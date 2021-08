I mai meldte Grenserittet at det heller ikke i år kunne arrangeres i sin opprinnelige form med 80 km fra Strømstad, over riksgrensa og målgang i Halden. Isteden bestemte arrangøren seg for å gjenta fjorårets suksess med Grenserittet Light. Dette gikk med start og mål i skianlegget på Ertemoen rett utenfor Halden. Det var lagt en runde på 29 km som kunne sykles enten en eller to ganger og deltakerne var delt opp i startpuljer.



Lørdag 21. august var det 279 som fullførte årets utgave av Grenserittet Light. Dette var nesten en dobling sammenlignet med fjoråret da 151 fullførte.



Maj Mork-Johansen og Sindre Sagbakken vant hhv dame- og herreklassen på 58 km, mens den halve distansen ble vunnet av Janicke Paasche og Ole- Jørgen Forfang-Ekell.



Komplette resultater



10 beste kvinner på 58 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Maj Mork-Johansen Vestby Sykkelklubb K40-49 02:06:12 2 Mathilde Bengtson Sarpsborg SK K17-29 02:13:10 3 Marit Fenstad SK Rye sykkel K50-59 02:17:27 4 Hanne Westerheim Danielsen Vang Skiløperforening K40-49 02:20:19 5 Tine Trømborg Sande SpKl Sykkel K40-49 02:25:19 6 Aslaug Håvardsrud SKOLLENBORG K30-39 02:25:55 7 Heidi Kulsrud Elton Gruvelia SK K40-49 02:27:59 8 Gøril Viskjer Stoltenberg Soon CK K50-59 02:29:01 9 Solfrid Harbu Team Rynkeby Oslo K40-49 02:29:25 10 Heidi Holmen Ask Asker CK / Team Superselma K40-49 02:30:03



10 beste menn på 58 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Sindre Sagbakken Lillehammer CK M17-29 01:48:58 2 Stian Mjølnerød-Lie Fiskeklev Landeveisclub / Team Peplink M30-39 01:49:19 3 Ole Fredrik Aamodt Sarpsborg SK M30-39 01:53:14 4 Sven Ove Hoel Oslo Sykleklubb / Trek TWA Racing Team M40-49 01:53:56 5 Morten Rotnes Smaalenene SK M40-49 01:53:59 6 Daniel Wikstøl Jaerson Svarstad IL Sykkel / Norwegian Cycling Federation M17-29 01:54:00 7 David Gottfridsson Asker CK M30-39 01:54:03 8 Anders Delbekk Matrand IL sykkel M30-39 01:54:03 9 Per Thomas Fredriksen Sarpsborg SK M40-49 01:54:04 10 Ronny Bakke Asker CK M40-49 01:54:05



5 beste kvinner på 29 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Janicke Paasche GJETTUM K50-59 01:23:07 2 Anna Lena Gaup ASKIM K50-59 01:30:31 3 Birgit Karlsen Kingsrød Transport AS K50-59 01:30:35 4 Karina Walczak BERG I ØSTFOLD K40-49 01:30:51 5 Anne-Gro Ringstad Kingsrød Transport AS K40-49 01:33:09



5 beste menn på 29 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ole-Jørgen Forfang-Ekeli Fiskeklev Landeveisclub / Team Peplink M30-39 01:00:10 2 Marius Bekkevold Halden CK M30-39 01:01:03 3 Harald Harsson Celtic SCN M50-59 01:03:46 4 Anders Skagen Halden CK M50-59 01:04:13 5 Kjell Vidar Brumoen Lillehammer CK M40-49 01:04:40







Noen bilder fra en av drikkestasjonen under årets utgave av Grenserittet Light. (Foto: arrangøren)





Rulleskianlegget på Ertemoen utenfor Halden var arena for Grenserittet Light. (Foto: Bjørn Johannessen)



Grenserittet 1999 - 2021

Fullførende deltakere på 80 km:

2021: avlyst

2020: avlyst

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)



Komplette resultater



Arrangementets hjemmeside



Se samleside for alle tidligere års kondis.no-reportasjer fra Grenserittet