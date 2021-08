I fjor var det Petter Eliassen, en av verdens beste langløpere på ski gjennom mange år, som løp de 900 høydemetrene raskest. Han satte da en imponerende løyperekord, i værforhold som blant annet bød på sterk motvind. Eliassen stilte ikke til start i år, men en annen langløper var på plass. Andreas Nygaard sprintet til topps på 50:11, men det holdt ikke for å gå helt til topps på listene.





Langløper Andreas Nygaard var på plass i Kåfjord, og ble nummer seks. (Arrangørfoto)

Nesten tre minutter raskere enn Nygaard, var Johan Nordeng fra Alsvåg IL, som fikk den sterke tiden 47:16 og vant løpet. På andreplass fulgte en annen juniorløper - Jardar Olsen fra Alta IF. Han var 54 sekunder bak, på 48:10. Vi tillater oss å nevne Emil Reite fra Kvalsund Arctic Runners Løpeklubb også. Han stilte i klasse 14-15 år, og ble totalt nummer tre i mål. Kun 1:26 bak vinneren.





Først opp bakken var junioren Johan Nerdeng, på tiden 47:16 (Arrangørfoto)

I dameklassen ble det også seier til en juniorløper. Vårin Olsen fra Alta IF var raskest, på 59:29. Det var snaue 24 sekunder foran Silje Hansen fra Fristelsen Bakeri og Konditori.



Vårin Olsen tok seieren i årets Halddemarsj, 24 sekunder foran nummer to. (Arrangørfoto)





Juniorløper Jardar Olsen ble nummer to opp bakken. (Arrangørfoto)



Emil Reite imponerte i klasse 14-15 år, og ble nummer tre totalt. (Arrangørfoto)



Silje Hansen ble nummer 2 i årets utgave av Halddemarsjen.





To fornøyde vinnere: Johan Nordeng fra Alsvåg IL og Vårin Olsen fra Alta IF. (Arrangørfoto)



Menn // Topp 3

Navn Nasjon Klasse Tid 1 Johan Nordeng Alsvåg IL 16-19 47:16 2 Jardar Olsen Alta IF 16-19 48:10 3 Emil Reite Kvalsund Arctic Runners Løpeklubb 14-15 48:42

Kvinner // Topp 3

Navn Nasjon Klasse Tid 1 Vårin Olsen Alta IF 16-19 59:29 2 Silje Hansen Fristelsen Bakeri og Konditori 20-39 59:53 3 Elen Kristine Petterson Ilar 16-19 1:03:24



SE ALLE RESULTATER HER