Arrangøren fikk høre mange godord om årets arrangement i ettertid. Det ble snakket varmt om både stemningen, løypa, selve avviklingen og den samiske profilen.

- Det var et ufattelig godt arrangement, og den kuleste medaljen jeg har sett til nå, fortalte deltaker Vegard Kongsbak.





Medaljen og startnummeret ble samisk profil. (Arrangørfoto)



Verdensrekordholder til start

Vera Nystad (75), som tidligere i år satte verdensrekord i 75-årsklassen med sitt 3:39,51-løp under Jølster Maraton, stilte til start i Sami Maraton denne helgen.



På sin Instagram-profil skriver hun:

- Sami Maraton. Første gangen jeg løper i Finnmark. Dette er løypa de fleste maratonløpere ønsker seg. Lange sletter så langt øyet ser, slake svinger og selvfølgelig noen oppoverbakker som jeg må ta med på kjøpet. Godt arrangert med masse hyggelige folk å møte i både løypa og i mål. Det var gjort stor stas på meg, og mange fine ord ble sagt. Kan bare si at jeg neste år må legge Sami Maraton inn i løpskalenderen.



Vera løp på 3:47,50, og skriver at hun er veldig fornøyd!





Vera Nystad (t.v.) løp nok et fantastisk godt maratonløp. Her sammen med ordfører Helga Pedersen (Foto: Helga Pedersen)



Debutant vant herreklassen

Raskest gjennom løypa av alle herrene, var Erlend Skippervik Sætre, fra arrangørklubben Sirma IL. Han er triatlonutøver, og gjorde sin debut på full maraton denne dagen. Og debuten må sies å være mer enn godkjent, på tiden 2:44:26.





Vinneren av herreklassen på maraton, Erlend Skippervik Sætre, Sirma IL (Arrangørfoto)



Under 3 timer for Trude Helen Thomassen

En annen som akkurat har vært debutant, er vinneren av kvinneklassen. I juni i år løp Trude Helen Thomassen sitt aller første maraton, da hun med tiden 3:03:06 tok en overlegen seier under Midnight Sun Maraton. I Sami Maraton klokket hun inn på 2:59:19, og brøt dermed den magiske tretimersgrensen.





Trude Helen Thomassen brøt den magiske tretimersgrensa, og vant kvinneklassen. (Arrangørfoto)



Halvmaraton og 10-kilometer

Jonas Rushfeldt Sjøtun fra Hirmasti IL vant halvmaraton på 1:23:36 i herreklassen, og Ingvild Cappelen Wik fra Tromsø vant kvinneklassen på 1:31:07.



10-kilometeren ble vunnet av Piera Tobiassen fra Ilar på sterke 32:24, og Mathilde Theisen på minst like sterke 34:06.





De tre beste på 10-kilometeren: Mathilde Theisen vant kvinneklassen, mens Piera Tobiassen (i midten) vant herreklassen. Ole Ravna ble nummer to i herreklassen. (Arrangørfoto)



SE ALLE RESULTATER HER