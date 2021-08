Sentrumsløpet har lenge vært et av de største løpsarrangementene i landet, og bare Holmenkollstafetten og Oslo maraton samler flere deltakere. I år arrangeres løpet for førtiende gang, med en utsatt dato fra april til august. Se forøvrig gjerne vår samleside for Sentrumsløpet. Se også vår artikkel fra 5-kilometersløpet. Du kan også lese magasinet vi har gitt ut i samarbeid med ASICS Sentrumsløpet.

Senay Fissehatsion og Ine Bakken vant Sentrumsløpets 10 kilometer

Fissehatsion og Weldu Negash Gebretsadik kjempet en jevn kamp hele veien, men det var til slutt førstnevnte som stakk av med seieren. Gebretsadik fikk noen meter ved festningen, men ikke nok til at vinneren ble nervøs.



- Jeg hadde full kontroll og han startet litt for tidlig, sa han etter målgang.

Til Direktesport fortalte Fissehatsion at han var godt fornøyd med løpet, til tross for at det var en god del vind. Han sa også at han så på dagens løp mest som trening, fordi han lader opp til NM.



Fissehatsion har levert mange gode løpsprestasjoner de siste årene. I fjor knuste han løyperekorden i Sentrumsgateløpet i Kongsvinger, og for kun noen få uker siden vant han Rekordløpet på Gardermoen.





Weldu Negash Gebretsadik (Bul IL) ligger her foran vinneren Senay Fissehatsion (Ull/Kisa). (Foto: Samuel Hafsahl)



Hos kvinnene ble det et oppgjør mellom tre løpere den første halvdelen av løpet. Ine Bakken fra Gular, Runa Falch fra Vidar og Sigrid Våg fra Tjalve. Bakken og Falch hadde en liten luke på fire sekunder til Jervell Våg da løperne passerte halvveis. Passeringstidene var henholdsvis 17:22 og 17:26. På fjerdeplass lå Silje Eklund fra Skreia IL. Videre mot mål var det lite å gjøre med Bakken, som etter hvert vant på 33:59. Det var 29 sekunder foran Falch, som fikk 34:28. Sigrid Jervell Våg holdt tredjeplassen, og endte på 35:11.



Etter løpet fortalte Ine Bakken til Direktesport at hun synes det var gøy å løpe. Spesielt på grunn av stemningen og at man endelig kunne starte i et større felt igjen. Hun fortalte også at hun fikk litt syre rundt 8 kilometer. Bakken er også kvalifisert til NM. Les også: Ine Bakken slo løyperekorden i Knarvikmilas 5-kilometer.



Ine Bakken fra Gular vant Sentrumsløpets 10 kilometer på 33:59. (Foto: Samuel Hafsahl)



Runa Falch (Vidar) med andreplass og 34:28. (Foto: Samuel Hafsahl)

Topp 10 resultater // 10 km Herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Senay Fissehatsion Ullesanker/Kisa M23-34 30:07 2 Weldu Negash Gebretsadik BUL IL M35-39 30:10 3 Abdella Targan Yousiff Herkules Friidrett M23-34 31:27 4 Magnus Sirnes Hjellum Oslostudentenes Idrettsklubb M23-34 31:29 5 Simen Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb M23-34 31:42 6 Johannes Teigland IL Gular M23-34 31:50 7 Fredrik Sætran Oslostudentenes Idrettsklubb M23-34 32:02 8 Theodor Berre Jacobsen Sportsklubben Vidar M20-22 32:06 9 Kristoffer Tollås KML M35-39 32:11 10 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb M40-44 32:21

Topp 10 resultater // 10 km Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ine Bakken IL Gular K23-34 33:59 2 Runa Falch Sportsklubben Vidar K23-34 34:28 3 Sigrid Våg IK Tjalve K23-34 35:11 4 Anne Bjerke Årrestad OSI K23-24 36:08 5 Silje Eklund Skreia IL K40-44 36:36 6 Nora Eldjarn Borgersen K23-34 37:24 7 Siri S. Ness Evensmo Lyn Ski K35-39 37:31 8 Elin Farestveit IL Gular K23-34 37:59 9 Mathilde Hagen Ullensaker/Kisa K20-22 38:16 10 Line Askheim K23-34 38:35



SE ALLE RESULTATER HER