I likhet med de andre løpene som arrangeres under UTMB Mont Blanc, bød også TDS på en krevende løype over fjellpass og daler. Løypa blir gjerne kalt "The Wild One", og arrangøren beskriver løypa som nydelig, teknisk, vill og krevende.

Det var i nedstigningen fra Passeur de Pralognan (cirka 60 kilometer ut i løpet) ulykken skjedde. Løperen som har forulykket skal ha tsjekkisk nasjonalitet, men navnet holdes anonymt av respekt for alle pårørende.



Avbrutt løp

Arrangøren har naturligvis avbrutt TDS-løpet. 293 deltakere hadde allerede passert ulykkesstedet, mens 1200 ble instruert til å snu og returnere til Bourg St Maurice, hvor de vil bli tatt hånd om.



Erik Sebastian Krogvig først i mål!

Erik-Sebastian Krogvig har allerede løpt i mål som vinner i Chamonix på 18.49.58. Han var knappe 10 minutter foran nummer to, franske Benoit Girondel. I skrivende stund er bare tre løpere kommet til mål.



Det var ytterligere ni nordmenn i løypa, men de fleste av dem tilhørte nok majoriteten som måtte avbryte. På Contamines etter 120 km ligger Hans Kristian Smedsrød på 29. plass av de 36 som har rukket å passere der.



Live-resultater her





Erik-Sebastian Krogvig jubler for seieren etter målgang i Chamonix. (Foto: UTMB / Franck Oddoux)



Været skifter fort i Alpene, men om det var det dårlig været og de glatte forholdene som forårsaket fallet, vites ikke når vi skriver dette. (Foto: UTMB / Franck Dunouau)



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957

Artikkelen fortsetter under annonsen