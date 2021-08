Fra starten på Gulbotn skal deltakerne først opp til Gullfjellet, som er det høyeste fjellet i Bergen, og deretter fortsetter de over ytterligere syv fjelltopper med en samlet lengde på 50 km og 3000 høydemeter i fjellterreng. Det er også et kortere alternativ som går over fire fjell.

Hele tiden går de vestover, mot sjøen og solnedgangen, derav navnet Rett Vest. Som for øvrig er et gammelt uttrykk for at noe går galt, i verste fall å dø.

Dette er altså løpet for dem som ønsker mer ekstreme utfordringer enn en tur på Fløyen. Men denne gangen har deltakerne i hvert fall værgudene på sin side. Det er meldt om en temperatur i lavlandet på 21 grader og lite vind.

Les mer på arrangørens sider: Styrkeprøven Rett Vest.

I fjjor ble det tøffe fjelløpet vunnet av et ektepar:



Sara Rebekka Færø Linde og Lorentz Linde tok hver sin seier da SRV ble arrangert i flott sensommervær over de høyeste fjelltoppene i Bergens-regionen. (Foto: Tom Roger Johansen).

