- Vi var spente på logistikken og et litt nedstrippet arrangement (kom, løp, dra hjem), men dagen i dag gikk over all forventing. Vi hadde svært fornøyde deltakere som ga oss ros for et profesjonelt og unikt arrangement, med Norges blideste vakter i løypa, fortalte arrangøren i etterkant av løpene.



God deltakelse og fine forhold

Maratondistansen hadde 160 startende deltakere, mens de resterende løp 22 kilometersløypa. Totalt var det 800 påmeldte løpere, hvorav 754 stilte opp på løpsdagen. Og de som deltok fikk nyte en fantastisk sommerdag i fjellet. Det var skyfri himmel, blikkstille i fjellheimen og 20 grader i lavlandet. Selvfølgelig kanskje i varmeste laget for løping, men det ble uansett en magisk stemning rundt det hele i Oppdalsfjella.



Yinon Masad var fornøyd underveis på 22 kilometeren. (Foto: Ola Hoseth Kosberg)



Nydelig vær og omgivelser for et fjellmaraton. (Foto: Ola Hoseth Kosberg)



Løyperekord på 22 kilometer

På den korteste distansen satte Magnus Højen fra Oslostudentenes IK Friidrett løyperekord, og slo dermed Didrik Tønseth sin uoffisielle rekord fra "Åpen løype" i fjor. Højers tid ble 1:52:46. På andreplass på samme distanse, kom Thomas Berge Foyn fra Inov-8 (1:58:33), og på tredjeplass endte Hauk Are Fjeld fra Haukeblikk Film (2:09:19).



Den raskeste i kvinneklassen ble Mari Fasting, som vant på 2:19:09. Det var nesten seks minutter foran svenske Kristina Axelsson fra Strindheim IL (2:24:59). På tredjeplass kom Sigrid Holvik fra NTNUI, på 2:30:20.



Dynafit 42 kilometer

På den lengste distansen, var det Ingeborg Treu Røe fra NTNUI som løp raskest. Hun kom i mål på 4:52:25. Dette var drøye tyve minutter foran nummer to, som var Ellen Aga Kildal (5:12:54). På tredjeplass kom Synnøve Volden (5:15:56).

Av herrene var Isak Bergset fra Frol IL den raskeste, og hans vinnertid ble 4:08:25. Han var snaue 17 minutter foran Kristian Engen Forbord fra Rindal IL (4:25:12). Tredjeplass gikk til Håkon Ishoel fra Trollheimen Fjellsportklubb (4:30:11).



Ingeborg Treu Røe fra NTNUI på topp. Ellen Aga Kildal ble nummer to (t.v) og Synnøve Volden ble nummer tre. (Foto: Ola Hoseth Kosberg)

Isak Bergset øverst på pallen. Kristian Engen Forbord (t.v) på andreplass. Håkon Ishoel (t.h) på tredjeplass. (Foto: Ola Hoseth Kosberg)





