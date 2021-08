I det femte og siste løpet for sesongen ble det riktig så fine forhold for gateløp, med sol og varmt vær. De 135 deltakerne som benyttet anledningen til en løpsopplevelse denne sommerkvelden fikk dermed en stor kontrast til det forrige løpet som fikk kraftig styrtregn. Totalt var det 126 løpere som fullførte minimum 3 av de 5 løpene i sesongen og fikk medalje.

Denne gangen var det ikke de samme vinnertider som i det forrige løpet da Marius Sørli vant 5 km på 15:49, men Lars Schjølberg Evensen som tok tredjeplassen forrige gang rykket nå opp på toppen av premiepallen i det som ble hans andre seier i årets Sommerkarusell. På de neste plassene fulgte Jørgen Rokne Dahle og Tord Andresen.

Beste kvinne på 5 km ble Ingrid Øvregard, som har deltatt tre ganger denne sesongen. Hun har vært på pallen en gang tidligere, men ikke helt på topp før nå.

På 10 km tok André Aasen hånd om seieren denne gangen etter å ha spurtbeseiret Stian Andersen i den siste bakken opp til mål. André Aasen har deltatt på tre løp denne sesongen og vunnet to og tatt en tredjeplass. Det var i det forrige løpet at han tok tredjeplassen etter at han tapte duellen mot nettopp Stian Andersen.

På 10 km var det denne gangen kun to kvinner. Ryktene forteller at de andre sparte seg til helgens Bergen City Maraton, men vi skal ikke si det for sikkert. Og både Marie Faanes og Regine Raknes fikk sine medaljer og besøk på premiepallen.



Lars Schjølberg Evensen har en luke på konkurrentene sine.



På 10 km blr det oppgjør mellom Stian Andersen og André Aasen.



Også Sommerkarusellens sponsorer tar sin egen medisin: Håkon Skogseth-Jacobsen (Head Energy Marketing & Communications Manager) og Stian Nordås (Sport Norge Salg Klubb & Bedrift).



Løypen går ut fra maratonporten fra Fana Stadion og over gressplenen nedenfor.



Silje Svanevik-Røren falt så vidt utenfor premiepallen på 5 km. 4. plass.



Ane Lerstad Ødegaard, Marte Gaupseth Allers, Gunhild Lerstad og Kirsti Gaupseth.



Premiepallen kvinner 5 km: Marie Garberg Olsen, Ingrid Øvregard og Karianne Jørgensen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 179 Ingrid Øvregard BØNES K20-34 21:57 2 5790 Marie Garberg Olsen Gneist K1-14 22:08 3 149 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 23:01 4 5782 Silje Svanevik-Røren Gneist K20-34 23:17 5 21 Anne Kløve FANA K55-59 23:19 6 66 Camilla Røren RÅDAL K45-49 25:57 7 184 Norunn Langmoen DNB K40-44 26:21 8 114 Turid Landsvik Bfg Bergen K65-69 26:42 9 143 Barbro Brekke RÅDAL K20-34 26:44 10 64 Gunn Skaugrud NESTTUN K50-54 27:19 11 55 Lise Vesterbukt LAKSEVÅG K50-54 27:34 12 90 Kirsti Gaupseth Gneist Friidrett K35-39 27:38 13 161 Emma Føleide BJØRNDALSTRÆ K1-14 28:21 14 69 Olaug Eiksund RÅDAL K45-49 28:29 15 197 Patricia Viviana A. Flataker Fjellgeitene / Melkesyre K35-39 28:30



Premiepallen menn 5 km: Jørgen Rokne Dahle, Lars Schjølberg Evensen og Tord Andresen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5787 Lars Schjølberg Evensen Fana IL / Fana IL Friidrett M15-19 17:39 2 5781 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 18:00 3 175 Tord Andresen Gneist M15-19 18:19 4 5791 Clayton Alves SANDSLI M35-39 18:31 5 34 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 18:53 6 5698 Marius HAUGUM TAG Arkitekter M20-34 18:57 7 139 Thomas Ødegaard Gneist Friidrett M45-49 19:18 8 5777 Martin Mjelde Bjarg IL M1-14 19:23 9 195 Daniel Wasbø Gneist M1-14 19:25 10 177 Sondre Haukanes Gneist M1-14 19:27 11 190 Kristopher Straus BERGEN M40-44 19:39 12 150 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 19:49 13 18 Espen Krohn-Hansen RÅDAL M35-39 20:05 14 98 Kristoffer Skaugrud Andreassen Gneist M15-19 20:37 15 22 Frode Fjeldstad BFG Bergen Løpeklubb M40-44 20:38



Premiepallen menn 10 km: Stian Andersen, André Aasen og Sølve Solheim.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 97 André Aasen Schlumberger (Onesubsea) M20-34 36:09 2 5788 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb M20-34 36:25 3 12 Sølve Solheim RÅDAL M20-34 39:37 4 47 Ola Brattvoll STRAUMSGREND M50-54 40:29 5 5776 Sverre Nøkleby BFG Bergen Løpeklubb M40-44 40:40 6 5666 Andreas Austevoll Nødtvedt IL Bjarg M20-34 41:06 7 194 Jonny Mikalsen HSI M50-54 42:56 8 16 Jindrich Fiedler TE Sensors Bergen M45-49 43:36 9 129 Øyvind Risnes BFG Bergen Løpeklubb / Grønneviken AS M55-59 43:46 10 130 Anders Mathiesen Tryg M40-44 44:37 11 188 Chris Henrik Eriksen Sbanken M40-44 45:36 12 37 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75-79 48:01 13 107 Frode Alnæs Pedersen Schlumberger (Onesubsea) M45-49 50:37 14 25 Terje Arnesen RÅDAL M60-64 50:54 15 137 Kjetil Andersen BERGEN M45-49 51:12

Premiepallen kvinner 10 km: Regine Raknes og Marie Faanes.

Kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5792 Marie Faanes RÅDAL K20-34 52:12 2 5695 Regine Raknes BERGEN K20-34 58:23



Flere bilder fra Sommerkarusellen 23. august: