Sentrumsløpet har lenge vært et av de største løpsarrangementene i landet, og bare Holmenkollstafetten og Oslo maraton samler flere deltakere. I år arrangeres løpet for førtiende gang, med en utsatt dato fra april til august. Se forøvrig gjerne vår samleside for Sentrumsløpet. Du kan også lese magasinet vi har gitt ut i samarbeid med ASICS Sentrumsløpet.



Andreas Iden fra Bergen til topps

Iden, som tidligere kan vise til både NM-gull på halvmaraton for U23 og NM-sølv på 5000 meter bane for U23, var den som løp raskest gjennom 5-kilometersløypa i Sentrumsløpet. Han vant på tiden 15:31, og var med det 17 sekunder foran andremann. Andreas Iden har vi i Kondis skrevet om tidligere. Bkant annet da han løp sterkt i Warzawa halvmaraton i 2017 og da han falt i et dramatisk spurtoppgjør under Vinter10 i Bergen i fjor.



Seieren gikk til Andreas Iden fra ASICS Frontrunners (Foto: Samuel Hafsahl)



Seier til Christine Colling Westerbø Berthelsen

I kvinneklassen vant Westerbø Berthelsen med omtrent samme seiersmargin som Iden gjorde i herreklassen. Hun var 16 sekunder foran neste kvinne, og fikk vinnertid 18:30. Tidligere i sommer ble den tidligere fotballspilleren nummer fire på 50-kilometeren under ECO-trail i Oslo.





Christine Colling Westerbø Berthelsen fra Idrettslaget BUL vant kvinnenes 5 kilometer. (Foto: Samuel Hafsahl)



På plassene bak vinneren i herreklassen, finner vi Magnus Warvik fra Sopra Steria på andreplass. Han løp på 15:48, og var 17 sekunder bak Iden. På tredjeplass fulgte Mareks Antons fra Latvia på 17:15. Hos kvinnene ble Sofie Kjos Bergum fra BUL IL nummer to på 18:46, og nummer tre ble Delphine Poirot fra samme klubb, på 18:49.



Magnus Warvik tok andreplass bak vinner Andreas Iden. (Foto: Samuel Hafsahl)



Sofie Kjos Bergum lå her bak Deplhine Poirot, men tok henne igjen, og ble nummer to. (Foto: Samuel Hafsahl)



Topp 10 resultater // 5 km Herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Andreas Iden ASICS Frontrunner Norge M23-39 15:31 2 Magnus Warvik Sopra Steria M23-39 15:48 3 Mareks Antons Zolnerovica Skriesanas Klubs M40-49 17:15 4 Haroun Ute Advokatfirmaet Wiersholm M23-39 17:19 5 Lars Jacobsen Team Therese M40-49 17:54 6 Nikolai Heum IF Kamp M23-39 18:08 7 Frederick Emil Høyerholt SK Vidar M00-22 18:26 8 Bendik Bull-Hansen Legestudentenes Idrettsklubb M00-22 18:30 9 Baste Høyerholt IL TRY M00-22 18:49 10 Jonas Nordviken Bøler IF M00-22 19:01

Topp 10 resultater // 5 km Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Christine Colling Westerbø Berthelsen IL i BUL K23-39 18:30 2 Sofie Kjos Bergum IL i BUL K23-39 18:46 3 Delphine Poirot IL i BUL K23-39 18:49 4 Marie Haga Oslostudentenes IK Friidrett K23-39 19:51 5 Cahtrine Fosser Ørje IL K00-22 20:22 6 Marthe Aasum K23-39 20:26 7 Linn Vibekken Kongsvinger Friidrett K40-49 20:37 8 Manda Thuv Nesodden IF K00-22 20:49 9 Maja Maria Blegen Advokatfirmaet Wiersholm K23-39 20:59 10 Kaja Thuv Nesodden IF K00-22 21:00

Gode prestasjoner i aldersbestemte klasser

I klassen for Over 70 år ble det løpt imponerende av Turid Malmo (Joggekameratene), som avsluttet i mål på 29:40. For herrene i samme aldersklasse, var det Christian Børs Lind fra Røa IL som løp raskest, på 24:13. Det var 8 sekunder foran Ernst Kristiansen.



Svein Thorkildsen fra Ahus, vant klasse M60-69, med den gode tiden 22:11. Det var 29 sekunder raskere enn Kristian S. Wold, som løp på 22:40. Bente Skjelstad Svendsen var den raskeste kvinnen i denne aldersklassen, og vant på 27:32.



I klasse Menn 50-59 år vant Terje Sandness fra Team Sandness på 20:04, mens Turid Holter Steinset var beste kvinne i samme aldersklasse, med 21:27.





Barneløpet ble som vanlig en stor slager, med mange inspirerte og glade barn (Foto: Kjell Vigestad)





