,4 09:40,6 12 Espen Storslett Nobil 44:10,8 10:56,0 13 Lars Bredo Simensen Larsen NOTEAM 44:40,1 11:25,3 14 Morten Tallaksen NOTEAM 44:51,5 11:36,7 15 Morten Børke Mjøsski 46:03,3 12:48,5 16 Kai Martinsen Gubbetrim 46:14,7 12:59,9 17 Ole Kristian Frydenlynd NOTEAM 48:49,6 15:34,8 18 Jørgen Håland Gubbetrim 51:34,4 18:19,6 19 Ronny Kristiansen Buns if steal 52:39,4 19:24,6 20 Lennart Karlsen Gubbetrim 55:38,2 22:23,4 21 Lars Bakkerud Brumunddal IBK 55:40,5 22:25,7