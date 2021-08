– Det var utrolig artig å endelig vinne her, fortalte Ingrid Lorvik til arrangøren etter at hun hadde sykla alene i nesten 80 av de 86 kilometerne.

– Det gikk veldig rolig de første fem kilometerne, ingen ville kjøre. Jeg støtet tre ganger og fikk en luke, og da var det bare å kjøre på, sier Lorvik etter målgang ved Håkons Hall.

Med ca. 5 minutters forsprang til Hildegunn Gjertrud Hovdenak på andreplass og Elisabeth Sveum på tredjeplass var Ingrid Lorvik aldri trua. Ingrid har vært på pallen flere ganger før, men aldri gått helt til topps. Ingrid har også i mange år jobba som journalist for Kondis, og hun ble sjøl portrettert i bladet i 2018.

Slik sett er nok herrevinner Eskil Evensen-Lie et mer ubeskrevet blad for Kondis-leserne, men dette var den andre seieren i Birkebeinerrittet for 26-åringen fra Harestua. Han vant også i 2019 – da på 2.34.19 mot 2.37.50 nå.

I år hadde han lenge følge av Martin Røste Omdahl som til slutt var 15 sekunder bak. Det var ei luke Eskil fikk på slutten, på tur ned fra Birkebeiner-stadion.

Det ble også sykla fort i junior elite for menn, og vinneren der, Alv Skjeldal, hadde ei tid som ville gitt sjetteplass i eliteklassen for menn. Aurora Storlien vant elite junior kvinner på 3.34.19.

Også i de ulike aldersklassene på veteransida var det som vanlig meget høyt nivå med tilhørende harde merkekrav. For eksempel vant Kari Øvsthus klasse 55-59 år på 3.27.30, ei tid ingen i kvinner junior elite var i nærheten av. I samme klasse for menn kom Steffan Hartz Repshus i mål på sterke 2.45.11.

Men like mye som kamp om klasseseire, pallplasser og merkekrav, handla Birkebeinerrittet om å kombinere en fin sykkeltur over fjellet med god trim. Her ble det en fin miks av slit i motbakkene og sitring i de friske utforkjøringene på turen fra Rena til Lillehammer.

I alt fullførte 2891 menn og 336 kvinner årets Birkebeinerritt. I tillegg deltok 56 utøvere i diverse klasser som tandem og el-sykkel, noe som gir 3283 deltakere. I tillegg kommer Barnebirken som neppe hadde mer enn hundre deltakere. Halvbirken, Ungdomsbirken og Ultrabirken ble ikke arrangert i år.





Birkebeinerrytterne fikk ikke ha løypa helt for seg sjøl. (Foto: Birken)





Alle resultat



Ei gruppe av forventningsfulle karer er klare til å legge av gårde fra Rena. (Foto: Birken)



Og på en godværsdag fikk deltakerne med seg mang en naturidyll på turen over fjellet. (Foto: Birken)