Lørdag arrangerer Melshornets venner motbakkeløpet Melshornløpet for første gang. Intensjonen er et løp for alle, både med konkurranseklasser, mosjonsklasse og eget barneløp.

Nytt motbakkeløp på Sunnmøre, nærmere bestemt fra Volda sentrum og opp til fjellet Melshornet i Volda/Ørsta.



Tussa sender direkte fra løpet.



Arrangøren har mer info her og melder om følgende. Det blir konkurranseklasser med tidtaking for både senior og junior, samt ei mosjonsklasse. Alle deltakere får medalje på toppen. Pengepremier til topp 3 i de ulike konkurranseklassene: 1. plass - 4.000 kr.

2. plass - 2.000 kr.

3. plass - 1.000 kr.

Arrangøren har ordnet med mange flotte premiar som blir trekt blant ALLE deltakerne. Så oppfordringa er å melde seg på og gjennomfør løpet, og du er automatisk med i trekninga.

Påmelding og informasjon: Påmelding via dette skjemaet: https://forms.gle/HkBBHCf9qWmjTitJ6

Løypetrasen for motbakkeløpet fra Volda sentrum til Melshornet. Kondis trenger din støtte

