Jonathan Albon er en av verdens beste i både hinderløp og terrengultraløp. Han er britisk statsborger, men har bodd i Norge i mange år og har blant annet vunnet Bergen City Marathon på pene 2.26.24.



Nå hadde han og kona Henriette tatt turen til Chamonix for å delta i OCC-løypa i Ultra-trail du Mont Blanc. Det er den korteste løypa med sine 55 km og 3500 høydemeter stigning. Jonathan Albon vant på 5.02.57 og hadde knappe 3 minutts forsprang til britiske Robbie Simpson på andreplass og enda 3 minutter ned til svenske Petter Engdahl.



Kvinneklassen ble vunnet av Blandine L'Hirondel på 5.45.08. Her ble Henriette Albon nummer seks med 6.27.53.



Tre norske kvinner til og fire norske menn fullførte også årets OCC. Norske løpere er i ferd med å sette sitt preg på både toppen og bredden i Ultra-trail Mont Blanc. Tidligere i uka vant Erik Sebastian Krogvig det 145 km lange TDS-løpet, og i skrivende stund leder Stian Angermund CCC. Men der er løperne ennå ikke kommet halvveis i den 100 km lange løypa med 6100 høydemeter stigning. Løpene i Ultra-trail du Mont Blanc kan følges live her.



Blandine L'Hirondel fra Frankrike løp leikende lett gjennom løypa som starter i Sveits og har målgang i franske Chamonix, og vant med over 22 minutters margin. (Foto: UTMB, Franck Oddoux)





Alle resultat





OCC-løypa byr på en rekke løpbare strekninger, men også mange tekniske og bratte partier. (Foto: UTMB, Franck Oddoux)