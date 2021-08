Det store spørsmålet som mange har stilt seg når det gjelder årets halvmaratondistanse under Bergen City Marathon, er om Kristian Blummenfelt også kan levere på topp her? Og hva kunne de to unge og svært lovende løperne Adele Henriksen, fra Gular (19) og skitalentet Tine Alfstad Olsen, fra Viking TIF (16) få til?



Blummenfelt og Henriksen tok tidlig kommando

Til alle som lurte på om Kristian Blummenfelt (Viking TIF) var utladet etter OL-gullet, eller om han ville ta en ny triumf i Bergen denne lørdagen: Svaret ble tidlig klart. Allerede etter tre kilometer hadde den olympiske triatlonmesteren fått godt over minuttet til andremann Sjur Haug fra Ørsta IL. Blummenfelt la ut i et tempo rett over 3:00 på kilometeren! Sjur Haug lå på dette tidspunktet et par sekunder foran en gruppe bestående av Robert Hisdal, Daniel Beeder, Espen Roll Karlsen og Anders Kjærevik.



Adele Henriksen (Gular IL) satte også en tidlig standard, og ledet med 24 sekunder allerede ved første passering (3,2 kilometer). Amalie Joensen (Gular IL) fulgte på plassen bak, mens 16-åringen Tine Alfstad Olsen (Viking TIF) lå på en imponerende tredjeplass, drøye halvminuttet bak lederen.



Suveren Blummenfelt

Det var ingen som kunne gjøre noe med Kristian Blummenfelt! Den svært raske åpningsfarten ga han en stor luke helt fra start av, og han fortsatte å øke luken, til tross for at farten måtte noe ned etter hvert. Han passerte 9,4 kilometer på 30:07. En gruppe på tre løpere (Haug, Roll Karlsen og Beeder), lå 3:13 bak og passerte på 33:19.



Like suveren Henriksen - og 16-åring ble nummer fire!

I kvinneklassen fortsatte Adele Henriksen sin svært gode sesong. Hun passerte 9,4 kilometer på sterke 35:19, og ledet løpet med 1 minutt og 42 sekunder. På andreplass fulgte Odile Coppieters fra Belgia på 37:01, og på tredjeplass lå Amalie Joensen med passering på 37:11.



Henriksen fortsatte å øke underveis, og vant på 1:16:44. Den belgiske jenta holdt sin andreplass. Joensen ble nummer tre og 16-årige Alfstad Olsen tok en imponerende 4. plass.



- Jeg var veldig fornøyd med løpet, sa vinneren etter målgang.

- Det ble en skikkelig god treningsøkt, og det var god stemning underveis også, avsluttet Henriksen til BT.



Topp 10 resultater - Halvmaraton herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kristian Blummenfelt TIF Viking M23-34 1:06:28 2 Sjur Haug Ørsta IL M23-34 1:11:51 3 Daniel Beeder Gular IL M23-34 1:12:44 4 Fredrik Torgersen Varegg Fleridrett M23-34 1:13:33 5 Kasper Danbolt RGSK Triatlon M20-22 1:14:15 6 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M23-34 1:14:34 7 Espen Roll Karlsen Nordea Liv M23-34 1:15:00 8 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M40-44 1:15:49 9 Truls Nesslin M35-39 1:16:45 10 Tor Johan Askeland Varegg Fleridrett M23-34 1:17:27

Topp 10 resultater - Halvmaraton kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Adele Henriksen Gular IL K18-19 1:16:44 2 Odile Coppieters K23-34 1:19:41 3 Tine Alfstad Olsen Viking TIF K16-17 1:22:21 4 Amalie Joensen Gular IL K23-34 1:22:31 5 Ingrid Revheim Gular IL K23-34 1:24:57 6 Siren Rosenlund Varegg Fleridrett K23-34 1:27:39 7 Synne Våge Bertelsmann Opheim Oslostudentenes IK Friidrett K23-34 1:27:54 8 Jasmin Ighoubah K40-44 1:28:19 9 Sølvi Renate Nedreberg Askeland K23-34 1:28:22 10 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett K23-34 1:28:56



