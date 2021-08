Han har løpt alle topper rundt i Sunndalsfjella og deltatt på lange fjelløp rundt i Norge. Men søndag kom han i mål i et legendarisk løp som han har drømt om lenge.

- Underveis ble det tøft, men er veldig fornøyd med endelig å nå målet jeg har hatt lenge om å gjennomføre dette løpet, sier Odd Edøy fra Chamonix. Fredag ettermiddag startet han fra det kjente vinterstedet hvor det ble arrangert OL i 1928, og løp opp og ned fjelltopper på over 2500 meter.

Søndag formiddag kunne han til stor jubel fra folk langs løype ankomme mål 39 timer og 37 minutter etter start, og fornøyd glise over å være fjerde beste løper i klasse 60-69 år av langt over 115 startende. Totalt ble han nummer 585 av 2300 løpere som stod på startstreken. Nærmere halvparten ga seg etter tøffe forhold i fjellet.

- Dette er beviset på at om du setter deg et langsiktig mål, trener mot det med glede og iver, er det også mulig å gjennomføre et slikt løp i moden alder, sier 63-åringen.



Gleden av å fullføre

Han synes det er moro å konkurrere, men det er ikke det å vinne over andre som driver ham mest.

- Størst er gleden over å fullføre et slikt løp, som er langt tøffere forhold til lengde, høydemeter og terreng enn jeg er vant med, sier Odd Edøy.

Han har blant annet trent mot dette målet ved å gjennomføre en måned med mest mulig høydemeter i Hagemanns Eventer, som ga hele 70 000 høydemeter. Dette fikk han bruk for under løpet rundt Mont Blanc.

- Jeg startet lett og greit de første 2-3 milene, men ble litt ivrig med knall form og begynte å plukke løper for løper etter å ha startet i siste gruppe. Etter 5 mil ble det derfor full stopp på næringsinntaket, som gikk ut over farta. Dette er ikke uvant i slike lange løp, men det kom litt tidlig, påpeker Odd Edøy.

Support av sønnen

Med flere store fjelloverganger foran kom tanken om å gi seg. Flott natur og spissee tinder omkranset av isbreer var rammen for masse løpere fra hele verden.

- Terskelen for å gi seg lå rimelig høyt, siden dette var en drøm jeg hadde om å fullføre. Derfor fortsatte jeg og hadde tre fjelltopper over 2000 meter siste natta, bratt opp og ned.

Odd Edøy fikk support fra sønnen Vegard, som dukket opp på matstasjoner rundt i løypa som går innom Frankrike, Sveits og Italia.

For ultraløpere er UTMB et av de mest legendariske løpene å bli med på, og krever kvalifisering gjennom å delta på andre løp. Det er ikke hvem som helst som får løpe her, og når han som en av de eldste kommer inn blant de 25 prosent beste i mål, må det kalles en bragd.

- Jeg avsluttet sterkt siste timene, og plukket 260 løpere siste natta. Det var utrolig stemning og atmosfære i Chamonix og rørende å høre musikken og folket langs løypa, sier fjellkongen som kommer hjem til Sunndal tirsdag.



Her går starten for UTMB.