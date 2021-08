Tekst og foto - Sverre Larsen:



Så fikk vi supre forhold igjen! Arenaen for karusellen var i Jegersberg, og folk koste seg, pratet muntert og likte seg godt. Det var passelig temperatur, og alle deltakere fikk is fra Henning-Olsen, og den var knallgod! Vi hadde både barneløp og voksenløp! Barneløpet var ei kort rundløype, og voksenløpet var 3,7 km for den korte løypa og 6,4 km for den lange løypa også kalt Milslukeren.



Vi snakket med vinneren av Milslukeren for menn, og for vinneren av kort løype for kvinner. Vi tok også en prat med noen deltakere i karusellen og med arrangøren.



LØPSRAPPORT MED ALLE RESULTATER



Terrengkarusellens hjemmeside

Facebook

Marius Engeland (31) - vinneren av Milslukeren for menn.



– Hvordan løp du i dag?

– Jeg løp i tet under hele løpet. Det er ei hard løype, og det er en del krevende oppforbakker. Løypa er teknisk, så du må være oppmerksom!

– Hvordan kommer man i god form?

– Det er bare å trene! Det viktigste er å trene mye forskjellig, for eksempel intervall og langkjøring. Men det er viktig å trene også på mange andre varianter som finnes.

– Er du opptatt av trivsel og hygge i løpemiljøene?

– Ja, det er jeg, og jeg har en del venner i miljøene. Nå i det siste året har det vært mindre folk i løypene på grunn av smittevernsituasjonen og koronaviruset! Opplegget er for øvrig veldig bra!



Anne-Kari Borgersen (49) - vinneren av kort løype for kvinner



– Hvordan disponerte du kreftene dine i dag?

– Det var å holde ganske jevn fart og å løpe fort. Jeg sparte litt på kreftene for å løpe fortere på slutten.

– Har du lenge vært opptatt av turer og trim?

– Ja, helt siden jeg var 13 år. Og siden den tid har jeg trent, og i dag trener jeg som vanlig. Jeg løper variert og i fine løyper med nok av utfordringer.

– Hva slags planer har du med sesongen?

– Det er å løpe Terrengkarusellen. Jeg løp Sommerløpet i år, og det var begrenset deltakelse der på grunn av viruset som vi alle vet om.

Lisa Beatrice Lande (5) - barneløpet



– Hva likte du med løpet?

– Det var at det var litt løping. Og så var det deilig med god is, og barna fikk medalje og badehåndkle.

– Løp du alene eller sammen med noen?

– Jeg løp alene, og så var det gøy å se at andre barn også løp!

Audun Kjøstvedt (77) - deltaker



– Hva liker du med dette området i Jegersberg?

– Det er som det pleier å være, og det er veldig flott terreng. Det er det mest brukte turterrenget i Kristiansand, og det er det fineste terrenget rundt byen, og det mener mange. Man kan ta turer, og man kan løpe.

– Har du noen tidsønsker i karusellen?

– Jeg har nå gått 1,5 år med dårlig rygg. Så jeg har vært skadet lenge, men nå ser jeg alltid fram til å ta tida på mine løp. I fjor klarte jeg bare å løpe 15 minutter av gangen. Jeg har slitt med denne vonde ryggen, men nå kan jeg løpe en time med sol og vind i ryggen!

– Hva slags forventninger har du til løpene?

– Det er å treffe kjentfolk, for jeg treffer ellers ikke så mange som pensjonist. Så det sosiale er viktig, men jeg driver med å skrive bøker i tillegg til denne trimmen!

Tor Arild Rysstad (58) - deltaker



– Har du noen ambisjoner med sesongen?

– Hovedmålet er å gjennomføre flest mulig løp i karusellen. Så gjør det godt å komme seg ut og løpe, og man treffer folk.

– Hva interesserer deg med karusellen?

– Det er flotte løyper i fint terreng! Det er den variasjonen man finner i turer og med stier. Og så blir man kjent med nye områder.

– Hvorfor er det slik at man bare må være med på karusellen?

– Det gir tilfredsstillelse! Man kan velge å løpe på tid eller på fullført. Uka er ikke den samme uten karusellen. Jeg har vært med i 27 år, og jeg har utviklet gode vaner og rutiner.

– Hva synes du om karusellen?

– Det er et bra opplegg, og løypene er godt tilrettelagt. Det legges ned mye innsats fra flere for å gjennomføre disse løpene, og løpene betyr mye for mange. Det er både mosjon og frustrasjon i karusellen. Og så lærer vi å sette pris på hverandre, og man får mange nye venner! Det er viktig å bevege seg i dag, og jeg har mye kontorarbeid, og jeg jobber i en bank. Det er flott å komme seg ut.



Siri Stokke (53) - arrangør fra Hennig-Olsen



– Hva slags løp var det som ventet løperne her i Jegersberg i dag?

– Det er både barneløp og voksenløp, og voksenløpet er 3,7 km og 6,4 km. Det er en litt krevende løype med noen harde bakker, men dette er bare gøy!

– Hvorfor er Jegersberg et så attraktivt løpeområde?

– Det er løyper for alle her, både for gamle, voksne, unge, barn og familier. Man kan velge mellom mange løyper her når man trener, for eksempel til Den omvendte båt. Og ellers er det mange muligheter for trening og konkurranse. Og så er det flott natur, og vi liker oss så godt her! Og området er lett tilgjengelig.

– Hva ønsker dere å oppnå og å oppleve med dette løpet?

– Det er for bedriftene, siden vi i Hennig-Olsen også er med. Det vanker is til alle deltakere, og så er det medalje og badehåndkle til alle barn. Vi stiller også med parkeringsvakt og løypevakt.

– Hvorfor liker vi karusellen så godt?

– Det er et vanvittig bra tiltak, og det står respekt av dem som arrangerer alle disse løpene uke etter uke. Så det arbeidet som legges ned er imponerende. Det er mange som deltar, og vi har også med familier, og det er bra!



Det 13. karuselløpet vil også gå i Jegersbergheia. Dette er Per Hagen-løpet, og der benyttes BDO-løypa, 4,2 km vanlig løype og 8,4 km milsluker. Løpet vil gå 30. og 31. august.

Det var ingenting å utsette på innsatsen i barneløpet der de løp en runde på ca. 500 m. (Foto: Sverre Larsen)