– Fitbit satser på å redefinere styrke gjennom fokus på helhetlig helse og vil holde pulsen på brukernes aktivitetsnivå, helse, stress, søvn og hjertehelse - alt i et tynnere, slankt design, innleder Fitbit i en pressemelding.



Etter et år med usikkerhet og restriksjoner, hjemmekontor, lavere aktivitetsnivå og for mange en større mental belastning, har vi blitt utfordret på vårt syn om hva styrke er. Det å være sterk i dagens samfunn er mer enn hvor tungt vi kan løfte eller hvor fort vi kan løpe. Det handler også om psykisk styrke og hvordan vi har klart å møte motgang, skriver Fitbit videre.



Med det som bakgrunn lanserer Fitbit nå sin mest avanserte helse- og aktivitetsmåler så langt, Fitbit Charge 5. Med en lysere fargeskjerm og opptil syv dagers batteritid, vil Charge 5 gi brukerne alle de praktiske funksjonene som trengs for å fokusere på egen helse og livsstil.



Med en EDA-sensor til å måle stress og EKG til å følge med på hjerterytme, blir Charge 5 en av de smarteste aktivitetsmålerne på markedet, påstår produsenten. Med klokken følger også et seks måneders inkludert abonnement med Fitbit Premium, som gir Fitbit-brukerne enda større innsikt, praktisk veiledning og tilgang til mer enn 500 trenings- og meditasjonsøkter på klokken og i den tilhørende appen.



Charge 5 inkluderer også innebygd GPS, 20 treningsmoduser og automatisk treningsgjenkjenning.



Charge 5 er Fitbit sin mest avanserte helse- og aktivitetsmåler så langt.



«Daily Readiness» gir deg beskjed om du bør trene eller hvile

Som en del av sin høstlansering introduserer også Fitbit sin nye tjeneste for Premium-brukere, funksjonen «Daily Readiness». Målet med funksjonen er å gi brukerne en forståelse av om kroppen er klar for en treningsøkt eller om man heller bør prioritere restitusjon. Hver morgen vil du få en poengsum basert på ditt nylige aktivitetsnivå, pulsvariabilitet (HRV) og søvnmønster de siste dagene.



Du får også en analyse av hva som påvirket poengsummen din og ulike forslag, som et anbefalt Active Zone Minutes-mål og Premium-innhold, som skal hjelpe deg med å ta de beste avgjørelsene for kroppen din. Daily Readiness lanseres i løpet av høsten på Fitbit Charge 5, Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe og Inspire 2.





Fitbit Premium Daily Readiness gir deg beskjed om du bør trene eller hvile.



Stressmestring på håndleddet

For å hjelpe brukerne med å håndtere stress bedre, er Charge 5 Fitbits første aktivitetsmåler med en EDA-sensor. Sensoren måler kroppens respons på stress gjennom små endringer i svettekjertlene på fingrene. Fitbit lanserte EDA med Fitbit Sense i fjor og innsikt viser at 70 prosent av brukerne reduserte pulsen sin i løpet av en to-minutter lang EDA Scan-økt (1).

(1) Basert på samlede og anonyme globale data fra 10 000 Fitbit Sense-brukere i aldersgruppen 18+ fra desember 2020 - januar 2021.



Med Charge 5 får du også en stressmestrings-score i Fitbit-appen, slik at du hver morgen kan se om du er mentalt klar til å ta på deg flere utfordringer eller om du bør lade opp. Fitbit lanserer også to nye partnerskap, et med treningsgiganten LES MILLS og et med Calm, en populær app for søvn, meditasjon og avslapning.



Fitbit setter lys på helhetlig helse

Atrieflimmer (AFib) er verdens vanligste hjerterytmetilstand, og siden EKG-appen ble lansert på Fitbit Sense har brukerne gjort mer enn fire millioner målinger globalt. EKG-appen vil også snart lanseres for Charge 5, som gir et kritisk verktøy til flere mennesker til en mer tilgjengelig pris. Charge 5 sporer også pulsen din døgnet rundt og gir varsler når du er over eller under dine personlige områder. Selv om mange faktorer kan påvirke pulsen din, kan en høy eller lav puls være en indikasjon på en hjertesykdom som krever medisinsk behandling. Fitbit ønsker å gi brukerne en oversikt over egen helsesituasjon, og dataen som registreres i klokken kan brukes i samråd med fastlege.



Aerodynamisk design med fargeskjerm

Fitbit Charge 5 er ti prosent tynnere enn sin forgjenger, og har et aerodynamisk design som er optimalisert for ytelse og konstruert for en sømløs passform. Med en ny AMOLED-fargeskjerm er Charge 5 også Fitbits første aktivitetsmåler med et alltid-på display-alternativ. Skjermen er også to ganger lysere enn forgjengeren, noe som gjør det enkelt å se statistikken din på solfylte dager og under trening. Du kan også endre utseendet når som helst, med ulike urskiver eller velge mellom lette silikonbånd, pustende sportsbånd, løkkebånd og håndlagde Horween-lærbånd.



Charge 5 er tilgjengelig for 1799 kroner hos utvalgte forhandlere. Dette inkluderer et seks måneders Premium-medlemskap (for nye eller tilbakevendende kunder).



Du kan endre utseendet til Fitbit Charge 5 ved blant annet å velge mellom lette silikonbånd, pustende sportsbånd, løkkebånd og håndlagde Horween-lærbånd.

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957